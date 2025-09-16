Волочкова негодует, а вся страна танцует: как «ленивый» балет Булановой стал ее золотой жилой

Волочкова раскритиковала прославившихся танцоров Булановой

Татьяна Буланова впервые представила публике своих танцоров, которые минувшим летом стали чуть ли не популярнее самой певицы. Почему балет заслуженной артистки РФ назвали энергосберегающим? И как их знаменитые «ленивые» движения ушли в народ? Кто из звезд уже поучаствовал в так называемом флешмобе? Чем Буланову оскорбила Анастасия Волочкова? И что об этом думает сама исполнительница? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще в середине июля Татьяна Буланова выступила на музыкальном фестивале с песней «Один день» и даже не предполагала, какую шумиху поднимет ее концертный номер в сети.

Причем реакцию поклонников вызвала даже не песня и не сама артистка, а участники ее балета — Дмитрий, Максим и Алена. Они лениво и как будто нехотя исполняли движения под динамичный ритм. Танец тут же окрестили «энергосберегающим», и интернет буквально закипел.

«Танцовщики, конечно, отпад. Как не уснули-то во время танца?»;

«Как будто люди из зрительного зала попросились потанцевать на сцене»;

«А меня не смущает подтанцовка. Очень мило и как-то жизненно», — пишут в сети.

Выступление подтанцовки Булановой быстро завирусилось в сети и стало мемом. Те самые ленивые движения начали копировать буквально все. К танцевальному флешмобу один за другим стали присоединяться и звезды шоу-бизнеса: Юлия Паршута и Марк Тишман, Сергей Лазарев, Лиза Моряк, Стас Костюшкин и даже Ксения Собчак, которая шутя попросилась к Булановой в балет.

«Они просто поймали тренд на всех платформах. И многие другие балетные артисты, которые работают, например, с тем же Лазаревым Сережей, пытаются повторить этот тренд. Он просто набирает максимальные какие-то успехи, и это очень круто. Кстати, это, наверное, уникальный такой случай, когда можно сказать: это не артист, да, не Татьяна Буланова набрала, а балет ее вышел на передний план», — отмечает солист группы На-На Михаил Игонин.

В августе за подтанцовкой Булановой повторяла уже вся страна. Новый тренд подхватили даже близкие певицы — ее младший сын и бывший муж артистки Владислав Радимов.

И только одна знаменитость позволила себе негатив в отношении Татьяны Булановой и ее команды. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова, которая всю жизнь посвятила балету и считает себя гуру танцев, назвала все происходящее, цитата, «полной дичью».

«Неужели Буланова, которая имеет свой статус, опустилась до того, чтобы позволить на сцене вот это?» — удивляется Волочкова.

«Если у Татьяны есть эта подтанцовка и ей она нравится, значит, это ее стайл. Почему это негатив? Это ее стиль, который идет из тех лет», — отмечает певица Катя Лель.

«Я танцоров Тани Булановой знаю лично, и это очень профессиональные люди. Дима Берегуля, который действительно профессиональный танцор. Может быть, у них такие связки, которые Таня может повторить. Просто люди почему-то об этом не думают, что певицы зачастую не умеют танцевать. Поэтому танцоры профессиональные придумывают какие-то элементарные два прихлопа, три притопа для того, чтобы певица за ними могла повторить и сделать это синхронно», — объясняет актриса Илана Дылдина.

Конечно, Буланова не стала отвечать на ехидный выпад Волочковой. Но в сети заговорили, что самый заводной танцор Татьяны Дмитрий Берегуля больше не в ее команде. Масла в огонь подлила и артистка. На днях она официально представила публике только двух своих героев.

«Он состарился… Сам ушел», — говорит певица.

Правда, это оказалось шуткой. Берегуля так и числится в команде Булановой, ведь это именно с его подачи та самая ленивая хореография ушла в народ.

«Мы рады, что вся страна танцует, мы счастливы вместе со всеми. То, что это приобрело такой добрый характер, и все лето, в принципе, этим танцем скрашено», — признается танцор Булановой Максим Алалыкин.

Артистка рассказала: ее команда работает с ней более десяти лет, а некоторые участники и все 20. К тому же в последнее время график выступлений настолько плотный, что усталости не избежать.

Но это лишь одна из причин не слишком энергичного поведения балета на сцене. Артисты Булановой признались, что специально не стали делать сложную хореографию для песен.

Танцевали в стиле нулевых и совсем не ожидали такого взлета популярности. Но поскольку людям нравится, Дмитрий Берегуля даже решил провести мастер-класс, который, по его заверениям, осилит любой.

«Вы сможете потанцевать в тапочках с котом, побатлиться в кругу друзей и семьи или, допустим, провести полноценную тренировку в зале. Цена у этого всего будет максимально скромной, можно сказать, народной», — заявляет танцор.

Да и сама артистка умело воспользовалась своей возросшей популярностью. Поскольку она превратилась в еще один так называемый краш для молодежи наравне с Надеждой Кадышевой, Татьяна Буланова подняла на свои выступления ценник почти в два с половиной раза.

Теперь, по данным СМИ, гонорар за «энергосберегающий» концерт певицы составляет около двух миллионов рублей.