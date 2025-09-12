ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
В середине сентября КНР отменит на год безвизовый режим с Россией — и страна станет еще доступней для путешествий.
Блогер Герасимюк назвала небанальные места в Китае для посещения туристами
Недавно россиян обрадовали новостью: с 15 сентября туристы из нашей страны смогут в течение года посещать Китай без визы. Каждый найдет в Поднебесной что-то для себя, будь то история страны, ее природа, современные технологии или медицина. Ведь в КНР есть много интересных мест помимо Великой китайской стены.
ТОП-5 небанальных локаций эксклюзивно для Пятого канала перечислила тревел-блогер, историк Екатерина Герасимюк.
Национальный парк Чжанцзяцзе
Это узкие горы, уходящие в небо в южной части Китая, в провинции Хунань.
Чжанцзяцзе в 1982 году стал первым лесным национальным парком в стране. Его территория охватывает почти 10 тысяч квадратных километров.
Почти весь парк покрыт густыми лесами с редкими растениями: древними гинкго, дикими орхидеями и сотнями видов лекарственных трав. Там можно встретить золотых фазанов, гигантских саламандр, макак-резусов и кабарги — животных, похожих на безрогих оленей.
Именно скалы этого парка, кстати, стали прототипом парящих гор из фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. На протяжении миллионов лет они формировались в Китае из кварцевого песчаника.
Кроме скал, туристов привлекают живописные водопады и пещеры, самая известная из которых — пещера Желтого Дракона, которая уходит под землю почти на шесть километров.
А если подняться по 3800 ступеням на вершину горы Хуаншичжай, откроется потрясающий вид: тысячи остроконечных скал, покрытых соснами, словно парят в воздухе, а вокруг — глубокие ущелья, каньоны и туманы.
«В туристическом горном парке есть канатные дороги, автобусы. В общем, гостям там будет что посмотреть и что пофотографировать», — отметила Герасимюк.
Древний город Фэнхуан
Фэнхуан тоже находится на юге Китая, в провинции Хунань.
Город был возведен еще в начале XVIII века, во время правления императора Канси из династии Цин. В нем сохранился первозданный внешний вид и планировка XVI–XVIII веков: поселение не тронули ни модернизация, ни войны, ни природные катастрофы.
Дома там стоят прямо над рекой Тоцзян на деревянных сваях, благодаря чему Фэнхуан заслужил негласное звание китайской Венеции и самого красивого города Поднебесной по версии писателя из Новой Зеландии Реви Аллею.
По вечерам в нем загораются тысячи разноцветных фонариков, что создает эффект старого китайского кино.
Добраться до Фэнхуана можно на автобусе из города Цзишоу.
Монастырь Лабранг
В провинции Ганьсу расположился буддийский монастырь Лабранг. Здесь можно познакомиться с тибетской культурой, не выезжая из Китая.
В 1709-м году монастырь основал ученик пятого Далай-ламы — Нгаванг Цонду. Именно оттуда осуществлялась проповедь буддизма среди бурят, тувинцев и калмыков.
Община Лабранга насчитывает почти две тысячи человек, хотя во времена расцвета там проживало порядка четырех тысяч лам, то есть учителей буддизма. Дело в том, что в середине прошлого века монастырь закрыли власти коммунистического Китая, и открыли лишь в 1980-м, причем сначала только для туристов.
На территории можно увидеть 18 крупных молельных залов. Самый большой из них — семиэтажный зал Шакьямуни.
«Молитвенные барабаны мани, длинные коридоры, монахи за чтением мантры… В общем, прикоснуться к тибетской культуре можно здесь», — отметила эксперт.
В наши дни Лабранг также является образовательным центром буддизма с шестью факультетами: буддийской философии, нижнего и верхнего тантрических, Калачакры, тибетской медицины и религиозного права. Монастырская библиотека хранит обширную коллекцию книг и свитков на тибетском языке, в том числе около 60 тысяч сутр.
Заброшенная деревня Хутуван
Поселение находится на востоке страны на одном из островов архипелага Шенгси в устье реки Янцзы, недалеко от Шанхая.
«Когда-то это была рыбацкая деревня, но в 1990-х жители ее оставили, и туда пришла природа. Теперь дома полностью покрыты зеленью и мхом», — говорит блогер.
При этом Хутуван была основана в 1980-х. В местных водах водилось много рыбы, в деревне даже был построен порт для рыбацких лодок и грузовых судов, доставлявших рыбу на материк.
Но буквально за десять лет цена на рыбу в Китае снизилась, да и рыбаки умудрились выловить почти всю. Потому жители начали в спешке покидать поселение, так как им стало буквально не на что жить.
В один момент население деревни составило всего 30 человек, из-за чего китайские власти закрыли транспортные пути к населенному пункту. Это стало последней каплей — потеряв связь с цивилизацией, деревню покинули даже самые преданные жители.
Потому теперь она стоит пустая и полностью заросшая — став при этом популярным туристическим местом в стране.
Доехать в Хутуван можно на пароме из Шанхая.
Радужные горы в Чжанъе Данься
Национальный геопарк Чжанъе Данься находится недалеко от города Чжанъе в китайской северо-западной провинции Ганьсу.
Славится он своими необычными горами — красными, желтыми, оранжевыми. Образовались они благодаря геологическим процессам, климату и времени.
Так, 80 миллионов лет назад на этом месте находились озера и реки, но после того, как вода пересохла, на ее месте остались отложения песчаника и других полезных ископаемых.
В результате образовалось подобие слоеного пирога, возникшее вследствие движения тех же самых тектонических плит, благодаря которым сформировалась часть Гималаев. А ветер, дождь и время создали здесь необычные формы скал.
«Красивее всего там находиться, конечно, же, на закате. Ландшафты занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — подчеркнула эксперт.
Добраться сюда можно на скоростном поезде из Пекина. Но займет весь путь примерно один день.
Как сэкономить на поездке в Китай
У многих туристов возникает вопрос как же сэкономить, путешествуя по Китаю? Екатерина Герасимюк дала несколько советов:
- Перемещайтесь на скоростных поездах — они дешевле авиаперелетов;
- Ищите жилье на китайских внутренних сервисах — цены там ниже, а выбор больше;
- Питайтесь в маленьких уличных кафе — там так же вкусно, как в ресторане, но при этом дешево. Лучше выбирать те, где питаются местные жители;
- Оформите заранее карту UnionPay — расплачиваться ей будет удобней, а оформить можно прямо в России;
- Сувениры покупайте в супермаркетах — на туристических улицах они будут в два-три раза дороже;
- В городах передвигайтесь на общественном транспорте — удобно, комфортно и дешево;
- Купите местную сим-карту — интернет в роуминге очень дорогой, к тому же с родной сим-карты вряд ли получится зарегистрироваться в общественном Wi-Fi.
