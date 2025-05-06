«Люблю Валю, не могу»: как четвертая жена изменила жизнь Константина Соловьева

Константин Соловьев возобновил общение с детьми спустя 12 лет благодаря новой супруге. Как она помирила его с наследниками и экс-женой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Четвертая жена Константина Соловьева кардинально изменила его жизнь. Как Валентина смогла помирить актера не только с сыновьями от предыдущего брака, но и с бывшей женой, да еще и сама с ней подружилась? Из-за чего артист не общался со своими детьми 12 лет? И за что экс-супруга хотела лишить его родительских прав? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Валя говорит: „Ребята, успокоились, все хорошо, все нормально“. Поэтому такой у нас прекрасный треугольник», — заявила экс-супруга артиста Евгения Ахременко.

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Две жены актера Константина Соловьева, бывшая и настоящая, вместе пришли на светское мероприятие. Они не отходили друг от друга и много смеялись. Присутствующие не верили своим глазам. Ведь еще недавно Евгения и Валентина были в, мягко говоря, напряженных отношениях. И ни о какой дружбе не было и речи.

«Я не считаю нужным общаться с бывшими женами. Мне с ними делить нечего и общаться тоже не о чем», — заявила в сентябре 2024-го Валентина Соловьева.

Константин Соловьев женился в четвертый раз осенью прошлого года. Избранницей актера стала девушка по имени Валентина. После свадьбы он назвал молодую супругу, которая младше него на 19 лет, главной любовью своей жизни.

«Она настоящая. Это чувствуется. Валя действительно настоящая. Сейчас говорить много всяких вещей, эпитетов, это глупо. Просто так есть», — подчеркнул артист.

За плечами Соловьева три брака. Второй, с актрисой Евгенией Ахременко, продлился всего несколько лет. Но оказался самым скандальным.

«Этот брак наиболее, наверное, кровоточащий у него в сердце. Я не знаю всех нюансов, как говорится, говорить не буду, но для него эта тема, допустим, со мной полузакрыта», — отметил актер Александр Наумов.

Их семейная жизнь не выдержала проверку славой. Когда карьера Соловьева пошла в гору, он стал больше времени уделять работе. Супруга была недовольна и закатывала скандалы. После очередной ссоры Константин предложил расстаться. Евгения забрала двоих сыновей и уехала в США, где жили ее родители. Начался бракоразводный процесс. Экс-супруга обвиняла артиста в неуплате алиментов и грозилась лишить родительских прав. Тот, в свою очередь, утверждал, что мать настраивала мальчиков против отца.

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«Общения, к сожалению, нет. Когда ты действительно счастлив, у тебя с совестью все хорошо, то ты, наверное, не будешь вычеркивать каких-то, допустим, своих родных детей, будешь стремиться. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Дай бог, чтобы настоящая любовь», — высказалась Ахременко.

«Дети вырастут, пусть сами решат, захотят они со мной пообщаться, не захотят со мной пообщаться. А там будем смотреть. Знаете, как судьба, я же ничего не могу поделать», — поделился Соловьев.

Ситуация ухудшилась, когда актер снова женился. Константин еще больше стал отдаляться от собственных детей.

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«Бывшая жена может настроить детей против мужа. И здесь, скорее всего, такая ситуация, что муж уже со стороны детей не видит ни поддержки, ни любви. Все это было сделано по причине развода и, в общем-то, наверное, как следствие негативного восприятия жены», — выразил мнение светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Третий брак артиста распался в 2023-м. А уже через год он повел в ЗАГС новую возлюбленную — Валентину.

«Я просто влюбился в Валю и не могу сказать, что такое главное в женщине. Просто люблю Валю, не могу», — заявил Константин Соловьев.

Девушка одна воспитывала сына и дочь от предыдущих отношений. И знала, как важно детям ощущать поддержку и любовь обоих родителей. Вскоре после свадьбы она начала уговаривать супруга забыть все обиды и возобновить общение с наследниками, которое было прервано на целых 12 лет.

«Я за семейные ценности, за детей. Я не понимаю, как вообще можно отцу не общаться с детьми или матери не общаться с детьми. Разные бывают ситуации. Я считаю, что дети — это наше святое, это наше все. И они ни в чем не виноваты, даже если родители разошлись», — объяснила Соловьева.

Валентина смогла помирить мужа не только с сыновьями, но и с его бывшей женой.

«Со всеми сторонами она пообщалась, понимаете, посидела за столом переговоров. И сделала выводы. Сейчас мы с Костей общаемся каждый день и по поводу детей. Я ему говорю каждый раз, я заканчиваю одну и ту же фразу: „Соловьев, береги Валентину“. Потому что это просто счастье. Поэтому вот такой человек. Намолили мы ее, вымолили», — призналась Евгения Ахременко.

Теперь женщины, которые раньше не хотели и знать друг друга, — подруги. Они часто видятся, ходят куда-то вместе. Их дети тоже смогли найти общий язык.

«Я полюбила Валиных детей. Она потрясающая мама, чудесные совершенно детки. И мне очень хочется, чтобы наши дети дружили. Чтобы у ее детей были эти два старших брата, которые будут сына учить баскетболу, дочку защищать», — заявила Ахременко.

Константин Соловьев благодарен супруге. Он признается: конечно, жалеет, что столько лет не принимал участия в жизни сыновей. Но уверен: они все наверстают. И Валентина им в этом поможет. Ведь лучше поздно, чем никогда.

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