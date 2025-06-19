ТОП-10 критериев проверки недорогого авто с пробегом перед покупкой

Самые ходовые варианты машин на вторичном рынке стоят до 1 миллиона рублей. Нередко это транспортные средства с пробегом 100-150 тысяч километров и возрастом 7-8 лет.

Проблема в том, что при сравнительно хорошем внешнем виде такое авто могут таить крупные технические неприятности, замаскированные умелыми руками перекупщиков. Как же правильно осматривать понравившийся автомобиль?

Поиск «рыжиков»

Не нужно спешить и сразу лезть под капот. Машину нужно осмотреть с разных сторон — выявить следы кузовных ремонтов и возможные очаги ржавчины. Чаще всего «рыжики» возникают на арках колес, на порогах, у основания стоек крыши, в местах примыкания дверей.

Стоит заглянуть и под рамку номерного знака, а также осмотреть места креплений. Там обычно всегда скапливается вода и грязь. Лучше всего, когда рамка знака находится на пластиковом бампере, но у многих машин она размещена на крышке багажника или на задней двери, которые «зацветают» через 7-8 лет эксплуатации.

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Если ржавые пятна небольшие и краска вокруг них ровная, то это нестрашно — коррозия образовалась на сколах от камней или дорожного пескоструя. Хуже, когда краска топорщится волнами и облетает при касании. Эта внутренняя ржавчина, уходящая вглубь металла.

Еще хуже, если на сравнительно свежей машине идет необъяснимая ржавчина по низу дверей, на крыльях, на капоте и в других местах. Все это последствия неквалифицированного кузовного ремонта. Металл с поврежденным оцинкованным слоем ведет себя коварно и гниет под краской до дыр.

И здесь нужно переходить к более тщательным проверкам кузова.

Осмотр шин

Сильные удары не только сминают оцинковку, но и приводят к нарушениям геометрии кузова, из-за чего смещается задняя балка, отклоняются углы настройки колес и нарушается управляемость транспортного средства. Ездить так опасно, потому как на скользкой дороге или в ледяной колее авто может занести буквально на ровном месте. Определяют дефект по неравномерному износу покрышек.

Нужно посмотреть внимательно на задние колеса. Если там стертые боковины при сравнительно свежем протекторе с другого края колеса, то стоит насторожиться.

По дате на шинах можно определить срок производства. Если боковина стерта до корда за пару лет, то автомобиль побывал в аварии и таит в себе колоссальные проблемы, которые невозможно исправить. Кривой кузов «ест» резину.

Изучение стыка панелей и сварных швов

При осмотре не будет лишним проверить толщиномером (пробором для определения размеров слоев краски) кузов с задней стороны на крыльях и на крыше.

Если прибор показывает до 200 мкм, то это норма. Большие значения свидетельствуют о ремонте. Если там 500-1500 мкм, то это место заминалось в ДТП, вытягивалось и покрывалось при ремонте толстым слоем шпатлевки. Если шпатлевка обнаружилась на крыше, то машина когда-то вылетала с дороги и кувыркалась, что крайне неприятно отражается на состоянии силового каркаса кузова.

Не менее важно обращать внимание на стыки панелей. Если бампер или капот прилегают неровно, то высока вероятность того, что после пережитой аварии «ушли» места креплений, и детали встали с перекосом.

Бывает, что после серьезных ДТП автомобиль собирают из нескольких кузовов. Часть родного кузова вырезается, и на его место устанавливают вырезанные с другой машины куски. Такую операцию часто проделывают с дорогими премиальными автомобилями, на которых она окупается. Узнать о замене можно по сварным швам в моторном щите, днище и на полу салона. Если сварной шов затрагивает силовую структуру кузова или заходит в детали, где размещен номер, то у машины начнутся проблемы с регистрацией в ГИБДД.

Сравнение краски и стекол

Еще одним признаком пережитой аварии является неравномерный окрас автомобиля. Подобрать цвет в тон выцветшей краске сложно, поэтому даже опытные мастера допускают ошибки при подборе колера «металлик» или «перламутр». Заметить отличия в оттенках можно на ярком солнце.

Не лишним будет взглянуть на боковые стекла. В уголках есть заводская маркировка с годом изготовления. Если стекла новые, то стоит выяснить, при каких обстоятельствах разбились старые.

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Проверка мотора и технической части

Определить техническое состояние мотора можно по цвету выхлопа. Попросите хозяина газануть на месте. Если на высоких оборотах из трубы вылетело сизое облачко и чувствуется запах чего-то горелого, то масло попадает в цилиндры. Хорошо, если дело в кольцах поршней, хуже, когда есть задиры на стенках цилиндров.

А если учесть, что многие современные моторы не рассчитаны на капитальный ремонт, то с таким агрегатом могут возникнуть дорогостоящие проблемы.

Не будет лишним открыть на работающем двигателе крышку маслоналивной горловины. Если оттуда пошел дымок, то налицо проблемы с системой вентиляции картерных газов, которые пробиваются в клапанный механизм.

Как определить состояние «автомата»

При осмотре любой трансмиссии нужно обращать внимание на подтеки масла. Пятна сулят немалые расходы на ремонт. У авто-роботов с двумя сцеплениями это верный признак поломанной гидроплиты мехатроника. Неисправности диагностируются по рывкам и тряске при переключениях.

У вариаторов высокий износ можно определить по пробуксовке трансмиссии. При нажатии на педаль стрелка тахометра подскакивает, а автомобиль разгоняется с ленцой, без былой бодрости. Эти проблемы обычно начинаются после 80-110 тысяч километров пробега. Вообще современные вариаторы и роботы с технической точки зрения самые капризные.

Гидромеханический автомат намного надежнее, хотя подтеки масла и у него свидетельствуют о выработке ресурса валов коробки в точках крепления сальников и возникновении люфтов.

Поэтому при осмотре обязательно стоит загнать машину на подъемник и внимательно осмотреть днище. Если на агрегатах есть даже небольшие пятна свежего масла, то это отличный повод для торга. Машина за 1 миллион рублей должна быть в отличном техническом состоянии.

Чтобы замаскировать проблемы, перекупщики часто заказывают мойку моторного отсека и днища. Такие машины лучше обходить стороной, насколько бы привлекательными они ни казались. Исправный автомобиль должен иметь моторный отсек, покрытый пылью.

В подкапотном пространстве нужно обязательно осмотреть болты и гайки, закрепляющие крылья, капот и прочие детали. Если с них сорвана краска, то детали снимались. Возможно, их перекрашивали после ДТП или меняли на новые. Также 7-8-летние машины должны сохранять все заводские таблички и наклейки. Если хоть одной нет, то это признак серьезной аварии с последующим демонтажом передней части и установкой деталей с разборки.

Как понять, что пробег машины скручен

Около 40% автомобилей на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Определить его можно визуально, в том числе по ксеноновым фарам. Газоразрядные лампы провоцируют изменение цвета пластикового стекла. Пожелтение появляется уже после 50 тысяч километров пробега, а к 200 тысячам фары становятся заметно тусклыми.

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Большой пробег выдают элементы салона. Кожаный руль лосниться примерно к 50 тысячам километров пробега и к 100 тысячам становится глянцевым. Водительское кресло из экокожи покрывается трещинами к 60 тысячам пробега. Обивка порой даже рвется по швам и открывает белый наполнитель. Протертый до дыр коврик на водительском месте — это верный признак пробега свыше 70 тысяч километров

Пробег можно узнать по состоянию педали тормоза. Примерно к 250 тысячам километров у нее по краям стирается резиновая накладка. Если педаль протерта, а на одометре красуется цифра в 120 тысяч километров, то это верный признак обмана.

На машинах с ручной коробкой пробег хорошо определяется по педали сцепления. Она стирается до металла к 150 тысячам пробега. Если там уже стоит новая накладка, а на одометре цифра — 80 тысяч километров, то пробег явно скручен.

Кроме того, пробег определяется по передним тормозным дискам. При аккуратной езде они ходят по 200-250 тысяч километров. Если диски уже заменены, а продавец рассказывает о небольшом пробеге, то есть повод усомниться в его словах.

В общем, внимательный осмотр поможет выявить проблемы машины до покупки, а аргументированные вопросы порой помогают сбросить цену на 150-200 тысяч рублей.