Незаменим для строителя: какой дырокол по металлу облегчит ремонт

Ремонтных работ все больше, а время и силы хочется сэкономить. Тогда подойдут инструменты, который выполнят все задания почти самостоятельно.
Фото, видео: Кадр из программы «Самая полезная программа»; 5-tv.ru
Гнилые пороги — такой неприятный сюрприз ждет многих автомобилистов после зимы. Причина — реагенты и снежная каша, которые «мариновали» металл несколько месяцев.
Замена одного порога в автосервисе стоит от девяти тысяч рублей, и даже за локальный ремонт придется заплатить не меньше трех, поэтому многие автовладельцы решают восстанавливать кузов своими руками.
Правда, для этого в гараже должен быть сварочный аппарат, а еще инструмент, который проделает в металле отверстия для точечной сварки. Для этих целей можно использовать обычный механический дырокол, но если работы предстоит много, лучше выбрать пневматический инструмент.
Какой прибор выбрать лучше всего, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.
Цена против качества
Устроено это так: сначала пневматический дырокол нужно подключить к компрессору, инструмент подает струю воздуха под высоким давлением и за счет этого пробивает отверстия в металле. В сравнении с обычным дыроколом скорость работы возрастет в разы, а усилий прикладывать не придется.
«Преимущество пневмоинструмента заключается в том, что при воздействии сжатого воздуха, вы можете быстро менять насадки, инструменты и, пока есть у вас сжатый воздух, работать инструментом», — рассказывает специалист по автоподбору Михаил Дубовой.
Цены на пневматические дыроколы сильно отличаются. Может ли добротный инструмент стоить дешево?
«Их представлено два. Один за 11 тысяч рублей и другой за четыре, более бюджетный. Сегодня рассмотрим, в чем преимущество каждого», — говорит он.
Кроме цены, внешне два дырокола отличаются только цветом, поэтому их рассматривают повнимательнее.
«У более дорогого лучше хват, здесь резиновая вставка, она не скользит, в перчатке свободно держится. Ход самой ручки для подачи воздуха очень удобен, другого она немного имеет люфт. И в дешевом больше пластика, чем резины, соответственно, он легко может выскользнуть из руки», — описывает прибор эксперт.
Какой дырокол справится со сталью и нержавейкой
Но как эти детали скажутся на качестве работы? Производители заявляют, что у инструментов одинаковые параметры. Образцы обеспечивают давление в шесть с половиной Бар и оставляют отверстия диаметром пять миллиметров. Важно то, как дыроколы работают с разными металлами.
Первым делом, инструменты проверили на оцинкованной стали толщиной один и два миллиметра, этот материал устойчив к коррозии. Опытные мастера советуют: чтобы пороги не гнили, делать их стоит из оцинковки.
«В целом, оба инструмента справились одинаково с задачей создания отверстий, чтобы потом сделать точечную сварку», — поясняет автоподборщик.
У инструментов есть еще одна функция — с их помощью можно загибать кромку, это нужно, чтобы сварочный шов получился более прочным. Для этого два листа в местах сгиба соединяют по принципу паза. С такой работой дыроколы тоже справились, но уже с разным успехом.
«Более дешевые делал их более рваным, так скажем, и получилось более частым, можно так сказать», — объясняет специалист.
Теперь нужно проверить дыроколы на алюминиевых листах, этот материал часто используют для кузовного ремонта. Снова делаются отверстия и загибается кромка.
Инструмент за 11 тысяч проявил себя отлично, а вот дешевый начал сбоить: кромку загнул хорошо, но с отверстиями кое-где не справился.
«На более бюджетном образце видно то, что он он не герметичен: из-за кнопки у него выпускается сжатый воздух. Это ведет к потери давления, и он не смог проделать два отверстия в планке из алюминия», — утверждает Дубовой.
На нержавеющей стали получились похожие результаты, дорогой образец снова оказался мощнее и надежнее.
«Здесь видно, что кромка практически идеально ровная, и хорошо идет прикус для загиба листа. Что касается более бюджетного варианта, то здесь кромка более рваная. И видно, что в некоторых местах он не справлялся с первого раза», — рассказывает он.
Это был относительно тонкий металл. Задача усложняется, и на очереди обычная сталь толщиной полтора миллиметра.
«Здесь видно, что на более жесткой стали дешевый не так хорошо справляется. И вот если посмотреть на кромку, то на более дорогом она отчетливо гнется, а на дешевом еще имеет рваные элементы», — делится специалист по автоподбору.
Каким дыроколом делать проколы по толстому металлу
Если верить производителям, то полтора миллиметра — это максимальная толщина металла, с которой могут справиться данные дыроколы, но мастер решил пойти дальше.
«Мы взяли металл толщиной 1,8 мм, чтобы проверить, смогут ли они больше своей допустимой толщины справиться с металлом», — объясняет Михаил Дубовой.
И тут бюджетный пневмоинструмент испытание провалил. Дырокол просто не смог захватить металл, а значит, и толщину в почти два миллиметра не взял.
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«Более дорогой вариант справляется с тем, что залезает под такую толщину. Что касается кромки, то справились оба», — подытожил автоподборщик.
При этом кромка у бюджетного образца снова получилась рваной, но эксперт уверен: на качество сварки это не повлияет. Единственный минус в том, что соединения будут выглядеть не так аккуратно.
«В целом, разница между двумя устройствами в формате работы незначительная. Да, дорогой более удобнее держать, тем приятнее работать, он делает более качественную формовку. Минус у дешевого в том, что он может через кнопку пропускать воздух сжатый и, соответственно, ему не хватает давления для работы. Поэтому приходится увеличивать давление на компрессоре», — заверил эксперт.
Тем, кто профессионально занимается ремонтом автомобилей, лучше переплатить и взять пневматический дырокол подороже. Вот для любителей вполне подойдет и бюджетный инструмент, не стоит ждать от него слишком многого, но со своей основной функцией этот вариант справится.
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