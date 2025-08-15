Экозарядка: так ли полезны в быту портативные солнечные панели

Каждый день на рынке появляются десятки, а то и сотни новых товаров. И все они, как утверждают производители, очень нужные и полезные.

Например, к полезным можно отнести компактную солнечную панель, которая позволит зарядить телефон, планшет, ноутбук. В общем, все, что нужно зарядить на природе, там, где нет зарядки или там, где нет розетки.

Действительно ли она полезна и насколько, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Семь процентов за шесть часов

У портативной панели, купленной специально для проверки, цена вполне доступная — 800 рублей. По размерам она напоминает стандартный планшет. А значит, не займет в рюкзаке путешественника много места.

«Производитель утверждает, что эта солнечная панель, во-первых, защищена от влаги, а, во-вторых, довольно устойчива к повреждениям. В общем, есть что проверять, есть что тестировать, но главное: хочется понять, действительно ли она сможет зарядить разрядившийся телефон», — заметил ведущий программы.

Если верить производителю, с помощью такого устройства можно зарядить не только телефон, но и планшет, портативный аккумулятор или походный фонарик. Для подключения техники у солнечной панели сразу пять разных гнезд. Вот только разъемов под современные смартфоны среди них нет. Придется докупать переходник. Зато есть подходящее гнездо для пауэрбанка, который ведущий попробовал зарядить у себя на заднем дворе.

Производитель советует: лучше всего использовать устройство во время активного солнца — с 11 до 15 часов дня. В идеале солнечные лучи должны падать на панель под прямым углом.

Изначальный заряд пауэрбанка — 47%. Спустя шесть часов зарядки ему удалось зарядиться… всего на 7%. То есть в экстренных условиях, когда счет идет на минуты, такое устройство мало чем поможет.

Выдержала воду, но не падения

А вот тест на влагостойкость солнечная панель прошла на ура, выдержав полив из садового опрыскивателя. Пауэрбанк продолжил от нее заряжаться даже после таких варварских манипуляций. Это значит, что солнечной панели нипочем влага, она не замкнет и будет продолжать работать.

Следующая проверка — на прочность. Для этого ведущий бросает ее с высоты садового столика на плитку. Первый удар она выдержала, а вот после второго у нее немного отошла рамка, но ее легко получилось поправить. Однако после третьего удара устройство окончательно развалилось и перестало работать. Починить его в полевых условиях уже не получится. То есть краш-тест панель не пережила.

Вывод: портативные солнечные панели слабые и хлипкие, тратить деньги на такие зарядные устройства точно не стоит. Конечно, на рынке есть мощные солнечные батареи. Но они громоздкие — в обычный рюкзак уже не положишь, да и цены кусаются — в среднем стартуют от 7 тысяч рублей.