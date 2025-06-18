Специально для такси: на ПМЭФ показали новую версию Lada Aura

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировали обновленную версию Lada Aura.

Новинка АвтоВАЗ, выпущенная в прошлом году, предназначена специально для такси. Удлиненный седан выполнен в белом цвете и имеет характерную желтую полосу вдоль всего кузова, а также черные «шашечки» на крыше и передних крыльях.

Предполагается, что авто будет доступно в двух версиях — базовой Premier и топовой Status. На форум компания как раз привезла статусную модель.

Салон представленного экземпляра Lada Aura оформлен стеганой кожей и укомплектован подушками безопасности и подогревом сидений для пассажиров на задних сидениях. Кроме того, для них предусмотрен собственный пульт управления подогревами и USB-порты для зарядки смартфонов и другой техники.

Согласно новому закону, с марта 2026 года российских таксистов обяжут пересесть на отечественные автомобили. Процесс этот будет постепенным, а для регионов, где наблюдается большое количество иностранных машин, действие закона и вовсе отсрочено.

По специальной балльной системе оценки авто под новые критерии из всех российских производителей подходит только АвтоВАЗ. И требованиям Минпромторга на 100% соответствуют только модели Granta, Vesta, Iskra, Aura.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».