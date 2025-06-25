Новые штрафы для курильщиков: где нельзя дымить с июня 2025

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева 10 0

Запах от сигарет может омрачить любой уют. Борьба с курильщиками не всегда приводит к исчерпывающему результату. Тогда помогут законы и штрафы.

Фото, видео: Михаил Гребенщиков/ТАСС; 5-tv.ru

Больше половины россиян планируют провести лето на свежем воздухе: гулять, заниматься садоводством и отдыхать на природе.

Те, кто остается в городе, просто открывают настежь окна. Но для жильцов многоквартирных домов это может обернуться настоящей проблемой — в помещение часто проникает запах и дым от курящих соседей.

«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, выяснила, как будут влиять нововведенные законы на курение в квартире.

Почему дома нельзя курить

С июня 2025 года в России вступили в силу поправки к законодательству, которые серьезно ужесточают правила курения в жилых домах.

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«Кодекс об административных правонарушениях, который добавился в усовершенствованном виде, стал действовать. Раньше нельзя было курить в общественных местах, в подъездах, потому что за это были штрафы», — рассказывает юрист по гражданскому праву Зара Горбушина.

Что изменилось? Теперь курить запрещено не только на лестничных площадках и в лифтах, но и на балконах, в туалетах, если дым оттуда каким-то образом попадает к соседям.

Как привлечь курящего соседа к ответственности

Правда, чтобы привлечь к ответственности курильщика, придется запастись терпением.

«Некурящий сосед заметил курящего. Тогда нужны будут фото и видеоматериалы однозначно. Также должны взять замеры и пробы запаха — только после этого уже накладывается штраф. Но чтобы понять, что сосед курит именно с четвертого этажа, либо с третьего, а запах поднимается, это, конечно, еще нужно доказать. Под данную проверку могут попасть как минимум два-три этажа выше и ниже», — говорит эксперт.

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Так что просто пожаловаться на дым от соседей недостаточно. Чтобы штраф действительно выписали, необходимо сначала правильно оформить доказательную базу, а затем обратиться в управляющую компанию — она обязана провести с курильщиком профилактическую беседу. Если после этого проблема не решается, жильцы могут вызвать участкового — тот составит протокол и выпишет штраф — до полуторы тысяч рублей. А при повторных нарушениях наказание может измениться.

«Если курильщик очень злостный, то есть игнорирует, продолжает курить дома и на балконе, а дым постоянно поднимается или опускается к соседям, то на него можно наложить арест до 15 дней», — объясняет юрист.

А если дым наносит ущерб имуществу, например, портит обои, мебель, или еще хуже — вызывает проблемы со здоровьем, жильцы имеют право подать иск в суд. Так что курильщикам теперь стоит хорошенько подумать, прежде чем взять в руки сигарету. А лучше вовсе отказаться от вредной привычки.

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