«Откидышу» больше нет места? Почему сын Муцениеце на самом деле не живет с матерью

Сын Агаты Муцениеце столкнулся с буллингом в школе. Могло ли это послужить причиной для переезда к отцу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Агата Муцениеце вспомнила о тяжелом детстве. За что ее травили в школе? И как она с этим справлялась? Из-за чего одноклассники дразнят сына звезды? По какой причине мальчик на самом деле хочет жить с отцом? И почему адвокат Павла Прилучного винит в этом саму Агату? Зачем актриса устроила встречу с ребенком в театре-кабаре? И правда, что она готовится стать мамой в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, дети жестокие. Это у нас как-то природой, наверное, заложено. Какой-то животный инстинкт, выживание. Кто сильный, значит, тот и выживет. Кто слабый, того обязательно будут шпынять… По собственному опыту взросления могу сказать, что ничего не поможет. Все пройдут все круги ада, потом станут человечнее, потом посмотрят на других, станут другими. Но это все все равно этапы взросления», — высказалась актриса.

Агата Муцениеце окончила школу много лет назад. Но неприятные воспоминания о тех временах не отпускают ее до сих пор. По словам артистки, отношения с коллективом были сложными.

«Бывало такое, что меня девчонки из старших классов прижимали в углу. Я помню, одной девочке показала нелицеприятный жест пальцем. Она все время орала, что я ужасно одеваюсь, а я одевалась странно, мягко говоря. У меня было такое самовыражение. И она что-то мне кричала, кричала, я не выдержала и показала ей этот палец средний», — вспомнила Муцениеце.

Этот жест вывел старшеклассницу из себя. И вместе с подругами она решила проучить Агату.

«Они меня потом зажали в туалете и заставили извиняться, а я не извинилась. Я помню, пришла училка. И меня как-то это все… Короче, были такие истории, но на какие-то прям серьезные стрелки я не ходила. А у нас ходили и на стрелки, если что», — поделилась знаменитость.

По сообщениям прессы, теперь бороться с одноклассниками приходится уже сыну Муцениеце. Недавно в СМИ появилась информация, что Тимофея дразнят в школе. Пишут, мальчик стал объектом насмешек из-за чересчур откровенных фото и видео его мамы. Актриса до недавнего выступала в театре-кабаре. И выходила на сцену практически полностью обнаженной. Зрители часто выкладывали фрагменты шоу в интернет.

«Конечно, ребенку в школе наверняка показывают и рассказывают это и его одноклассники, и наверняка учителя делают какие-то замечания. Больше чем уверена. Потому что не может быть такого, чтобы на детях это не отражалось. Детская психика очень еще ранимая», — выразила мнение светский журналист Светлана Ключкина.

«Мои дети бы очень удивились и сказали: мам, зачем ты это выставила? У меня самой двое сыновей, им по 12 лет, поэтому я представляю эту ситуацию. Но я бы никогда этого не сделала, чтобы лишних не было вопросов», — отметила телеведущая Юлия Малиновская.

Некоторые предположили, что именно из-за этого ребенок переехал к отцу. И уже несколько месяцев не хочет встречаться с Агатой, сестрой Мией и даже бабушкой по материнской линии.

«Когда мама выступает обнаженная в кабаре, это всегда накладывает такой отпечаток. К сожалению, даже не столько девочек это ранит обычно, сколько детей-мальчиков именно потому, что мальчики более восприимчивы. Когда обижают маму, им хочется ее защитить. Это может быть какой-то протест», — объяснила журналист Ключкина.

Адвокат актрисы считает, что снимки и ролики с участием Муцениеце ни при чем. По ее мнению, это Прилучный настраивает Тимофея против родных.

«Даже если предположить, что Тимофей самостоятельно принял решение о нежелании проживать с мамой и выбрал проживание с папой, он точно не мог принять решение прекратить общение с мамой, с бабушкой, с любимыми родственниками. Это, конечно же, навязанная история извне», — сказала адвокат артистки Наталья Мелешкина.

Однако сторона защиты Павла утверждает: все с точностью до наоборот. Якобы актриса сама не горит желанием видеть сына.

«Инициативы со стороны матери по общению с Тимофеем не имеется. У них удивительная позиция, честно. Она никоим образом не выходит на контакт с Тимофеем», — уточнила адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

По ее словам, недавно Муцениеце инициировала встречу с ребенком. Вот только место выбрала необычное — тот самый театр-кабаре.

«Почему при таких обстоятельствах? У отца это тоже вызвало недоумение. Соответственно, свою явку он не обеспечивал, никакой охраны, разумеется, не было при обеспечении встречи. Поэтому все хорошо. Ребенок открыт к общению с матерью. Просто у матери сменились в настоящий момент ценности и приоритеты», — отметила адвокат Даниелова.

А незадолго до этого Агата Муцениеце довольно жестко высказалась в адрес Тимофея. Она призналась, что мальчик все больше от нее отдаляется.

«А теперь мой как чужой растет вообще… Время летит! Откидыш», — заявила Муцениеце.

«При этом при всем мы наблюдаем, что, видимо, у нее болит. Видимо, она очень все-таки хочет с сыном каким-то образом… Материнский инстинкт у нее есть, она хочет помириться с ним. Например, на одной из премий она просто отвернулась на вопросе журналистов о сыне от камер и ушла. И больше они к прессе не подходили с Петром (Дрангой — Прим. Ред.)», — рассказала журналист Ключкина.

Актриса заявила, что никак не может повлиять на ситуацию. Поэтому решила ее отпустить. Сосредоточиться на воспитании дочери Мии и отношениях с возлюбленным — аккордеонистом Петром Дрангой.

«Отдых планирую. Я планирую не распыляться так на работу в этом году, как обычно. Я хочу пожить. Конечно, СМИ и со своим любимым молодым человеком. У нас такая компашка сейчас», — поделилась Муцениеце.

После развода с Прилучным Агата долгое время была одна. Все слухи о предполагаемых романах пресекала. Но отношения с Дрангой скрывать не стала. Они сразу начали везде появляться вместе. На светских мероприятиях не отходят друг от друга ни на минуту.

«Мы видели ее одну часто на красных ковровых дорожках. Только недавно стали ее видеть с Петром Дрангой, да, когда они уже стали с детьми выезжать куда-то отдыхать, проводить вместе досуг и так далее. То есть это более такие, скажем так, постоянные взаимоотношения», — рассказала Ключкина.

«Будем надеяться, что в указанной системе новой ценностей, координат, приоритетов найдется место для сына, цитата, „откидыша“», — отметила Даниелова.

На днях во время очередного выступления актрисы в театре-кабаре зрители отметили ее округлившиеся формы. А когда Муцениеце объявила, что это заключительное шоу, фанаты заподозрили звезду в третьей беременности.

В конце прошлого года Агата поделилась с подписчиками, что поймала букет невесты. Согласно примете, это значит, что следующей под венец пойдет она сама. Поклонники Муцениеце с нетерпением ждут свадьбы. Надеются, что праздник станет поводом забыть все обиды. И среди гостей будет не только дочь актрисы, но и ее сын.