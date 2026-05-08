В Национальном центре «Россия» состоялась премьера исторического спектакля «Солдатские сны»

В Национальном центре «Россия» состоялась премьера спектакля «Солдатские сны»

Грандиозная премьера исторического спектакля «Солдатские сны» состоялась в Национальном центре «Россия». Постановка приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и стала одной из самых масштабных в истории центра. В спектакле приняли участие хоровые и танцевальные коллективы, детские ансамбли, драматические актеры и эстрадные звезды — всего больше 500 человек. Среди них — народная артистка России Валерия, заслуженная артистка России Елена Ваенга, певец Хабиб, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народный артист России Илья Резник.

«Я выхожу на эту сцену в первую очередь как житель блокадного Ленинграда. Поэтому я очень рад, что моя песня „Дети войны“ прозвучит сегодня и мои любимые артисты будут участвовать в этом представлении», — сказал народный артист России Илья Резник.

В этом спектакле — история великой Победы, рассказанная глазами трех военных корреспондентов разных поколений. Зрители видят все знаковые эпизоды: проводы на фронт в 1941-м, будни на передовой, взятие Рейхстага в мае 1945-го. Но особый трепет вызывает то, о чем думали солдаты, что видели в своих снах.

«Это те минуты тишины, когда солдат может побывать у себя дома, когда темная ночь, ты отдыхаешь, пишешь письмо, и вдруг тебе представляется какой-то образ, твой домашний, домашнего очага или танец невесты», — сказал главный режиссер спектакля, народный артист России Евгений Глазов.

Добавлю, что спектакль создан по последнему слову техники. Впервые в Национальном центре «Россия» задействовали световой занавес. А место традиционных декораций заняли кинохроника и подлинные фотографии из музейных архивов.

