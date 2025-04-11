Незаменим для строителя: какой дырокол по металлу облегчит ремонт

Гнилые пороги — такой неприятный сюрприз ждет многих автомобилистов после зимы. Причина — реагенты и снежная каша, которые «мариновали» металл несколько месяцев.

Замена одного порога в автосервисе стоит от девяти тысяч рублей, и даже за локальный ремонт придется заплатить не меньше трех, поэтому многие автовладельцы решают восстанавливать кузов своими руками.

Правда, для этого в гараже должен быть сварочный аппарат, а еще инструмент, который проделает в металле отверстия для точечной сварки. Для этих целей можно использовать обычный механический дырокол, но если работы предстоит много, лучше выбрать пневматический инструмент.

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Какой прибор выбрать лучше всего, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Цена против качества

Устроено это так: сначала пневматический дырокол нужно подключить к компрессору, инструмент подает струю воздуха под высоким давлением и за счет этого пробивает отверстия в металле. В сравнении с обычным дыроколом скорость работы возрастет в разы, а усилий прикладывать не придется.

«Преимущество пневмоинструмента заключается в том, что при воздействии сжатого воздуха, вы можете быстро менять насадки, инструменты и, пока есть у вас сжатый воздух, работать инструментом», — рассказывает специалист по автоподбору Михаил Дубовой.

Цены на пневматические дыроколы сильно отличаются. Может ли добротный инструмент стоить дешево?

«Их представлено два. Один за 11 тысяч рублей и другой за четыре, более бюджетный. Сегодня рассмотрим, в чем преимущество каждого», — говорит он.

Кроме цены, внешне два дырокола отличаются только цветом, поэтому их рассматривают повнимательнее.

«У более дорогого лучше хват, здесь резиновая вставка, она не скользит, в перчатке свободно держится. Ход самой ручки для подачи воздуха очень удобен, другого она немного имеет люфт. И в дешевом больше пластика, чем резины, соответственно, он легко может выскользнуть из руки», — описывает прибор эксперт.

Какой дырокол справится со сталью и нержавейкой

Но как эти детали скажутся на качестве работы? Производители заявляют, что у инструментов одинаковые параметры. Образцы обеспечивают давление в шесть с половиной Бар и оставляют отверстия диаметром пять миллиметров. Важно то, как дыроколы работают с разными металлами.

Первым делом, инструменты проверили на оцинкованной стали толщиной один и два миллиметра, этот материал устойчив к коррозии. Опытные мастера советуют: чтобы пороги не гнили, делать их стоит из оцинковки.

«В целом, оба инструмента справились одинаково с задачей создания отверстий, чтобы потом сделать точечную сварку», — поясняет автоподборщик.

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У инструментов есть еще одна функция — с их помощью можно загибать кромку, это нужно, чтобы сварочный шов получился более прочным. Для этого два листа в местах сгиба соединяют по принципу паза. С такой работой дыроколы тоже справились, но уже с разным успехом.

«Более дешевые делал их более рваным, так скажем, и получилось более частым, можно так сказать», — объясняет специалист.

Теперь нужно проверить дыроколы на алюминиевых листах, этот материал часто используют для кузовного ремонта. Снова делаются отверстия и загибается кромка.

Инструмент за 11 тысяч проявил себя отлично, а вот дешевый начал сбоить: кромку загнул хорошо, но с отверстиями кое-где не справился.

«На более бюджетном образце видно то, что он он не герметичен: из-за кнопки у него выпускается сжатый воздух. Это ведет к потери давления, и он не смог проделать два отверстия в планке из алюминия», — утверждает Дубовой.

На нержавеющей стали получились похожие результаты, дорогой образец снова оказался мощнее и надежнее.

«Здесь видно, что кромка практически идеально ровная, и хорошо идет прикус для загиба листа. Что касается более бюджетного варианта, то здесь кромка более рваная. И видно, что в некоторых местах он не справлялся с первого раза», — рассказывает он.

Это был относительно тонкий металл. Задача усложняется, и на очереди обычная сталь толщиной полтора миллиметра.

«Здесь видно, что на более жесткой стали дешевый не так хорошо справляется. И вот если посмотреть на кромку, то на более дорогом она отчетливо гнется, а на дешевом еще имеет рваные элементы», — делится специалист по автоподбору.

Каким дыроколом делать проколы по толстому металлу

Если верить производителям, то полтора миллиметра — это максимальная толщина металла, с которой могут справиться данные дыроколы, но мастер решил пойти дальше.

«Мы взяли металл толщиной 1,8 мм, чтобы проверить, смогут ли они больше своей допустимой толщины справиться с металлом», — объясняет Михаил Дубовой.

И тут бюджетный пневмоинструмент испытание провалил. Дырокол просто не смог захватить металл, а значит, и толщину в почти два миллиметра не взял.

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«Более дорогой вариант справляется с тем, что залезает под такую толщину. Что касается кромки, то справились оба», — подытожил автоподборщик.

При этом кромка у бюджетного образца снова получилась рваной, но эксперт уверен: на качество сварки это не повлияет. Единственный минус в том, что соединения будут выглядеть не так аккуратно.

«В целом, разница между двумя устройствами в формате работы незначительная. Да, дорогой более удобнее держать, тем приятнее работать, он делает более качественную формовку. Минус у дешевого в том, что он может через кнопку пропускать воздух сжатый и, соответственно, ему не хватает давления для работы. Поэтому приходится увеличивать давление на компрессоре», — заверил эксперт.

Тем, кто профессионально занимается ремонтом автомобилей, лучше переплатить и взять пневматический дырокол подороже. Вот для любителей вполне подойдет и бюджетный инструмент, не стоит ждать от него слишком многого, но со своей основной функцией этот вариант справится.