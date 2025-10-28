Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с рублевки» Роман Попов

Сегодня в возрасте 40 лет оборвалась жизнь Романа Попова — блестящего актера, искрометного комика и несгибаемого борца. Для миллионов зрителей он навсегда останется следователем Мухичом из «Полицейского с Рублевки», человеком с доброй улыбкой и узнаваемой картавостью.

Его уход — это невосполнимая потеря для российского кинематографа и для всех, кто знал и любил его творчество. Как вчера, он делился своей борьбой с онкологией, веря в чудо, но судьба распорядилась иначе.

5-tv.ru рассказывает о жизни и последних годах знаменитого актера.

Путь Романа Попова от картавости к Comedy Club

Telegram/romkapopoff

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском Конотопе, но всей душой полюбил Россию, где прошли его детство и юность. Его семья переехала в Йошкар-Олу, где родители-экологи нашли работу в местном заповеднике.

Именно там, в столице Марий Эл, начали проявляться его артистические задатки, хотя поначалу ему мешала неуверенность в себе. Мечта о сцене привела его на порог ГИТИСа, но он так и не дошел до последнего экзамена, сомневаясь, что из-за картавости его не возьмут в актеры.

Судьба привела Попова на психфак, но настоящее призвание нашло его в команде КВН. Сцена, шутки, энергия зала — это захватило его с головой. Стало очевидно, что его дар — смешить людей.

Переезд семьи в Сочи стал переломным моментом. На солнечном курорте его талант расцвел: он начал профессионально работать на корпоративах, оттачивая юмор на живой публике, и познакомился с Оганесом Григоряном, своим будущим напарником и другом.

Их творческий дуэт, «20:14. Город Сочи», был обречен на успех. Приехав в Москву практически без денег и поселившись в скромном хостеле, они ринулись на штурм столицы.

Упорство и талант быстро дали результат: победа в третьем сезоне «Камеди Баттл» стала для них путевкой в жизнь. Уже в конце 2013 года Роман впервые вышел на сцену «Comedy Club» под ставшим легендарным псевдонимом «Картавый».

То, что он когда-то считал недостатком, стало его фирменным знаком, символом упорства и самобытности.

Звездная роль и любовь зрителей Романа Попова

Артем Геодакян/ТАСС

Успех в «Comedy» открыл дорогу на телевидение. Дуэт стал частью команды шоу «Не спать!», а на Comedy Radio они запустили популярное «НЕБДУНИ SHOW».

Но настоящая, всенародная слава пришла к Роману, когда сценарист Илья Куликов пригласил его в сериал «Полицейский с Рублевки». Его герой, следователь Игорь Мухич, — немного неуклюжий, но бесконечно обаятельный и преданный друг Гриши Измайлова (Александр Петров) — сильно полюбился зрителям.

Попов доказал, что он не просто комик, а разноплановый актер. Он снимался в комедии «Каникулы президента», а в приключенческом фильме «Девушки бывают разные» совершил настоящий творческий подвиг, перевоплотившись в женщину, нося платья и туфли на каблуках.

Всего за девять лет кинокарьеры он успел поработать в более чем 40 фильмах и сериалах, оставив после себя богатое творческое наследие.

Семья и семь лет передышки Романа Попова

© РИА Новости/Евгения Новоженина

За всеми успехами Романа стояла его семья — тихая гавань и источник сил. Со своей будущей женой Юлей он познакомился еще в школьные годы и всегда называл ее главным подарком судьбы.

Юлия, сама работавшая на телевидении, поверила в «странного полненького парня из Йошкар-Олы» и оставила карьеру ради него. Они поженились 21 сентября 2007 года, и их союз стал примером настоящей преданности.

В браке у них родилось сначала двое детей. Семья была бесконечно счастлива, и их ждало радостное событие — ожидание третьего ребенка, которое омрачилось страшным диагнозом. В 2018 году Роману диагностировали астроцитому головного мозга третьей степени.

Началась тяжелая борьба: сложнейшая операция в Германии, стоившая семье 55 тысяч евро, изматывающая реабилитация и постоянный страх. Но он справился.

В 2019 году врачи объявили ремиссию.

Следующие семь лет стали для Романа подарком. Он жил полной жизнью: снимался, радовал зрителей юмором, воспитывал детей — Федора, Елизавету и младшего ребенка.

Он строил планы и наконец завершил ремонт в их общем трехэтажном доме — просторном семейном гнезде, в которое они вложили все силы и средства.

«Очень хочется жить»: Роман Попов о болезни

© РИА Новости/Константин Михальчевский

Казалось, самое страшное позади. Но летом 2025 года болезнь вернулась тихо и коварно.

«Астроцитома теперь множественная. Если это был один очаг семь лет назад, то теперь их стало больше», — сообщила тогда его супруга.

«В 2018 году меня посетил, к счастью с дружественным визитом, диагноз „рак головного мозга“. В 2019 году не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров я смог победить диагноз. Но случился рецидив. Семь лет спустя диагноз вернулся и не один, а с осложнениями», — рассказал сам Роман.

Рецидив принес с собой тяжелые последствия — опухоль лишила актера зрения на правый глаз и стала отражаться на подвижности левой стороны тела.

«Ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым. А очень хочется работать и очень хочется жить», — сообщил он.

Начался новый, еще более трудный этап лечения. Семье пришлось столкнуться не только с болью, но и с чудовищными финансовыми трудностями.

Чтобы оплатить терапию, Поповы были вынуждены выставить на продажу свой трехэтажный дом, в который вложили все заработки за последние пять лет.

«Все, что было заработано за последние пять лет, вкладывалось в дом. Одна баночка на месяц стоила 750 тыс. Все, что можно сделать бесплатно, естественно, мы делаем. Сейчас Роме назначили химиотерапию и таргетное лечение. Проходит все, через месяц нам говорят: „Ничего не помогло, давайте назначать химию“. Мы сразу соглашаемся, давайте начинать — записываемся к государственным онкологам, а они принимают через две недели. А лечить надо сейчас», — с горечью делилась Юлия в последних интервью.

В августе 2025 года к физическим страданиям добавилась новая, чудовищная по своей жестокости угроза. Романа Попова, тяжелобольного человека, внесли в онлайн-список украинских «врагов» «Миротворец»*, опубликовав его личные данные.

Актера обвиняли в «соучастии в преступлениях» и «покушении на суверенитет» на основании старого интервью.

Несмотря на боль, отчаяние и несправедливость, Роман до конца не терял мужества. В своем последнем обращении к поклонникам он, уже изменившийся, погруженный в свои мысли, с сильными головными болями, сказал самые простые и самые пронзительные слова: «Очень хочется работать, очень хочется жить».

Этими словами он и будет помниться. Человеком, который очень хотел жить. Жить, чтобы смешить людей, радовать близких и дарить этому миру свое тепло и талант. Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