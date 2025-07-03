Рококо и мото-бохо: что надеть летом, если надоели сарафаны

Тренд на женственность неожиданно вышел из-под контроля. Теперь для создания нежных и изящных образов дизайнеры вдохновляются … байкерами.

Как корсеты и панье стали клубной одеждой, а в мотоциклетные наряды проникло кружево и юбки, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стилист, модный блогер, эксперт на ТВ, в глянцевых изданиях и автор Telegram-канала Мария Шеди.

Современное рококо

Фото: Legion-media/Zeppelin / Avalon

Модные дома Erdem, Zimmermann и Simone Rocha заставили мир моды повернуть время вспять и обратиться ко французской эстетике аж XVIII века.

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Тогда для придворных короля Людовика XV нежное и кружевное рококо стало бунтом против вычурного и роскошного барокко. Сегодня этот стиль все еще олицетворяет юность и кокетство, но на фоне расслабленного oversize и комфортного спорт-шика разворачивает модную историю в сторону гипертрофированно сложных образов с некоторой долей ненатуральности.

Фото: Legion-media/CAMERA PRESS

«Рококо более дерзкий, романтичный, роскошный и скромный стиль, чем барокко. Нет уже таких пышных юбок, но при этом сохраняются корсеты, добавляются бантики, элегантность, женственность. И вот эти моменты классно вписываются в тренд 2025 года на женственность и кокетство», — пояснила стилист.

Рококо символизировал юность и в XVIII веке, и в XXI — все благодаря обилию небольших бантиков. Они встречаются на топах, жилетках, сумках, вплетаются в волосы.

Фото: Legion-media/Zeppelin / Avalon

Что еще характерно для современной эстетики рококо?

корсеты;

жемчуг разного размера;

пастельные оттенки;

акцент на талии;

блестки;

кружево.

Больше всего пугает и настораживает корсет: времена модницы Марии-Антуанетты прошли, сегодня никто не утягивает талию, поэтому этот элемент гардероба кажется наиболее сложным и будто неуместным.

«Я рекомендую нейтрализовывать вычурность с помощью базового низа. Так, корсет отлично сочетается, например, с брюками карго или джинсовой юбкой в пол. Получается, что образ вроде бы и в тренде, но при этом достаточно повседневный, чтобы носить его в обычной жизни», — подсказала Шеди.

Фото: Legion-media/CAMERA PRESS

Образ в стиле рококо — это вариант на выход. Отдельные «аристократичные» элементы этого направления в два счета сделают базовый наряд торжественным, а продуманные до мелочей платья на каркасе панье украсят модную вечеринку.

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Эстетика другой эпохи завораживает, но дизайнеры все же не полностью копируют образы придворных французской королевы.

Женственное мото-бохо

Фото: Legion-media/Zeppelin / Avalon

В 2024 носили свободное и многослойное бохо — модное направление, пронизанное духом свободы и дополненное элементами этнического стиля. В 2025 богемную эстетику увела в новое русло креативный директор бренда Chloe Чемена Камали: в ее прочтении романтику летящих тканей контрастно дополнила грубая мотоциклетная кожа. Интересное сочетание сразу оценили и подхватили модельеры Saint Laurent, а затем и другие дизайнеры.

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«Еще один тренд 2025 — это мото-бохо. Смешение мотоциклетной, байкерской тематики с классическим бохо дает очень классный контраст, эффектный и выразительный образ, который цепляет», — считает блогер.

Трендовый наряд в актуальной байкерской эстетике строится по простой формуле «сочетания несочетаемого»: косухи и винтажные кожаные куртки, грубые ботинки с рюшами, воздушными платьями, замшей и бахромой.

Фото: Legion-media/Zeppelin / Avalon

«Если хочется попробовать мото-бохо, то рекомендую начать с классической косухи. Можно снять с деда кожаную куртку или найти винтажные вещи в сэконд хэнде — это будет недорого, но при этом очень стильно. Надеваем один элемент бохо: например, блузка с рюшами или легкое платье и сверху добавляем кожу. Завершаем образ либо казаками, либо грубыми ботинками, либо босоножками с тонкими ремешками», — подсказала эксперт.

Мото-бохо подходит для повседневных образов и эффектных вечерних выходов, в то время как его чисто этнический предшественник вполне подходит для деловых нарядов.

Как долго рококо и мото-бохо продержатся в моде?

Фото: Legion-media/CAMERA PRESS

Сложно предугадать, когда есть смысл обновлять гардероб ради нашумевших трендов. Часто это зависит от того, насколько близкой оказалась новая эстетика — если необычное направление откликнулось, оно вполне может раскрыть индивидуальность своей избранницы.

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«Я думаю, стиль мото-бохо задержится еще как минимум на год. То есть можно предположить, что и осенью, и зимой он останется популярным, поэтому можно прикупить пару вещей в этом стиле. Что касается рококо — скорее всего, это больше летняя история, поэтому мне кажется, что она краткосрочная», — отметила Шеди.

Фото: Legion-media/CAMERA PRESS

Чтобы с минимумом вложений поэкспериментировать с актуальными направлениями 2025-го, можно присмотреться к корсету в духе рококо. Он станет интересным акцентом в повседневных нарядах. Среди аксессуаров беспроигрышный вариант жемчуг. Из эстетики мото-бохо долго не потеряют актуальности романтичная блузка, замшевые казаки и косуха.