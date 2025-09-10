Народной артистке РФ Ларисе Долиной исполнилось 70 лет

Народная артистка РФ Лариса Долина сегодня отмечает 70-летний юбилей. Звезда эстрады известна каждому — как своим сильным джазово-эстрадным вокалом, так и полюбившимbся миллионам еще с советских времен песнями.

Свой день рождения певица отпразднует на сцене Государственного Кремлевского дворца при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, выступив на вечере «В кругу друзей», куда будут приглашены и звезды, и воспитанники ее академии.

Взяла мамину фамилию: детство Ларисы Долиной

© РИА Новости/Юрий Сомов

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Ее отец Александр Кудельман работал строителем, а мама Галина — машинисткой.

Семья была частично еврейской из-за папы, чего артистка никогда не скрывала — а девичью фамилию матери в качестве сценического псевдонима взяла для благозвучности.

Когда Ларисе Долиной было три года, ее семья переехала в Одессу. А в музыкальную школу будущую звезду отдали в шесть лет, там она училась игре на виолончели. Закончила ее Долина в 1970-м.

Что интересно, во время учебы юная Лариса мечтала то о музыкальной карьере, то о переводческой — она любила английский и посещала курсы иностранных языков.

Однако в 12 лет решила выбрать музыку, после того как впервые выступила на сцене в пионерском лагере, где успешно спела с вокально-инструментальным ансамблем «Магелланы».

После этого и началась музыкальная карьера будущей звезды эстрады. Сначала ей предложили танцевать с коллективом, а затем уже с другим ансамблем, также, еще будучи школьницей, она начала петь в ресторанах.

А в девятом классе Лариса прошла через ряд прослушиваний, и юную певицу взяли в ансамбль «Волна». Ей даже пришлось оканчивать школу экстерном, чтобы иметь возможность заниматься творчеством. Зато уже в 1971 году она была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи».

Из Баку в Москву: карьера Ларисы Долиной

© РИА Новости/Юрий Абрамочкин

С ансамблем Долина рассталась уже в 1973-м, после чего устроилась в ресторан «Черное море», благодаря чему стала популярна даже за пределами Одессы.

Так она получила предложение о работе в Армении — в ереванском вокально-инструментальном ансамбле «Армина». Поехала певица туда вопреки нежеланию родителей.

В Армении Лариса Долина проработала четыре непростых года. У артистки были и взлеты, и падения, и периоды безденежья. Но вознаграждением за трудности стало приглашение в Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Орбеляна.

И в 1978-м ее удостоили второй премии и звания лауреата на 11-м Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни в Сочи. После этого певица получила предложение о работе в эстрадно-джазовом оркестре «Современник» под руководством народного артиста РФ Анатолия Кролла. С ним Долина поездила по всему Советскому Союзу и даже за его пределы.

Параллельно певица училась в эстрадном отделении музучилища имени Гнесиных, которое окончила в 1984-м. И спустя год наконец начала сольную карьеру, впервые выпустив собственную концертную программу «Затяжной прыжок» в качестве режиссера-постановщика. Учебу она не забрасывала, как бы ей ни было сложно — и еще спустя два года окончила эстрадный факультет института им. Гнесиных.

До 1997 года Долина объездила с концертами всю страну и составила еще восемь сольных программ. Параллельно она сотрудничала с разными композиторами и поэтами-песенниками, например, Виктором Резниковым. А известный каждому хит «Погода в доме» был совместной работой поэта Михаила Танича и композитора Руслана Горобца — по словам самой певицы, именно он стал ее «счастливым билетом» в известность.

В 1999-м Долина презентовала песню «Стена». Музыку написал Аркадий Укупник, а стихи — Михаил Танич. Выступала артистка в немного необычном для себя амплуа, в дуэте с Валерием Леонтьевым исполнив отрывок из рок-оперы «Джордано» — арию Морганы и Джордано.

Спустя три года певица решила вернуться к джазу, которым по сей день балует своих слушателей.

Вскоре Лариса Долина получила «Золотой граммофон» за песню «Цветы под снегом». Эту песню она исполнила в дуэте с Александром Панайотовым. «Цветы под снегом» не единственная совместная работа артистов, Долина и Панайотов вместе спели «Лунную мелодию» и «Дай мне руку».

После этого артистка выпустила ни один альбом и выступила на десятках, если не сотнях концертов. В 2016 году ее профессионализм признали и пригласили на должность заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Преподавателем она оказалась крайне строгим и на первом же экзамене отчислила треть заочников, потребовав после этого отменить заочную форму обучения в вузе.

Строгость эта вышла и за пределы университета, став причиной ссоры с блогершей Валей Карнавал на шоу «Музыкалити». Артистка жестко раскритиковала ее исполнение, посоветовала петь на кухне, так как Валя не попадала в ноты. Публично они примирились только в 2023 году.

Также Долину еще с 1980-х можно было увидеть на сценах театра и на экранах кино и ТВ. В 1982 году ей доверили исполнение песни «Три белых коня» в фильме «Чародеи», а после она сыграла в фильме «Мы из джаза» Карена Шахназарова. А еще исполнила роль черепахи Тортиллы в «Новейших приключениях Буратино» и Крестной Феи в музыкальной сказке «Золушка».

