Звезды шоу-бизнеса собирают урожай: кто из знаменитостей делает закрутки на зиму

Звезды шоу-бизнеса приступили к сбору урожая на своих огородах. Что на приусадебных участках выращивают Яна Рудковская, Елена Ваенга и певица Слава? Как экс-участница группы «Тутси» Настя Крайнова получает ананасовый сок из кабачков? Что за настойку делает Дмитрий Колдун? И какая угроза нависла над дачей Прохора Шаляпина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В этом году у нас кабачки побили все рекорды, они стали огромными. И вот он, кстати, вот он, милый мой. Ой, боже, зачем вас так много, куда я вас буду девать? Я же не буду сидеть на трассе и продавать огурцы, помидоры, кабачки еще», — шутит певица Светлана Разина.

Экс-солистка «Миража» как никогда довольна урожаем. Несмотря на малоснежную зиму и дождливое лето, на ее придомовом участке выросли и тыквы с кабачками, и картошка со свеклой, и капуста с фасолью. Не радуют артистку только помидоры, которые чахнут в теплице.

«Сейчас бы ботаник посмотрел, как он краснеет, и сказал: вам не хватает кальция, магния, того-сего, в чем я не очень понимаю. Например, эти гнилые листья, что это такое? Я не понимаю», — сетует певица.

Она переживает, что останется без консервированных помидоров этой зимой. А ведь экс-солистка «Миража» уже привыкла к экологически чистым овощам, которые собственноручно закатывает в банки каждый август.

«Мне очень понравилось засаливать помидоры. Я помню, как у моих родителей они постоянно взрывались, что-то там происходило. А у нас вроде как помидоры хорошо простояли в этом году», — хвастается Светлана.

Не отстают от Светланы и ее коллеги по шоу-бизнесу. Заслуженная артистка РФ Елена Ваенга регулярно хвалится подписчикам выращенными помидорами и перцами.

А продюсер Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко в августе 2025-го намерены побить свой прошлогодний рекорд по сбору груш и особенно яблок.

«Это огромные яблоки, и они выросли в Подмосковье, в нашем саду», — говорит Рудковская.

Огородник со стажем и певица Слава. На ее придомовом участке растут огурцы, помидоры, петрушка, вишневые деревья и кусты калины. Артистка хвалится, что ежегодно собирает с соток неплохой урожай, который наконец-то научилась консервировать.

«Сделала недавно соленья. Сейчас жду, как они получатся. Пока не знаю, что из этого выйдет. Но я думаю, что должно получиться», — надеется Слава.

Народная артистка РФ Анита Цой выращивает овощи в промышленных масштабах и даже первой среди русских селебрити основала свой бизнес по закруткам. Однако многие не сомневаются, что в скором времени ей придется столкнуться с жесткой конкуренцией. К примеру, певец Дмитрий Колдун уже наступает коллеге на пятки.

«В основном, конечно, компот вишневый и овощи какие-то: огурцы, помидоры. Еще настойку я делаю из черноплодной рябины, из той же вишни», — говорит он.

А вот заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова признается, что далека от огородов и в целом дачной жизни. Ей проще купить готовые фрукты и овощи на рынке. Такого же мнения и экс-участница группы «Тутси» Настя Крайнова. У певицы есть тому причина: звезда провела на огороде все детство и теперь вспоминает с содроганием, как когда-то копала картошку и консервировала кабачки.

«Я умею закручивать помидоры, огурцы, делать компот. Если смешать алычу и кабачки, получается ананасовый сок. Раньше такого не было. Клубничка, малинка — это клево, когда свое. А знаете, картошку мне в детстве хватило это все собирать», — говорит Крайнова.

Анна Калашникова тоже провела свою юность на грядках, вместе с бабушкой сажала кукурузу, картофель, чеснок. Однако, в отличие от Насти Крайновой, до сих пор получает удовольствие от работы в саду.

«У нас очень много деревьев, которые плодоносят. Сейчас как раз сезон, мы все это будем собирать: яблоки, сливы, алыча, вишня, черешня. Как бы все не забыть. Кустарники: малина, смородина разных цветов», — перечисляет певица.

А пока знаменитости активно дегустируют результаты своего труда, где-то в стороне одиноко грустит Прохор Шаляпин. Несколько лет назад исполнитель купил восемь соток в Подмосковье, планировал обустроить там дачу и перевезти на нее свою маму. Мечтал, как будет попивать коктейли в гамаке и лакомиться собственными фруктами и овощами.

«В прошлом году мы засыпали пять „КамАЗов“ земли. Там фундамент рыл предыдущий владелец, и он заброшенный. Ни туда ни сюда. Там какой-то пруд образовался. И к моей соседке лягушки прыгали, понимаете, и змеи ползали. Поэтому я засыпал, хотя бы участок выровнял», — объясняет Шаляпин.

Но в этом году над артистом нависла угроза лишиться участка за его неподобающий вид.

«Так как никто не занимается этим домом, там растет трава. Сейчас вышла череда законов, что чуть ли не отбирают участки за то, что мы не косим траву. А у меня сил нет косить эту траву, понимаете? Этот борщевик же — ужасная трава, она везде растет. Но ее кто-то ко мне тоже подсадил, откуда-то она ко мне прилетела. И на меня, конечно, соседка пишет, что я должен каким-то образом бороться с борщевиком. Но я что, должен всю свою жизнь теперь потратить на борьбу с борщевиком, который я не сажал сам?» — задается вопросом исполнитель.

«В течение трех лет граждане, имеющие земельные участки любого права пользования, обязаны привести их в надлежащий вид. Местная администрация совместно с представителями кадастра Росреестра приходят, освидетельствуют, что земельный участок не используется. Они подают в суд, и данный земельный участок продается с торгов. За борщевик даже может быть лишение права на земельный участок, если им заросло больше половины территории земельного участка», — объясняет кандидат юридических наук Оксана Филачева.

Теперь исполнитель боится, как бы дачу не изъяли за нарушения. Но Шаляпин уверен, что справится и однажды сможет насладиться загородной жизнью сполна. На помощь в битве с борщевиком он уже пригласил свою маму. Женщина переехала из Волгограда в Москву и вот-вот приступит к обустройству участка.