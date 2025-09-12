Блогер Герасимюк назвала небанальные места в Китае для посещения туристами

Недавно россиян обрадовали новостью: с 15 сентября туристы из нашей страны смогут в течение года посещать Китай без визы. Каждый найдет в Поднебесной что-то для себя, будь то история страны, ее природа, современные технологии или медицина. Ведь в КНР есть много интересных мест помимо Великой китайской стены.

ТОП-5 небанальных локаций эксклюзивно для Пятого канала перечислила тревел-блогер, историк Екатерина Герасимюк.

Национальный парк Чжанцзяцзе

Это узкие горы, уходящие в небо в южной части Китая, в провинции Хунань.

Чжанцзяцзе в 1982 году стал первым лесным национальным парком в стране. Его территория охватывает почти 10 тысяч квадратных километров.

Почти весь парк покрыт густыми лесами с редкими растениями: древними гинкго, дикими орхидеями и сотнями видов лекарственных трав. Там можно встретить золотых фазанов, гигантских саламандр, макак-резусов и кабарги — животных, похожих на безрогих оленей.

Именно скалы этого парка, кстати, стали прототипом парящих гор из фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. На протяжении миллионов лет они формировались в Китае из кварцевого песчаника.

Кроме скал, туристов привлекают живописные водопады и пещеры, самая известная из которых — пещера Желтого Дракона, которая уходит под землю почти на шесть километров.

А если подняться по 3800 ступеням на вершину горы Хуаншичжай, откроется потрясающий вид: тысячи остроконечных скал, покрытых соснами, словно парят в воздухе, а вокруг — глубокие ущелья, каньоны и туманы.

«В туристическом горном парке есть канатные дороги, автобусы. В общем, гостям там будет что посмотреть и что пофотографировать», — отметила Герасимюк.

Древний город Фэнхуан

Фэнхуан тоже находится на юге Китая, в провинции Хунань.

Город был возведен еще в начале XVIII века, во время правления императора Канси из династии Цин. В нем сохранился первозданный внешний вид и планировка XVI–XVIII веков: поселение не тронули ни модернизация, ни войны, ни природные катастрофы.

Дома там стоят прямо над рекой Тоцзян на деревянных сваях, благодаря чему Фэнхуан заслужил негласное звание китайской Венеции и самого красивого города Поднебесной по версии писателя из Новой Зеландии Реви Аллею.

По вечерам в нем загораются тысячи разноцветных фонариков, что создает эффект старого китайского кино.

Добраться до Фэнхуана можно на автобусе из города Цзишоу.

Монастырь Лабранг

В провинции Ганьсу расположился буддийский монастырь Лабранг. Здесь можно познакомиться с тибетской культурой, не выезжая из Китая.

В 1709-м году монастырь основал ученик пятого Далай-ламы — Нгаванг Цонду. Именно оттуда осуществлялась проповедь буддизма среди бурят, тувинцев и калмыков.

Община Лабранга насчитывает почти две тысячи человек, хотя во времена расцвета там проживало порядка четырех тысяч лам, то есть учителей буддизма. Дело в том, что в середине прошлого века монастырь закрыли власти коммунистического Китая, и открыли лишь в 1980-м, причем сначала только для туристов.

На территории можно увидеть 18 крупных молельных залов. Самый большой из них — семиэтажный зал Шакьямуни.

«Молитвенные барабаны мани, длинные коридоры, монахи за чтением мантры… В общем, прикоснуться к тибетской культуре можно здесь», — отметила эксперт.

В наши дни Лабранг также является образовательным центром буддизма с шестью факультетами: буддийской философии, нижнего и верхнего тантрических, Калачакры, тибетской медицины и религиозного права. Монастырская библиотека хранит обширную коллекцию книг и свитков на тибетском языке, в том числе около 60 тысяч сутр.

Заброшенная деревня Хутуван

Поселение находится на востоке страны на одном из островов архипелага Шенгси в устье реки Янцзы, недалеко от Шанхая.

«Когда-то это была рыбацкая деревня, но в 1990-х жители ее оставили, и туда пришла природа. Теперь дома полностью покрыты зеленью и мхом», — говорит блогер.

При этом Хутуван была основана в 1980-х. В местных водах водилось много рыбы, в деревне даже был построен порт для рыбацких лодок и грузовых судов, доставлявших рыбу на материк.

Но буквально за десять лет цена на рыбу в Китае снизилась, да и рыбаки умудрились выловить почти всю. Потому жители начали в спешке покидать поселение, так как им стало буквально не на что жить.

В один момент население деревни составило всего 30 человек, из-за чего китайские власти закрыли транспортные пути к населенному пункту. Это стало последней каплей — потеряв связь с цивилизацией, деревню покинули даже самые преданные жители.

Потому теперь она стоит пустая и полностью заросшая — став при этом популярным туристическим местом в стране.

Доехать в Хутуван можно на пароме из Шанхая.

Радужные горы в Чжанъе Данься

Национальный геопарк Чжанъе Данься находится недалеко от города Чжанъе в китайской северо-западной провинции Ганьсу.

Славится он своими необычными горами — красными, желтыми, оранжевыми. Образовались они благодаря геологическим процессам, климату и времени.

Так, 80 миллионов лет назад на этом месте находились озера и реки, но после того, как вода пересохла, на ее месте остались отложения песчаника и других полезных ископаемых.

В результате образовалось подобие слоеного пирога, возникшее вследствие движения тех же самых тектонических плит, благодаря которым сформировалась часть Гималаев. А ветер, дождь и время создали здесь необычные формы скал.

«Красивее всего там находиться, конечно, же, на закате. Ландшафты занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — подчеркнула эксперт.

Добраться сюда можно на скоростном поезде из Пекина. Но займет весь путь примерно один день.

