И на диете, и при диабете: чем заменить белый сахар

Технолог Величко: некоторые подсластители калорийнее сахара

Если рафинированный сахар прозвали белой смертью, как такому же белоснежному кокосовому удалось избежать подобного статуса? И почему этот подсластитель не советуют худеющим, а вот диабетикам настоятельно рекомендуют?

Разобраться во множестве сахарных аналогов 5-tv.ru помогла инженер-технолог кондитерского производства Татьяна Величко.

Зачем нужны сахарозаменители

Придающие сладкий вкус вещества спасают и при диабете, и когда необходимо сбросить вес. Все потому, что обычный рафинированный сахар вызывает отложение жира и влияет на работу иммунной системы.

«Подсластители медленно усваиваются организмом и не провоцируют резких скачков инсулина. Они уменьшают риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета», — уточнила инженер-технолог.

К тому же многие заменители сахара могут похвастаться и высоким содержанием витаминов, в то время как в рафинаде нет никаких минералов — это чистый углевод.

«Некоторые исследования показывают, что сниженная калорийность и высокая сладость стимулируют чувство голода из-за той самой недополученной энергии. Другие, напротив, отмечают наступление ранней стадии насыщения ввиду поступления достаточной порции сладости. Все сахарозаменители ведут себя по-разному», — сказала Величко.

Правильно выбранные подсластители добавляют пользы ежедневному рациону, да и переборщить с ними сложно — большинство гораздо слаще обычного белого сахара.

Как подобрать сахарозаменитель

Подсластители разделяют на натуральные и искусственные.

«При выборе сахарозаменителя необходимо знать, что они различаются по своей пищевой ценности, имеют разный гликемический индекс, а также различную степень сладости», — отметила эксперт.

Если цель — контролировать вес, надо внимательно изучить энергетическую ценность каждого из натуральных подсластителей или сразу обратиться к искусственным. Их получают в лабораторных условиях, поэтому эти вещества не откладываются в жир. Правда, на этом их плюсы заканчиваются — никакого положительного эффекта для здоровья не будет.

А вот практически все натуральные подсластители калорийны, некоторые из них так же, как и сахар. Но преимущество перед ним все равно есть — в натуральных аналогах много полезных витаминов и микроэлементов.

Простыми словами, за сбросом лишних килограммов лучше прибегать к искусственным сахзамам, а за пользой для здоровья — к натуральным.

Кому подходят природные подсластители

Натуральные или природные получены в результате обработки растений, они содержат природные сахара. Такие подсластители участвуют в обменных процессах, не вызывая при этом резкого скачка инсулина, и заряжают энергией.

К этой группе относят сорбит, ксилит, мальтит, стевиогликозиды и фруктозу. Последняя содержится в вытяжках из растений, ягод и фруктов.

«Фруктоза — самый известный натуральный сахар, у которого низкий гликемический индекс. Он не повышает глюкозу в крови, но имеет энергетическую ценность, сопоставимую с сахаром», — рассказала Величко.

В 100 граммах фруктозы аж 390 калорий против 387, насчитывающихся в обычном рафинаде, — это самое большое значение среди природных подсластителей. Поэтому все фруктово-растительные вытяжки нулевой энергетической ценностью обладать не могут.

Если расположить по этому параметру, выйдет такой рейтинг:

Сироп агавы: 270 калорий, гликемический индекс — 17 единиц; Сироп топинамбура: 348 калорий, гликемический индекс — 17 единиц; Кокосовый сахар: 385 калорий, гликемический индекс — 35 единиц.

Природные подсластители идеальны для диабетиков. Еще они подойдут тем, кто следит за полезными микроэлементами в рационе: все натуральные заменители сахара содержат витамины, минеральные вещества, богаты инулином, способствуют снижению уровня холестерина.

Кому подходят синтетические подсластители

Искусственные еще называют синтетическими. Они синтезированы с нуля в результате различных химических реакций.

Такие сахарные аналоги практически не влияют на уровень глюкозы в крови, так как не участвуют в углеводном обмене. Вместе со стремящейся к нулю энергетической ценностью они не могут и дать организму силы на дополнительную активность. Типичные представители этой группы — аспартам и сукралоза.

По идее, искусственные сахзамы полезны тем, кто не страдает диабетом и просто хочет контролировать свой вес.

«Многие ошибочно считают, что можно похудеть, заменив рафинад. Сахарозаменители действительно считаются более диетическими продуктами, ведь их калорийность в среднем в два раза ниже сахара. Но они не являются волшебной таблеткой для похудения — в первую очередь нужно обращать внимание на общую пищевую ценность питания», — подытожила инженер-технолог.