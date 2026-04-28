«Бедная Настя» спустя 23 года: что стало с актерами культового сериала

Сериал «Бедная Настя» впервые вышел на экраны в 2003 году и быстро завоевал популярность у зрителей. Для многих актеров проект стал стартом карьеры в кино.

Однако спустя более двух десятилетий после премьеры сериала их пути разошлись: кто-то покинул киноиндустрию, кто-то занялся музыкой, а кто-то по-прежнему остается востребованным в своей профессии.

Елена Корикова (Анна Платонова)

Елена Корикова сыграла в сериале главную роль — крепостную девушку Анну Платонову, воспитанную как аристократка.

Проект стал международным хитом и сделал актрису одной из самых узнаваемых звезд российского телевидения. До этого она работала моделью, снималась в рекламе и появлялась в клипах знаменитостей.

После успеха «Бедной Насти» Корикова продолжила карьеру в кино и театре, однако со временем стала появляться на экранах все реже. Также она участвовала в съемках клипа «Плохая девочка» группы «Винтаж».

Личная жизнь актрисы часто становилась предметом слухов и обсуждений. Сама Корикова не раз говорила, что устала от сплетен и вымышленных историй вокруг своих отношений.

«Всегда терпеть не могла разговоры и сплетни: про меня же сочиняли легенды, обсуждали, осуждали, обвиняли во всех смертных грехах. Мне всю жизнь не нравились чужие зависимости, периодически была в роли спасателя: меня же обвиняли в зависимости. Было табу на женатых мужчин: приписывали женатых и неженатых», — рассказывала Корикова в одном из интервью.

Сегодня Елена Корикова живет более закрыто. Согласно данным СМИ, актриса живет с сыном и любимым мужчиной в Черногории. Она редко появляется на публике, но периодически участвует в театральных проектах и гастролях, объясняя это сменой творческих приоритетов и нехваткой интересных предложений в кино.

Даниил Страхов (барон Владимир Корф)

Роль барона Корфа в «Бедной Насте» принесла Даниилу Страхову всенародную известность. После этого проекта актер снялся в сериале «Дети Арбата», а за роль старшего лейтенанта Панкратова в военной драме «Грозовые ворота» получил от Министерства обороны медаль «За укрепление боевого содружества».

Среди других заметных работ Страхова — роли в сериалах «Исаев» (за которую он получил премию ФСБ), «Апофегей», «Фарца», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Аманат», «Комплекс бога». В последнем проекте актер сыграл мужчину, который обращается к психиатру из-за навязчивых мыслей о причинении вреда ребенку.

Страхов более 20 лет женат на актрисе Марии Леоновой, детей у пары нет.

Петр Красилов (князь Михаил Репнин)

Петр Красилов прославился ролью князя Михаила Репнина в «Бедной Насте». Второй крупный проект в его карьере — сериал «Не родись красивой», где он сыграл Романа Малиновского.

В 2010-х Красилов снимался в сериалах «Варенье из сакуры», «Сильная слабая женщина» и других. Он также участвовал в шоу «Танцы на льду» (в паре с фигуристкой Оксаной Грищук) и «Ледниковый период» (с Маргаритой Дробязко). В 2019 году Петру Красилову было присвоено звание заслуженного артиста России.

Семейная жизнь у актера не сложилась. Первые серьезные отношения завязались у него с Натальей Селивановой, с которой они познакомились в Театре Российской армии. Она сначала не воспринимала его всерьез. Однако Красилову удалось завоевать ее внимание. У пары родился сын Иван, но спустя два года после его появления они расстались.

В 2005 году актер женился на Ирине Шебеко, в браке родилась дочь. Поначалу семья выглядела крепкой, но со временем отношения осложнились: Ирина уехала в США с дочерью, а Петр остался в России. В 2021 году стало известно о разводе.

Сегодня Красилов живет более спокойной жизнью, реже появляется в крупных проектах и признает, что после болезни и набора веса стал получать меньше ролей.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», — рассказывал актер в одном из интервью.

Екатерина Климова (Наталья Репнина)

Роль Натальи Репниной в «Бедной Насте» принесла Екатерине Климовой широкую известность. Среди других заметных работ актрисы — роли в фильмах «Мы из будущего» и его продолжении, «Грозовые ворота», «Антикиллер Д. К.», «Матч», а также в сериалах «Каменская», «Побег», «Григорий Р.».

В 2024 году Климова снялась в сериале «По законам военного времени. Враг за спиной» в роли следователя Светланы Елагиной, а в 2025 году вышла историческая драма «Атом», где актриса исполнила роль Марии Замятиной.

Екатерина Климова трижды была замужем, у нее четверо детей от разных мужчин.

«Вся моя жизнь похожа на бразильский сериал или цыганскую сагу — в ней было столько страстей», — говорила Климова в одном из интервью.

В 2024 году Екатерина Климова принесла публичные извинения своим детям. Климова искренне хочет, чтобы ее наследники создали крепкие и здоровые союзы, несмотря на ее собственный неудачный опыт.

«Я надеюсь, дети простят меня за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят за то, что не выросли в полной семье. И надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи — крепкие, нормальные, здоровые, найти свою любовь на всю жизнь. Надеюсь, что им не помешает мой опыт», — указала актриса.

Антон Макарский (князь Андрей Долгорукий)

Роль князя Андрея Долгорукого в «Бедной Насте» принесла и Антону Макарскому популярность. Он также исполнил заглавную песню сериала «Мне не жаль».

