Тень Шурика, проклятие Бывалого и одиночество Феди: непростые судьбы актеров «Операции „Ы“»

В этом году свой юбилей отметила первая часть культовой трилогии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». История была разбита на три части, первая из которых появилась на экранах 16 августа 1965 года.

5-tv.ru пересмотрел легендарную трилогию и рассказал, как сложилась судьба актеров, ставших частью картины.

Проклятие Шурика

РИА Новости., Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Образ рассеянного и обаятельного Шурика, созданный Александром Демьяненко, навсегда вписал его имя в историю советского кино. Из минусов: только так его и запомнили.

В тени зрительской любви скрывалась личная драма актёра — роль обернулась для него не благословением, а настоящим проклятием.

После успеха «Операции „Ы“», «Кавказской пленницы» и «Ивана Васильевича» Демьяненко оказался в ловушке собственного экранного образа. Как вспоминала его первая супруга, драматург Марина Склярова, актер буквально ненавидел Шурика.

Всеобщее признание, о котором многие мечтают, для него стало постоянным источником стресса. Прохожие на улицах не давали прохода, требуя увидеть в нем того самого студента, а не живого человека. Это постоянное давление, по словам близких, и привело его к проблемам с алкоголем.

Несмотря на то, что перешагнуть через амплуа Шурика так и не удалось, Демьяненко продолжал много работать. Когда в киноиндустрии возникали трудности с новыми проектами, на помощь приходила озвучка. Его узнаваемый, интеллигентный голос за кадром стал неотъемлемой частью десятков фильмов.

В личной жизни актер нашел утешение во втором браке с режиссером дубляжа Людмилой Неволиной. Своих детей у Демьяненко не было, но он с головой окунулся в воспитание своей падчерицы.

Девяностые годы были для артиста тяжелым испытанием. Изматывающий ритм жизни, где он работал и жил на два города, окончательно подорвал его здоровье.

После второго инфаркта врачи назначили шунтирование, но сердце актера, не выдержавшее многолетней нагрузки, остановилось в августе 1999 года.

Судьба хорошей девочки Лиды

РИА Новости/Михаил Фомичев., Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Роль Лиды сделала Наталью Селезневу звездой. Но, в отличие от своего экранного партнера, актрисе удалось избежать ловушки одного образа. Актриса построила блистательную карьеру, наполненную как комедийными, так и глубокими драматическими работами.

Селезнева снялась в целом ряде картин, ставших народной классикой: «Иван Васильевич меняет профессию», «Берегите мужчин!», «Звезды на море». Однако настоящая всесоюзная слава настигла ее в роли пани Моники в «Кабачок „13 стульев“».

Ирония судьбы заключалась в том, что ее героиня, щеголявшая в модной мини-юбке, вызывала недовольство части зрителей. Ходили слухи, что именно покровительство первого лица страны Леонида Брежнева, обожавшего передачу, долгое время оберегало его от закрытия. Всего за свою карьеру Селезнева создала более 40 кинообразов.

На съемках фильма «Калиф-аист» Наталья встретила свою судьбу — актера Владимира Андреева. Их брак стал примером редкой в актерской среде верности и прочности.

Вместе они прожили больше полувека, воспитав сына Егора, который подарил им четверых внуков. Владимир Андреев ушел из жизни в 2020 году.

В 2018 году неудачное падение артистки привело к перелому шейки бедра. Последовала сложная операция по замене тазобедренного и коленного суставов на титановые протезы.

К сожалению, полностью восстановить подвижность не удалось, и сегодня Наталья Игоревна передвигается на инвалидной коляске.

Добряк Федя без семьи и детей

Кадр из фильма «Семь стариков и одна девушка», реж. Евгений Карелов, 1968 г., Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Для миллионов Алексей Смирнов навсегда остался улыбчивым хулиганом Федей. Но за этим юмористическим «фасадом» скрывалась жизнь, полная одиночества и невыполненных желаний.

Настоящая актерская слава пришла к нему в 1973 году с ролью техника Макарыча в «В бой идут одни „старики“». Смирнов, прошедший войну и награжденный орденами Славы и Красной Звезды, вложил в своего Макарыча всю солдатскую тоску и мудрость.