На ТВ она появлялась в разных шоу. Например в одном из сезонов «Маски» 2020 года.

В 2022 Лариса Долина открыла собственную Музыкальную академию, которая помогает молодым артистам стать профессионалами — раскрывает таланты, учит и продюсирует.

Возлюбленный на 13 лет младше: личная жизнь Ларисы Долиной

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Впервые Лариса Долина вышла замуж в 1983 году за второго дирижера «Современника» — Анатолия Миочинского. При этом для него это был уже второй брак, в котором он потерял своего первенца Георгия, умершего от рака в восемь лет.

Миочинскому Долина подарила дочь Ангелину, при этом ее рождение обернулось для певицы сильным стрессом — заболевшую гемолитической желтухой новорожденную из родильного дома перевели в больницу, причем молодой матери никто не рассказал, в какое именно лечебное учреждение попала девочка. Дочь ей пришлось искать, объезжая на такси все детские больницы Москвы. Та нашлась в Морозовской почти умирающей под капельницей. По итогу Долина просто выкрала малышку.

«Мы просто выкрали ее из окна. Муж подогнал машину в три часа ночи, я схватила ребенка и прыгнула в окно. Без всяких документов, без всего. И мы поехали домой», — делилась в одном из интервью Лариса Долина.

При этом, что интересно, первой артистку с рождением Ангелины поздравила Алла Пугачева, с которой у Долиной был затяжной конфликт на фоне конкуренции. Однако они поняли, что им нечего делить, и стали подругами.

Брак с Миочинским продлился всего семь лет — все из-за его пристрастия к алкоголю и чрезмерной ревности.

Следующим возлюбленным певицы стал гитарист Виктор Митязов. Однако с ним певица так и не вступила в брак, предпочтя ему простое сожительство.

Однако у Митязова Долину увел ее следующий избранник — бас-гитарист и продюсер артистки Илья Спицын. Он долго не выдавал своих чувств, пока однажды не восхитился певицей перед ее выходом на сцену.

«Илья подходит и восхищенно говорит: „Вы такая красивая!“ И я почувствовала, что это не просто комплимент. Меня как током ударило, у меня такого в жизни никогда не было. Потом на гастролях я к нему присматривалась, мы много общались, и я поняла, какой это эмоциональный, тонкий, чуткий человек», — вспоминала звезда в одном из своих интервью.

Но Спицын младше Долиной на целых 13 лет, что поначалу не позволяло ей воспринимать всерьез ни возлюбленного, ни его намерения. Однако ему удалось добиться артистки. О расставании с ним она объявила в 2017 году.

Причиной стала другая женщина и, возможно, факт отсутствия совместных детей — так как спустя время пресса вызнала о новой семье продюсера, в которой у него подрастал ребенок. Несмотря ни на что певица не стала разрывать с ним деловое сотрудничество, но в 20021 году в одном из своих интервью призналась, что теперь предпочитает одиночество и времяпрепровождение с дочерью и внучкой.

Преследование телефонного маньяка и мошенники в жизни Ларисы Долиной

© РИА Новости/Владимир Астапкович

В 1990-х сильно похудевшая Лариса Долина неожиданно для себя подверглась преследованию телефонного маньяка. Поначалу его звонки были довольно невинными: мужчина признавался ей в любви, делал комплименты, говорил, что хочет проводить с ней ночи. Однако, раз за разом получая отказ, молодой человек ожесточился и начал угрожать певице изнасилованием.

Дошло до того, что артистка вздрагивала от каждого шороха и даже дома не чувствовала себя в безопасности. По итогу Долина решила обратиться в милицию, которая быстро вычислила ее преследователя.

Им оказался молодой и ухоженный юноша, который на встрече в отделении уверял певицу, что просто влюбился, и вовсе не хотел приводить в исполнение свои угрозы. Заявление певица забрала, взяв с хулигана обещание не появляться не только в ее жизни, но и на ее концертах.

А в августе 2024 года появились слухи о том, что пятикомнатной квартирой Долиной в центре Москвы обманом завладели мошенники. Эксперты оценивали ее в 180 миллионов рублей, однако певица продала ее всего за 112 миллионов. А после получения денег поддалась на убеждения неизвестных спрятать огромную сумму… у них.

С этими деньгами мошенники вскоре скрылись. Все дело в том, что они представились полицейскими и уверили Долину в том, что ей нужно продать недвижимость, так как с ней хотят совершить мошеннические действия.

Позднее артистка записала обращение, в котором подтвердила факт возбуждения по этому поводу уголовного дела. Следы мошенников, по ее словам, вели на Украину, а на недвижимость был наложен арест.

Вскоре была задержана подозреваемая — Анжела Цырульникова. Она выполняла роль курьера и передала деньги артистки злоумышленникам. Женщина заявила следователям, что встреча с артисткой была подарком ей на день рождения, якобы ее саму обманули в этом мошенники. При этом известно, что Цырульникова уже участвовала в обмане пенсионеров.

По итогу спустя два года квартиру вернули ее изначальной хозяйке, так как согласно текущему законодательству, серьезное занижение цены может быть поводом для признания покупателя недобросовестным, что также будет аргументом для оспаривания сделки. А вот купившая это жилье Полина Лурье по итогу осталась без 112 миллионов рублей.