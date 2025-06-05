Секреты профессионалов: как почистить стиральную машину

Стиральная машина перестала отжимать белье, грохочет во время работы или подтекает — дело плохо. Вызов ремонтника может влететь в копеечку — придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей. Но избежать лишних трат можно.

«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, узнала, каким образом можно продлить жизнь стиральной машинке в домашних условиях.

Универсальный способ очистки стиралки

Иногда, чтобы наладить работу устройству, достаточно его прочистить. Как сделать это просто и быстро, знает мастер по ремонту бытовой техники Игорь Елхимов.

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«Ради профилактики не обязательно глобально что-то чистить, достаточно запускать режим „Хлопок“ 90-95°, то есть она сама себя обмоет горячей водой. Это более, чем достаточно», — уверяет он.

Проводить такую процедуру нужно каждые два-три месяца. А если в доме жесткая вода, то чаще — примерно раз в месяц.

Что поможет с засорами и запахом

Избавиться от засоров и неприятного запаха тоже несложно. Достаточно прочистить сливной фильтр.

«Как правило, он находится в нижнем углу за лючком. Откручиваем сливной фильтр, предварительно постелив какую-нибудь тряпочку, так как там всегда остается около литра воды. И под проточной водой смываем все загрязнения», — рассказывает мастер.

Что зависит от лотка для порошка

Но бывает и так: машинка начинает хуже отстирывать вещи. В этом случае, стоит промыть лоток для порошка. Скорее всего, остатки бытовой химии забили отверстия отсека, и моющее средство не доходит до барабана. Убрать загрязнения поможет обычная лимонная кислота.

«Для этого предварительно в какой-то емкости с горячей водой надо растворить лимонную кислоту и в ней на несколько часов оставить лоток», — объясняет эксперт.

Важно обработать не только сам лоток, но и нишу, в которой он находится. В ней оседает липкий налет — идеальная среда для появления плесени.

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«Смачиваем губкой внутри полость, чтобы там все отмокало, и в труднодоступных местах можно пройтись щеточкой», — разъясняет специалист.