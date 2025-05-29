«Это категорически не со мной»: Катя Лель предъявила жесткие требования к будущему избраннику

Катя Лель рассказала, с кем не сможет завести отношения. Что ее отталкивает в противоположном поле, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Катя Лель ищет новую любовь. Какими качествами должен обладать будущий избранник певицы? И у кого точно нет шансов завоевать сердце звезды? Почему заслуженная артистка РФ отказывается принимать от мужчин драгоценности? И чем закончилось свидание, на которое она взяла с собой дочь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Самый кайф — это, конечно, романтика, когда ты едешь в машине с этим человеком, когда красивые места, по которым вы едете, музыка классная. И вы находитесь в том кайфе и драйве друг от друга, потому что вам хорошо друг с другом. Тебе он нравится, ты ему нравишься и музыка, которая вам нравится», — заявила певица.

Катя Лель развелась почти два года назад. И с тех пор очень хочет снова ощутить состояние влюбленности. Но найти достойного кандидата оказалось непросто.

«Мужчины очень, так скажу, несмело ведут себя. Я их понимаю. Потому что они думают: какая она? Капризная ли? Да, она воспитана, видно, но какие у нее желания и так далее? Может быть, я с ужасающим характером», — отметила Катя Лель.

Артистка делится: характер у нее, может, и непростой, но положительных качеств достаточно. И уверена: будущему спутнику точно повезет.

«Тот мужчина, который, наверное, придет ко мне в мою жизнь, он будет счастливым однозначно, потому что я слишком уважаю мужчин, слишком уважаю этот мир, себя и понимаю, что нужно жить обязательно в уважении и любви друг к другу», — подчеркнула звезда.

По словам Кати, она давно нарисовала себе портрет идеального избранника. Он должен быть добрым, искренним, а также иметь солидный счет в банке. Певица привыкла к определенному уровню жизни, и мужчине надо соответствовать.

«Важно, чтобы мужчина зарабатывал больше меня. Знаете, почему? Потому что он будет себя чувствовать неловко и некомфортно рядом со мной. Абсолютно точно», — объяснила знаменитость.

Не сможет добиться внимания знаменитости и человек с вредными привычками. Лель признавалась, что причиной крушения ее предыдущего брака стала в том числе алкогольная зависимость бывшего мужа. Теперь артистка ищет мужчину, который ведет здоровый образ жизни.

«Я не могу терпеть дым, потому что это для голосовых связок катастрофично просто. Не люблю, когда человек пьет много. Если он выпил немножко и знает меру — окей, пожалуйста. Можно выпить бокал вина с хорошим настроением. Но если человек не имеет „Стоп“ или, не дай бог, еще что-то употребляет — это категорически не со мной», — уточнила Катя Лель.

Спутник, естественно, должен быть с певицей, что называется, на одной волне. Разделять ее увлечения мистикой и внеземными цивилизациями. Артистка неоднократно рассказывала о своем контакте с пришельцами. И даже давала советы, как себя вести при встрече с инопланетянами.

«Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — заявила исполнительница.

«У нее был какой-то свой сакральный мистический опыт, который точно повлиял на нее довольно сильно. И сейчас она тоже очень ярко идет в историю, связанную с эзотерикой. Соответственно, эти разговоры будут в семье постоянно. Мужчина, который не будет разделять ее интересы или даже, может быть, будет обесценивать, ему будет очень тяжело с ней», — объяснил парапсихолог Алексей Кройтор.

«Я первый вопрос задаю: „Свободен?“. Он говорит: „Нет“. Я говорю: „До свидания“. Все», — рассказала звезда.

По словам артистки, важно, чтобы потенциальный кавалер понравился не только ей самой, но и ее дочери. Эмилия тяжело переживала расставание родителей. И не сразу приняла тот факт, что у мамы может появиться другой мужчина.

«Как-то она мне сказала: „Мам, а зачем этот человек тебе оказывает внимание?“. Я сказала: „Доченька, так жизнь устроена, что люди должны быть вместе. Мужчина и женщина. Женщина и мужчина“. Сначала внутри она сопротивлялась. Я ей сказала такую фразу: „Будет счастлива мама, будет счастлива доченька“. Она сказала: „Молодец, мама, я запомнила эту фразу“», — поделилась певица.

Лель казалось, девочка смирилась с тем, что мама хочет устроить личную жизнь. И решила даже брать ее с собой на свидания. Но после одного случая поняла свою ошибку. Все произошло во время отпуска. За Катей начал ухаживать иностранец. На встречу в ресторан женщина пришла в компании Эмилии и была удивлена ее поведению.

Звезды худеют к лету: на что идут Галустян, Буланова и Фомин ради идеальной фигуры

«Очень все на контроле держала. И когда я случайно прикоснулась к его руке, она такая: „Мама, убери от него руку“. Хорошо, он не понимал по-русски. И меня это так рассмешило. Я говорю: „Эми, ты что, прикалываешься?“. Она говорит: „Убери от него руку“. Я сказала: „Больше на свидание ты со мной не пойдешь“», — рассказала Катя Лель.

История с иностранцем тогда не получила продолжения. Но певица уверена: к ней обязательно придет любовь. Причем случится это очень скоро.