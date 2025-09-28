Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку

Эмоциональный инцест — такое словосочетание звучит странно и страшно. И не менее страшными у него могут быть последствия.

О том, какие именно, и что из себя вообще представляет эмоциональный инцест, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Что такое эмоциональный инцест

Для начала стоит отметить, что эмоциональный и сексуальный инцест — это две разные вещи.

Эмоциональный инцест — это размывание границ между родителем и ребенком. Это нарушение межличностных границ, когда мать или отец ищут в своем чаде разрешения собственных эмоциональных потребностей, которые должны удовлетворяться в отношениях с партнером, друзьями или с психотерапевтом.

«Основная суть — нарушение иерархии, в которой ребенок становится для родителя советчиком, лучшим другом или даже неосознаваемым заместителем партнера. Взрослый делится своими проблемами, ищет поддержки, утешения или ожидает, что его чадо будет заботиться о его эмоциональном благополучии. Тот же в силу своей незрелости и зависимости от родителя не способен адекватно выполнять эти функции, что приводит к глубоким психологическим травмам», — объясняет психолог.

Последствия таких взаимоотношений нередко приближены к последствиям сексуального инцеста, просто не так ярко выражены. И вариантов эмоционального инцеста может быть множество. Самый частый — мама-сын и папа-дочь, следующими по частоте идут подобные взаимоотношения между однополыми родителями и детьми.

Формы эмоционального инцеста

Однако какие вообще есть проявления эмоционального инцеста? По словам эксперта, они могут выражаться в четырех формах.

Первая — когда с ребенком делятся проблемами и ведут беседы на взрослые темы, не соответствующие возрасту. Например, родитель обсуждает свою сексуальную жизнь: что хорошо, что плохо, что клеится, что не клеится в сексуальном плане.

Второй вариант внутри этих таких взаимоотношений — мама или папа советуются по поводу выбора партнера, его внешности, поведения и просят дать этому свою оценку.

Вторая форма — это удовлетворение нарциссических потребностей родителя, то есть принуждение ребенка выказывать ему похвалу — то, что в принципе в отношениях взрослые ждут друг от друга.

Например, похвалить за хорошо прибитую полку, починенный кран, вынесенный мусор, повышение на работе или полученную премию — вариантов может быть масса.

Третья форма — «лучшие друзья». Она возникает, когда границы между родителем и ребенком полностью размываются, и второй по решению первого оказывается на одной с ним «высоте».

Они вместе посещают разные заведения, вместе все обсуждают, вместе смотрят фильмы для взрослых. Не эротику и порнографию, но фильмы с сексуальными сценами и сценами насилия, о которых тоже разговаривают друг с другом.

«Опять же, не стоит забывать, что доверительные и дружественные отношения с ребенком — это хорошо. Но при этом родитель должен оставаться в позиции взрослого, выстраивать определенную дисциплину, границы, рамки и требования в соответствии с возрастом своего чада», — подчеркнула эксперт.

Четвертая форма — выступление ребенка в роли защитника и некоего терапевта.

Защитник вынужден разрешать или предотвращать конфликты между родителями, быть щитом. Зачастую это связано с физическим насилием в семье, неважно, с чьей стороны — семьи бывают разные. Но чаще оно исходит от мужчины по отношению к женщине.

«И вот в таких семьях ребенка принуждают быть защитником. К примеру, мать говорит ему: „Ты не должен уходить куда-то или делать что-то, иначе он меня побьет“. То есть перекладывает взрослые обязательства, использует в качестве щита, когда начинается какая-то ссора или партнер кидается драться. На мой взгляд, это наиболее страшное проявление эмоционального инцеста, и часто это вызывает самые тяжелые последствия в его дальнейшей жизни», — отметила Анастасия Сидорова.

Причем в моменте ребенок может не понимать неправильность происходящего, так как для него это — норма жизни. Осознание, как правило, приходит позже, в более осознанном и зрелом возрасте — хотя бы подростковом, — при знакомстве со взаимоотношениями в других семьях.