Этот образ, ставший народным, затмил его комедийные роли. В разных городах до сих пор стоят памятники именно технику Макарычу.

Личная жизнь актера не сложилась. Полученные на фронте тяжелые ранения лишили его возможности иметь детей. Смирнов сознательно отталкивал от себя женщин, не желая никого обрекать на совместную жизнь с неполноценным, как он считал, мужчиной.

Он всерьез планировал усыновить ребенка-инвалида, чтобы дать тому шанс на счастливую жизнь, но получил официальный отказ. Бездомный актер, всю жизнь снимавший углы в коммунальных квартирах, не прошел по «жилищному цензу».

Единственным близким человеком для Алексея Смирнова до конца дней оставалась его мать.

Трагическая гибель его главного творческого защитника и друга Леонида Быкова в 1979 году окончательно сломила актера. Он ушел в глубокий запой, после которого попал в больницу с букетом диагнозов: ишемия, атеросклероз, проблемы с легкими.

Алексей Смирнов скончался в день выписки из больницы в 59 лет 7 мая 1979 года.

Балбес Никулин

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский., Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

К моменту съемок Юрий Никулин был уже не просто узнаваемым актером, а кинозвездой. Фильмы «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» и «Когда деревья были большими» прочно закрепили его в сердцах зрителей.

Но именно гайдаевская трилогия подарила ему образ, который, казалось бы, мог навсегда приковать его к амплуа обаятельного простака.

Но его обаяние было настолько человечным и искренним, что позволяло с легкостью переходить от комедии к «слезам».

Пиком всенародной любви, безусловно, стала «Бриллиантовая рука», где его Семен Семеныч Горбунков оказался идеально созвучен эпохе.

В этом фильме снялась и его семья — супруга Татьяна и сын. С ней, цирковой наездницей, он познакомился еще в молодости и пронес это чувство через всю жизнь, воспитав двух сыновей.

Даже после ухода из большого кино в 1983 году Никулин оставался на экране, снимаясь в детском киножурнале «Ералаш».

Актер ушел из жизни в 1997 году.

Почему Бывалому закрыл дорогу в кино Гайдай

РИА Новости/Галина Кмит., Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Вместе с Вициным и Никулиным он был частью легендарной троицы, чья химия и комический талант казались магией.

Расцвет карьеры Моргунова пришелся на 1960-е, когда один за другим вышли «Самогонщики», «Пес Барбос», «Операция «Ы» и «Кавказская пленница». Его Бывалый — неуклюжий, ворчливый, но бесконечно обаятельный персонаж — был идеальной мишенью для шуток и объектом народной любви.

Однако во время съемок «Кавказской пленницы» между актером и Гайдаем произошел серьезный конфликт. Моргунов, обладавший собственным видением образа и амбициями, позволил себе внести лепту в создание амплуа.

В результате режиссер не потерпел такого и вырезал его сцены из финальной версии фильма. В кулуарах долгое время ходили слухи, что именно эта ссора закрыла для Моргунова двери в большое кино, и Леонид Гайдай более с ним не работал.

Несмотря на то, что больших ролей ему больше не предлагали, Моргунов продолжал активно сниматься. Его фильмография насчитывает более 70 картин. Можно узнать его в «Трех толстяках», «Сказке о потерянном времени», «Покровских воротах» и даже в «Судьбе человека» Сергея Бондарчука.

Он также пробовал себя в режиссуре, сняв в 1963 году фильм «Когда казаки плачут».

Его первая супруга, балерина Варвара Рябцева, была старше его на 13 лет. Вторая жена, Наталья, напротив, оказалась младше на столько же. С последней у них родились два сына. Но один из детей — Николай, трагически погиб в автокатастрофе в 26 лет.

Актер с молодости боролся с лишним весом и диабетом. Проблемы со здоровьем, усугубленные личными трагедиями, преследовали его всю жизнь. В 1999 году, в возрасте 72 лет, он скончался от второго инсульта.

Трезвенник в маске Труса

ТАСС/Александр Коньков., Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Георгий Вицин создал на экране вечно пьянеющего и всего боящегося Труса. Ирония судьбы заключалась в том, что сам актер был полной противоположностью своему герою, ведя образ жизни, граничащий с аскетизмом.

В то время как его экранный персонаж не мыслил себя без стакана, настоящий Вицин был принципиальным трезвенником. Он рано увлекся йогой, став одним из первых популяризаторов этой практики в СССР.

Актер придерживался строгого вегетарианства и вел здоровый образ жизни задолго до того, как это стало модным трендом.

Он продолжал активно сниматься, и его фильмография в итоге насчитывает около 100 картин. Зрители полюбили его в таких разноплановых работах, как «Женитьба Бальзаминова», «Запасной игрок» и «Пастух Янка».

Личная жизнь актера была такой же непубличной, как и он сам. Первой его избранницей стала актриса Надежда Тополева, которую он в 19 лет увел у своего преподавателя. Их двадцатилетний союз так и не был официально оформлен, но завершился спокойно и по взаимному согласию.

Второй и последней любовью была костюмерша Тамара Мичурина, подарившая ему дочь Наталью.

Смерть Георгия Вицина осенью 2001 года стала символом уходящей эпохи. Ходили слухи, что великий актер, подаривший миллионам радость, в последние годы жизни сталкивался с материальными трудностями и не мог позволить себе необходимое лечение. Он скончался от хронических болезней сердца и печени.

Эммануил Геллер

ITAR-TASS/Зотин Игорь., Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Если освежить память, то вспомнится самая первая сцена картины, где «интеллигент» с зонтиком бесцеремонно отталкивает Шурика и занимает его место в автобусе. Этот момент в несколько секунд стал визитной карточкой актера Эммануила Савельевича Геллера.

За плечами у артиста из Днепра была блестящая театральная карьера в Москонцерте и более шести десятилетий службы в кино.

В его репертуаре более 80 фильмов, в которых он успел сняться за 50 лет (с 1930-го по конец 1980-х). Но главной роли так и не случилось, его прозвали «легендой второго плана».

Гениальность Геллера заключалась в умении всего за несколько секунд экранного времени создать законченный, яркий и узнаваемый образ. Часто даже без единой реплики.

Амплуа Эммануила было разнообразным: пираты, моряки, фотографы, кавказцы, пассажиры, прохожие, прям как из Вселенной Marvel, только во главе Гайдая.

Судьбы пятнадцатисуточников

Одним из секретов бессмертной комедии стало не только трио вышеупомянутых актеров, но и блестящий ансамбль эпизодников. Особенно запомнилась сцена из новеллы «Напарник», где Шурик распределяет работу между гражданами-алкоголиками, хулиганами и тунеядцами.

За такими колоритными образами пятнадцатисуточников стояли интересно драматичные судьбы актеров.

Виктор Гераскин

Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Первый из них — Виктор Гераскин, сыгравший арестованного в бабочке, — посвятил себя писательскому труду. Тот самый благородный мужчина, которого поймали за игрой в карты, после серии успешных проектов оставил кинокарьеру. Он создавал пьесы и сценарии в драматургии.

Окончательно распрощался он с профессией в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» Сергея Юткевича. Правда, эпизод с ним вырезали и выбросили.

Актер скончался в 1990 году от сердечной недостаточности.

Иван Турченков

А невысокого задиру в кепке, заявляющего: «Я работать не буду! Я требую!», исполнил Иван Турченков. Артист долгие годы был солистом прославленной танцевальной труппы Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.

Его внешность и небольшой рост сделали его востребованным и в кинематографе. Последней его работой стала экранизация «Тихого Дона». После чего он ушел из жизни в 1996 году.

Владимир Приходько

Кадр из фильма «Вам и не снилось…», реж. Илья Фрэз 1980 г.

Третьего бедолагу, который сокрушенно сообщает, что у него семья и дети, сыграл Владимир Приходько.

К концу 1980-х он, как и многие артисты старой школы, оказался невостребованным в меняющемся кинематографе. В 1990 году, оставив московскую квартиру дочери и бывшей жене, он уехал в родительский дом под Харьков, где и провел свои последние годы.

Его история стала типичной и одновременно горькой для целого поколения советских актеров, чья карьера оборвалась с распадом привычной системы.