Не подведет в экстренной ситуации: как правильно выбрать знак аварийной остановки

Чаще всего знак аварийной остановки применяется при дорожно-транспортном происшествии или при поломке машины, когда у водителя нет возможности продолжить движение. Его нужно выставлять и во время остановки в условиях плохой видимости: снега, дождя или сумерек. А также в том случае, если пришлось оставить машину на участке дороги, где остановка вообще запрещена.

Сколько должен стоить знак аварийной остановки? Можно ли сэкономить и использовать самый дешевый вариант на рынке, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как правильно выставить знак аварийной остановки

Автоинструктор Александр Гусев рассказал, что знак аварийной остановки выставляется за 15 метров от автомобиля в населенном пункте и не менее 30 метров за ним.

«Так как вне населенного пункта скорость автомобилей быстрее, соответственно, и расстояние от знака до автомобиля должно быть больше», — уточнил эксперт.

При этом сам знак лучше возить не в багажнике, а в салоне автомобиля. Если водитель потеряет сознание или его заберут в больницу, очевидцы смогут быстро найти аварийный треугольник и выставить его на дорогу.

«Материал, из которого сделан знак аварийной остановки, обязательно должен содержать светоотражающие элементы, а под ним флуоресцентный материал», — подчеркнул автоинструктор.

За невыставленный знак водителю грозит штраф в одну тысячу рублей.

Какие размеры должны быть у знака аварийной остановки

Было решено сравнить три образца световозвращающих красных треугольников.

«Первый, самый бюджетный, стоит 400 рублей и изготовлен из металлической окантовки. Она достаточно тоненькая. Крестообразная подставка выглядит достойно, стоит хорошо. Аккуратно выполнена светоотражающая часть», — отметил Гусев.

Цена второго знака немного выше — 600 рублей. При этом он целиком из пластика. А вот дорогой образец — металлический, за него нужно отдать одну тысячу рублей.

Сначала надо проверить, соответствуют ли знаки ГОСТу. По стандарту сторона внутреннего треугольника должна быть не меньше семи сантиметров, длина внешней грани — 50 сантиметров. Но тут ГОСТ допускает погрешность около пяти сантиметров. Правда, даже с учетом этого послабления бюджетный знак не проходит проверку.

«Внешний край у нас 40 сантиметров, а должно быть не менее 50. Соответственно, по внешнему он уже не проходит. Внутренняя полая часть 12 сантиметров. Значит, тут все в порядке, проходит», — рассказал специалист.

Но и знак за 600 рублей до стандарта не дотягивает. Нижняя грань у него 43 сантиметра вместо 50. Вся надежда на дорогой треугольник.

«Внешняя часть — 48 сантиметров, а внутренняя — 18, и этот знак подходит по параметрам ГОСТа. Внутренняя часть, соответственно, тоже», — уточнил автоинструктор Гусев.

Может ли вода испортить знак аварийной остановки

Знаки нужно проверить в реальных условиях. Чаще всего дорожные происшествия случаются в плохую погоду. Чтобы узнать, готовы ли образцы к ударам стихии, эксперт замачивает их в воде на десять минут. После этого можно провести проверку на целостность и светоотражающие свойства. В этом поможет фонарик.

Дешевый знак в порядке — свет он отражает отлично, как и дорогой. А вот образец средней цены быстрее придет в негодность.

«Если рассмотреть все три экземпляра поближе, то мы видим, что в первом образце вода полностью вытекла и не нарушила светоотражение. В образце под номером два вода полностью не вытекает и отображается такими вкраплениями, темными пятнами. И чем больше влаги будет туда попадать, тем хуже он будет отражать», — подчеркнул эксперт.

Выстоят ли знаки под порывами ветра

Чтобы проверить, выстоят ли образцы под порывами ветра, понадобятся воздуходувка и анемометр — специальный прибор, который покажет скорость потока.

Автоинструктор уточнил, что по ГОСТу знаки аварийной остановки должны выдерживать поток ветра до 17 метров в секунду. Первый и третий справляются с этим испытанием, а второй улетел на скорости четыре метра в секунду.

Проверка знаков аварийной остановки на прочность

Знак аварийной остановки должен предупредить других водителей об опасности. Но на дороге случается всякое. А если треугольники собьет машина? Пора проверить их на прочность.

«Образец номер один выжил, но требует ремонта. У нас повредилось основание, его прям замяло, он полулежит. Сам световозвращающий элемент отошел от окантовки, от крепления», — уточнил специалист.

У знака за 600 рублей дела похуже — одна опора у него вообще отвалилась. Выдержал краш-тест только дорогой металлический знак. Гусев отметил, что он самый прочный. У него лишь немного повредился светоотражающий элемент — уголок отлетел.

«И ноги чуть-чуть повело. Но очумелые руки и какие-нибудь плоскогубцы очень быстро вернут его к жизни», — отметил автоинструктор.

Какие знаки аварийной остановки лучше отражают свет

Но главное, чтобы знак аварийной остановки хорошо отражал свет. Тогда автомобилисты смогут заметить предупреждение издалека и избежать аварии. Проверка образцов проходит в густом темном лесу. Для начала надо попробовать разглядеть знаки на расстоянии 200 метров.

«Мы включили дальний свет фар, и у нас третий аварийный знак показывает самый лучший результат. Образец под номером один видно чуть хуже, но тоже видно. А второй экземпляр, к сожалению, аутсайдер в течение всех экспериментов, но чуть-чуть тоже видно. Мы сейчас будем приближаться и посмотрим, станет ли видно его или нет», — заявил эксперт.

Знак за 600 рублей хорошо отражает свет только с дистанции в 100 метров. Но это пока. Теперь нужно посмотреть, что будет, если проезжающие машины забрызгают треугольники грязью.

«Какой бы ни был качественный, надежный знак, сколько бы он ни стоил, от грязи его, к сожалению, ничего не спасет. Поэтому для вашей безопасности, если машина забрызгивает ваш знак аварийной остановки грязью, нужно просто подходить и протирать. Тогда вас будет видно издалека», — отметил специалист Гусев.

Но это единственный тест, в котором нет победителя. В остальных испытаниях лучший результат показал дорогой знак аварийной остановки. Он прочный, хорошо отражает свет и соответствует ГОСТу. Тот случай, когда на качестве и безопасности экономить не стоит.