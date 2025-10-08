Сладкие пауки и бургеры-монстры: простые рецепты блюд на Хэллоуин

Гости точно будут пищать — не только от страха, но и восторга! Только будьте осторожны, эти блюда вызывают жуткий аппетит!
Хэллоуин — самый мистический праздник осени, который отмечается 31 октября. Помимо костюмов, тыкв и фонариков, важную роль в создании атмосферы играют необычные угощения. Блюда должны быть не только вкусными, но и «жутко» эффектными. Как удивить гостей, рассказала 5-tv.ru фудблогер Олеся Воронова.
Олеся Воронова
Фудблогер
Мини-пиццы с грибными черепами
Что понадобится:
- Готовое тесто для пиццы (или лаваш);
- Томатный соус;
- Свежие помидоры (плотные);
- Тертый сыр;
- Шампиньоны;
- Пластиковая трубочка для сока.
Как готовить:
- Грибы превращаем в черепки. Для этого берем шампиньоны и с помощью трубочки вырезаем отверстия на шляпках — глазницы и нос. В итоге получается маленький «череп»;
- Собираем мини-пиццы. На основу (тесто или лаваш) выкладываем томатный соус, сверху — ломтики помидора, затем тертый сыр;
- В завершение украшаем каждую пиццу грибными черепами, а затем помещаем в духовку и держим там до готовности.
Подача:
Готовые пиццы украсьте сырными фигурками-привидениями (по желанию) — это добавит блюду более зловещей вид. Сделать их можно с помощью специальных формочек. Съедобных призраков следует положить на пиццы сразу, пока они еще горячие, чтобы сыр слегка расплавился.
Бургеры-монстры
Что понадобится:
- Булочки для бургеров;
- Любой соус;
- Котлеты (мясные или вегетарианские);
- Листья салата;
- Помидоры;
- Сыр;
- Маринованные огурчики;
- Сахарные глазки (можно найти в кондитерских магазинах).
Как готовить:
- Разрежьте булочку пополам;
- Соберите бургер: соус, помидор, салат, котлета, сыр;
- Далее кладем огурчик, но только так, чтобы он выглядываюл наружу, имитируя язык монстра;
- Сверху накройте второй частью булочки;
Подача:
Украсить бургеры можно сахарными глазками — они обычно продаются в кондитерских магазинах.
«Дети будут пищать от восторга!» — обещает фудблогер.
Сладкие пауки из печенья
Что понадобится:
- Палочки соломки;
- Растопленный шоколад;
- Сахарные глазки, кондитерская посыпка.
Как готовить:
- Сложите соломки так, как показано на видео, чтобы образовался круг;
- Скрепите конструкцию растопленным шоколадом;
- Немного охладите их в морозилке, чтобы шоколад застыл;
- Сверху прикрепите глазки. Дополнительно можно украсить кондитерской посыпкой.
Эти блюда не требуют больших затрат и много времени, но как эффектно они выглядят на хэллоуинском столе! Страшно красиво и жутко вкусно!