Однако выученная взрослость вынуждает подростка оставаться в старой схеме, не просить ни у кого помощи и не рассказывать никому о происходящем в семье. Заставляет его быть таким «взрослым» защитником и сопровождать своего родителя по жизни, где уже его он оказывается в детской позиции.

Как эмоциональный инцест влияет на ребенка

Влияние эмоционального инцеста на детскую психику неоспоримо. Ребенок постоянно испытывает чувство вины и ответственности за психическое состояние родителя, что создает непосильный груз.

Повышается тревожность, страх разочаровать, нарушается идентичность и самооценка. Происходит подавление собственных потребностей и желаний.

Формируются трудности в построении здоровых отношений со сверстниками из-за искаженного понимания близости и границ. Возможны психосоматические расстройства, связанные с хроническим стрессом.

К тому же он влияет на всю дальнейшую взрослую жизнь. В первую очередь у человека теряется возможность построения крепких любовных отношений. Почему?

Во-первых, ребенок, выросший в эмоциональном инцесте, приучается отдавать, чутко воспринимать эмоции посторонних людей, при этом задвигая свои на задний план и не обращая на них внимания. То есть он старается быть хорошим для всех, спасать их — но не себя.

Во-вторых, ситуация может быть ровно обратной — при чрезмерной отдаче родителям во взрослом возрасте человек начинает требовать все эти эмоции себе. Причем на максимуме, отодвигая на задний план партнера, его эмоции, желания и чувства.

«В-третьих, он привыкает к эмоциональным качелям, и они становятся для него настолько важны, что стабильное, плавное течение жизни кажется скучным и неинтересным. И человек, соответственно, сам начинает в отношениях провоцировать конфликты и кризисные состояния, либо ищет варианты партнеров, с которыми эти кризисы будут возможны без лишних усилий с его стороны», — объясняет психолог.

А самыми сложными последствиями можно назвать половые дисфункции и у девочек, и у мальчиков — прямо как при сексуальном инцесте. Помимо этого, можно наблюдать злоупотребление алкоголем и наркотиками, расстройства пищевого поведения и в принципе различные расстройства психики.

Однако, как отметила психолог, со взрослым ребенком вполне допустимо проводить вместе время в более легкой обстановке, а также, к примеру, пожаловаться на недопустимое поведение второго родителя.

Что должно быть табуировано в отношениях с ребенком во избежание эмоционального инцеста

Как правило, сами родители даже не осознают, как травмируют психику своего чада. Они могли сами расти в такой же среде и в таких же отношениях, либо в еще худших, и их нынешнее поведение и является для них вариантом нормы. Потому психолог дала рекомендации по табуированным темам и занятиям.

Табу:

Проблемы в браке/отношениях с партнером — ребенок не должен вовлекаться в обсуждение супружеских конфликтов, выступать в роли судьи, советчика или утешителя;

Детали интимной жизни — информация о сексуальных отношениях родителей является абсолютно неприемлемой и нарушает базовые границы;

Финансовые трудности семьи — нельзя перекладывать ответственность за финансовое благополучие семьи на ребенка, вызывая у него тревогу и беспомощность;

Проблемы со здоровьем родителей (если это не касается непосредственно ребенка) — ребенок не должен чувствовать себя ответственным за эмоциональное состояние взрослого, страдающего от болезни;

Детали прошлых отношений — рассказы о бывших партнерах, особенно в негативном ключе, могут сформировать предвзятое отношение к будущим отношениям;

Проблемы на работе — обсуждение конфликтов с коллегами, финансовых трудностей компании и других рабочих проблем создает ненужную тревогу.

«Мамам и папам следует искать поддержку у своих партнеров, друзей, родственников или квалифицированных специалистов. Ребенок нуждается в безопасной и поддерживающей среде, где он может расти и развиваться, не неся на себе бремя чужих эмоциональных проблем. Родитель должен оставаться родителем и обеспечивать психологическое здоровье своего чада, его эмоциональный комфорт, безопасность — помимо материального содержания», — подчеркнула эксперт.

Также психолог отметила, что при подозрении на наличие признаков эмоционального инцеста в отношениях с ребенком крайне важно обратиться за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту.