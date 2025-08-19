Свадебный «покер»: неужели Прохор Шаляпин женился в четвертый раз?

Прохор Шаляпин не считает себя альфонсом

Прохор Шаляпин интригует поклонников. Правда, что певец женился в четвертый раз? Действительно ли собирается уйти со сцены? И когда это произойдет? Из-за чего он несколько лет назад поругался с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым? И помирились ли две звезды сейчас? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я несу, мне кажется, этот образ достойно, но в целом — да, есть во мне природная лень, как и в большинстве людей. Я не стесняюсь об этом сказать вслух», — отметил артист.

Прохор Шаляпин никогда не скрывал, что отдыхать ему нравится намного больше, чем работать. Певец часто жалуется подписчикам, как тяжело ему даются ранние подъемы, а также поездки на выступления в другие города. То ли дело путешествие на Мальдивы.

Артист признается: каждые гастроли для него — настоящая пытка. Хорошо хоть их не так много. Шаляпин с жалостью смотрит на коллег, которые постоянно колесят по стране с масштабными шоу.

«Мне не нравятся концертные туры. Я не люблю. Вы посмотрите, как Филипп (Киркоров. — Прим. ред.) выглядит. Он износился, истаскался на этих концертах, бесконечные гастроли. Ему поэтому и плохо стало, видите? А я не хочу так, мне это не нужно. Поэтому берегу себя, стараюсь побольше полежать, поспать, отдохнуть», — высказался исполнитель.

Кстати, с Филиппом Киркоровым у певца давний конфликт. Несколько лет назад Прохор Шаляпин заявил, что поп-король, который помогает многим молодым артистам, с ним вел себя по-другому. И вместо поддержки, якобы, наоборот, поначалу активно мешал строить карьеру.

«Я из народа, из простых, не с золотой ложкой во рту. А тоже очень хочется чего-то легкого в жизни. Я существую в шоу-бизнесе не благодаря Филиппу, а скорее вопреки», — подчеркнул певец.

Теперь Прохор Шаляпин — самодостаточный артист. Говорит, что давно забыл все обиды и даже пытался помириться с коллегой. Правда, пока не вышло.

«Просто мне со всеми бы хотелось иметь хотя бы нейтральные отношения. Понятно, что искренней дружбы очень мало настоящей. Но в целом, я со всеми бы выстроил дипломатические отношения. Конечно, зачем нам лишний раз ссориться? Он талантливый, яркий человек, но и я уже тоже, понимаете, что-то из себя могу представлять», — заявил артист.

Если когда-то юный Шаляпин мечтал попасть в шоу-бизнес, то теперь ждет не дождется, когда сможет выйти на пенсию.

«Публичные люди все подвержены психическим болезням, потому что профессия нарушает равновесие мозга. Надо беречь свою голову, чтобы не садиться на антидепрессанты, чтобы избежать. Поэтому я хотел бы побыть публичным, потом аккуратненько выйти из этого всего и сидеть на даче. Я не хочу до конца дней своих корячиться», — признался Прохор Шаляпин.

Правда, чтобы сидеть на даче с комфортом и ни в чем себе не отказывать, нужно иметь финансовую подушку. Именно поэтому сейчас звезде приходится каждое утро заставлять себя вставать с кровати и ехать на очередные съемки или записывать рекламную интеграцию.

«Меня обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги. Друзья, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — уточнил исполнитель.

Однако вариант найти обеспеченную спутницу Прохор Шаляпин тоже рассматривает. Главное, чтобы все было по любви. Недавно артист вышел в свет в компании кондитера Ольги Вашуриной. Молодые люди весь вечер не отходили друг от друга. Держались за руку, целовались и делали присутствующим недвусмысленные намеки.

«Все самые счастливые браки только на небесах. Шучу! Все самые счастливые браки ненадолго. Шутка тоже», — сказал Шаляпин.

«Нужно уметь договариваться, ребят. Вот и все», — подчеркнула Вашурина.

Увидев такую идиллию, поклонники порадовались за певца. Ведь после смерти третьей жены Татьяны Дэвис, Шаляпин целых четыре года не заводил серьезных отношений. Неужели он, наконец, отошел от страшной трагедии и готов двигаться дальше?

«Я Ольгу ценю, уважаю. Она добрая, чуткая, многого добилась. Двое детей. Нажила свое имущество уже, обеспеченная, с хорошим счетом в банке. Это все важно к ее годам. Она все получила, добилась. Я уважаю таких самодостаточных, сильных женщин. А к 70 у нее вообще все будет», — выразил мнение артист.

Оказалось, Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина не просто вместе, но и свадьбу сыграли. Правда, не по-настоящему, а в рамках телепроекта. Однако оба не отрицают, что экранная любовь может перерасти в реальную.

«У нас прекрасные теплые отношения. Насколько серьезно все зайдет, одному богу известно. Люди рожают по трое детей, разводятся и ненавидят друг друга. А вы от нас чудес хотите», — отметил певец.

По словам Шаляпина, больше всего в Вашуриной ему нравится трудоголизм. Женщина не только готовит десерты, но и ведет популярный блог, а также принимает участие в различных проектах. В общем, на месте не сидит. Так что если пара все-таки решится на нечто большее, чем дружба, Шаляпин вполне сможет позволить себе отдыхать и наслаждаться жизнью на даче, пока супруга зарабатывает деньги.