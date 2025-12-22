Предсказания Ванги на 2026 год: что ждет Россию и весь мир

Болгарская ясновидящая Ванга — Вангелия Пандева Гуштерова — родилась 3 октября 1911 года. Ей приписывают тысячи предсказаний о будущем нашей планеты и, в частности, о России.

Следующий, 2026 год может быть непростым для человечества — и даже переломным. Но какие именно события его ожидают?

Кто такая Ванга

Предсказание Ванги для России и мира на 2026 год. Фото: ТАСС

Вангелия родилась в селе Струмица, которая в 1911-м была частью Османской империи, а в наши дни находится на территории Северной Македонии.

Зрение она потеряла еще в 12 лет из-за сильного торнадо, поднявшего ее в воздух и повредившего глаза. После этого у девочки появились экстрасенсорные способности. При этом странности начались еще до трагедии.

Как утверждается, в 11 лет Ванга придумала пугающую отца игру. Она прятала предмет, закрывала глаза и искала его, как слепая. Отец запрещал это, но девочка не сдавалась. Словно предчувствуя будущее, она продолжала играть в слепую.

После потери зрения способности Ванги начали усиливаться. Сначала были сны, которые сбывались с пугающей точностью. Потом она стала «видеть» пропавших животных, находить потерянные вещи, предсказывать судьбы соседей.

Известной Ванга стала благодаря своим предсказаниям, которые, как утверждается, сбывались. Почти всю жизнь ясновидящая прожила в Болгарии, где принимала миллионы людей со всего мира, обращавшихся к ней за советом.

Провидица предсказала многие важные события. Среди них: распад Советского Союза, теракт 11 сентября 2001-го, смерти известных личностей. Ее пророчества остаются актуальными и по сей день. Так что же ждет мир и Россию в 2026 году?

Угрозы мирового конфликта в 2026 году в предсказаниях Ванги

Предсказание Ванги для России и мира на 2026 год. Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

В 2026 году провидица предсказала возможные геополитические проблемы, которые могут привести к крупным военным конфликтам. А точнее — обострение отношений между ведущими державами.

Нынешние проблемы на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной и Южной Азии закономерно усиливают опасения по возможному возникновению уже глобального конфликта.

Природные катастрофы в 2026 году в предсказаниях Ванги

Предсказание Ванги для России и мира на 2026 год. Фото: ©РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Также предсказательница еще при жизни предупреждала о возможных экологических катастрофах, причиной которым будет человек.

К 2026-му наша планета может столкнуться с серьезными проблемами из-за глобального потепления, исчезновения части природных ресурсов и жестоких погодных явлений.

Она говорила о том, что Земля будет содрогаться чаще, а вода поглотит многие берега. Под этим можно понимать участившиеся землетрясения, извержения вулканов, наводнения, цунами и экстремальные погодные условия.

Рост прогресса в 2026 году в предсказаниях Ванги

Предсказание Ванги для России и мира на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

В области технологий ясновидящая обещала покорение новых высот, что, в свою очередь, может привести как к положительному прогрессу, так и отрицательному, несущему собой опасность.

По ее предсказаниям, к середине 2020-х ученые смогут «приручить невидимые силы» и сделать открытия, которые перевернут области медицины и коммуникаций.

За этим могут стоять прорывы в генной инженерии, квантовых вычислениях и создание автономного искусственного интеллекта.

Проблемы с ресурсами в 2026 году в предсказаниях Ванги

Также Вангелия предсказывала столкновение многих регионов в 2026 году с нехваткой воды и пищи, что приведет к массовым миграциям и социальным потрясениям.

Что ждет Россию в 2026 году по предсказаниям Ванги

Предсказание Ванги для России и мира на 2026 год. Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Ванга часто предсказывала будущее России — как периоды спада, так и взлета.

В 2026-м Россия может столкнуться с экономическими трудностями из-за внутренних и внешних факторов.

Также, по словам провидицы, возможны изменения в политической системе и усиления на всемирной арене. А еще — духовное пробуждение и укрепление национальной идентичности.

Вплоть до 5079 года: какая судьба уготована миру по предсказаниям Ванги

Предсказание Ванги для России и мира на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Согласно пророчеству Ванги к 2033 году ледники могут полностью растаять, увеличив тем самым уровень океанов. Это может привести к тому, что под воду попадут крупнейшие города Европы. Также Санкт-Петербург окажется под угрозой затопления.

Вот предсказание Ванги, которое может не всем понравиться: в 2076 году весь мир станет коммунистическим. Даже Нострадамус в своих стихах видел Россию в красных тонах с символами серпа и молота.

В 2183 году колония землян на Марсе станет независимой ядерной державой. Еще в 2022 года Илон Маск, создатель SpaceX и Tesla, намекнул на свои планы по колонизации этой планеты.

К 2201-му, согласно пророчеству Ванги, на Земле произойдет резкое похолодание из-за снижения солнечной активности;

К 2273-му появятся новые расовые группы людей, а в 2288 начнутся эксперименты с путешествиями во времени;

А вот 3797 год станет крайне печальным. Если пророчество Ванги сбудется, то человечество будет вынуждено оставить Землю, так как она станет непригодной для жизни;

Но еще более мрачным будет 5079-й. Как утверждается, Ванга предсказала на этот год конец света.

При этом некоторые эксперты ставят под сомнение такие далекие предсказания провидицы, оперируя тем, что на самом деле Ванга никогда не делала таких масштабных прогнозов о будущем человечества. А правда это или нет, покажет только время.

Как дар Ванги стали известен миру и кто приходил к ней за советом

Предсказание Ванги для России и мира на 2026 год. Фото: ТАСС

О пророческом даре Ванги заговорили в 1940-х годах. В 29 лет она начала слышать голоса и видеть фрагменты событий, которые еще не случились. Женщина скрывала это, опасаясь, что ее сочтут сумасшедшей.

Ванга была православной христианкой, а вера отвергает сверхъестественные способности, считая их одержимостью демонами.

Когда она убедилась в точности своих предсказаний, начала тайно помогать соседям, предупреждая их о возможных бедах. Во время Второй мировой войны она рассказывала женщинам о судьбах их мужей, сражавшихся на фронте.

Ее известность начала распространяться по городу. Люди приходили к ней, чтобы она помогла понять их сны и предсказала будущее. Говорят, что Ванга говорила не своим голосом, а мужским.

Скоро о ней узнали не только в городе, но и за его пределами. К ней приходили толпы людей. В день ее могли посетить до 130 человек. За всю свою жизнь Ванга приняла около миллиона посетителей.

Царь Борис III, правивший Болгарией с 1918 по 1943 год, стал одним из первых значимых посетителей Ванги. Когда он пришел к ней, провидица заговорила, не давая ему времени задать вопросы. Она предсказала его судьбу и точно назвала дату смерти — 28 августа. Так и случилось: в этот день Борис III внезапно скончался от сердечного приступа.

Ванга говорила о своих дарах так: «Мой талант дан мне Богом. Он отнял у меня зрение, но наделил иными глазами, которыми я воспринимаю как видимый, так и невидимый мир».

Она признавала, что не может изменить предначертанное судьбой. Неважно, что она видит — страдания одного человека или бедствия целого народа. По ее мнению, любые попытки вмешаться в судьбу окажутся бесполезными.

Ванга утверждала, что может общаться с душами умерших. Она рассказывала, что после смерти сущность человека продолжает существовать, и именно этот их образ приходил к ней, задавал вопросы и отвечал на них.

По воспоминаниям российского исследователя современного религиозного сектантства Александра Дворкина, однажды Ванга пригласила к себе болгарского митрополита Нафанаила для консультации. С собой митрополит принес мощевик, привезенный из Гроба Господня.

Вдруг Ванга начала хрипеть и низким голосом сказала, что не хочет, чтобы это было в ее доме, потому что из-за этого она ничего не видит. Считается, что такая реакция Ванги была вызвана присутствием креста.