После «Бедной Насти» Макарский снялся более чем в 50 картинах, но в последние годы стал избирателен в выборе ролей. С 2018 года он сосредоточился на музыкальной карьере и просветительских проектах. Вместе с женой, певицей Викторией Макарской (Морозовой), он дает «Живые концерты».

В январе 2024 года вышел фильм Макарского «Святыни России» в рамках проекта на телеканале «Спас», где актер ведет одноименную передачу вместе с супругой.

Макарский и Виктория Морозова поженились в 2003 году, у них двое детей — сын Иван и дочь Мария.

Марина Александрова (принцесса Мария Гессен‑Дармштадтская)

В «Бедной Насте» актриса сыграла немецкую принцессу Марию — будущую невесту наследника престола, что добавило ей популярности.

Одна из самых ярких ее ролей за всю карьеру — Екатерина Великая в историческом сериале «Екатерина» (части «Взлет» и «Самозванцы»), принесшая ей всероссийскую известность. Александрова также снималась в сериалах «Псих», «Открытый брак», «Макрон» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», разных телешоу.

Александрова замужем за телевизионным режиссером Андреем Болтенко. У них двое детей: сын Андрей и дочь Екатерина. Несмотря на это, она продолжает активно сниматься в кино. Актриса находит баланс между карьерой, семьей и путешествиями.

Дмитрий Исаев (цесаревич Александр)

Роль цесаревича Александра принесла Дмитрию Исаеву оглушительный успех.

После сериала он сыграл Николая Ростова в «Войне и мире», князя Александра Васильчикова в «Из пламени и света», снимался в «Провокаторе», «Золотой клетке» и других картинах. Всего в его фильмографии более 70 проектов.

Актер был трижды женат, воспитывает троих детей: дочерей-двойняшек Софию и Полину от первого брака и сына Александра от брака с балериной Оксаной Рожок. Он остается востребованным актером и продолжает сниматься.

Анна Табанина (княжна Елизавета Долгорукая)

Актриса сыграла романтичную барышню Елизавету Долгорукую, безответно влюбленную в Владимира Корфа. До «Бедной Насти» она снималась в «Убойной силе» и «Агентстве НЛС».

После успеха сериала Табанина взяла паузу в карьере, увлеклась религией и даже подумывала уйти в монастырь, но встреча с будущим мужем, художником Дмитрием Кудиным, изменила ее планы.

Они прожили вместе семь лет, у пары родилось трое детей. В 2014 году супруг Анны скоропостижно скончался от рака, что стало для нее тяжелым ударом.

Несмотря на трудности, Табанина вернулась в профессию и продолжает выборочно сниматься в проектах, сосредоточившись на воспитании детей и личной жизни.

Анна Горшкова (Полина Пенькова)

Для Анны Горшковой роль Полины Пеньковой стала дебютом и принесла ей известность. У актрисы не было профессионального актерского образования — перед съемками она всего два месяца занималась на курсах в Школе-студии МХАТ, куда попала случайно: продюсеры «Бедной Насти» искали новые лица и оценили ее фактуру и харизму.

После «Бедной Насти» ее пригласили в популярный сериал «Две судьбы», и она продолжала сниматься в кино и сериалах до середины 2010-х годов. В 2023 году актриса появилась в небольшом эпизоде сериала «Эффект домино» (в роли Татьяны) — это одна из немногих ее киноработ за последние годы.

Сейчас актриса редко появляется на экранах, но ведет различные мероприятия и телевизионные программы, а также сотрудничает с косметическими брендами в качестве амбассадора.

Кроме того, Анна периодически участвует в фотосессиях, напоминая публике о своей модельной карьере, с которой она начинала: в 16 лет Горшкова успешно работала моделью во Франции, но из-за изматывающего графика вернулась в Москву.

Эммануил Виторган (Петр Долгорукий)

Эммануил Виторган, уже будучи признанным актером, сыграл в «Бедной Насте» князя Петра Михайловича Долгорукого, добавив проекту звездный вес. На момент съемок в сериале актер имел за плечами десятки ярких ролей в кино и театре, уже был заслуженным артистом РСФСР (с 1990 года) и обладал репутацией мастера, способного оживить любой образ.

После «Бедной Насти» он продолжил активную творческую деятельность, оставаясь востребованным в кино и театре. Эммануил Виторган известен своими яркими ролями и харизмой, а его карьера охватывает несколько десятилетий.

Его фильмография насчитывает более 100 работ в кино и на телевидении, начиная с дебютной роли в фильме «Два билета на дневной сеанс» (1966). Среди знаковых картин с его участием — «Благочестивая Марта», «Чародеи», «Тревожное воскресенье» и «Профессия — следователь».

Сегодня актер счастлив в третьем браке с Ириной Млодик, которая моложе его более чем на 20 лет. У них двое детей. Однако этому союзу предшествовала большая трагедия: Виторган потерял свою предыдущую жену Аллу Балтер, которая родила ему сына Максима. Супруги прожили вместе 30 лет и в горе и в радости: она спасла его от рака, но сама сгорела от онкологии.

«После смерти Аллочки я хотел прервать свою жизнь — месяцами не выходил из дома, выключил телефон… Благодаря заботе Ириши стал приходить в себя», — рассказывал актер в одном из интервью.

Первый брак Виторгана был с актрисой Тамарой Румянцевой, родившей ему дочь Ксению. Их роман начинался ярко, но быстро закончился.