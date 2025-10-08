Сладкие пауки и бургеры-монстры: простые рецепты блюд на Хэллоуин

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 20 0

Гости точно будут пищать — не только от страха, но и восторга! Только будьте осторожны, эти блюда вызывают жуткий аппетит!

Фото, видео: 5-tv.ru

Хэллоуин — самый мистический праздник осени, который отмечается 31 октября. Помимо костюмов, тыкв и фонариков, важную роль в создании атмосферы играют необычные угощения. Блюда должны быть не только вкусными, но и «жутко» эффектными. Как удивить гостей, рассказала 5-tv.ru фудблогер Олеся Воронова.

Олеся Воронова
Фудблогер

Мини-пиццы с грибными черепами

Простые рецепты на Хэллоуин. Фото: 5-tv.ru

Что понадобится:

  • Готовое тесто для пиццы (или лаваш);
  • Томатный соус;
  • Свежие помидоры (плотные);
  • Тертый сыр;
  • Шампиньоны;
  • Пластиковая трубочка для сока.

Как готовить:

  • Грибы превращаем в черепки. Для этого берем шампиньоны и с помощью трубочки вырезаем отверстия на шляпках — глазницы и нос. В итоге получается маленький «череп»;
  • Собираем мини-пиццы. На основу (тесто или лаваш) выкладываем томатный соус, сверху — ломтики помидора, затем тертый сыр;
  • В завершение украшаем каждую пиццу грибными черепами, а затем помещаем в духовку и держим там до готовности.

Подача:

Готовые пиццы украсьте сырными фигурками-привидениями (по желанию) — это добавит блюду более зловещей вид. Сделать их можно с помощью специальных формочек. Съедобных призраков следует положить на пиццы сразу, пока они еще горячие, чтобы сыр слегка расплавился.

Бургеры-монстры

5-tv.ru

Что понадобится:

  • Булочки для бургеров;
  • Любой соус;
  • Котлеты (мясные или вегетарианские);
  • Листья салата;
  • Помидоры;
  • Сыр;
  • Маринованные огурчики;
  • Сахарные глазки (можно найти в кондитерских магазинах).

Как готовить:

  • Разрежьте булочку пополам;
  • Соберите бургер: соус, помидор, салат, котлета, сыр;
  • Далее кладем огурчик, но только так, чтобы он выглядываюл наружу, имитируя язык монстра;
  • Сверху накройте второй частью булочки;

Подача:

Украсить бургеры можно сахарными глазками — они обычно продаются в кондитерских магазинах.

«Дети будут пищать от восторга!» — обещает фудблогер.

Сладкие пауки из печенья

Простые рецепты на Хэллоуин. Фото: 5-tv.ru

Что понадобится:

  • Палочки соломки;
  • Растопленный шоколад;
  • Сахарные глазки, кондитерская посыпка.

Как готовить:

  • Сложите соломки так, как показано на видео, чтобы образовался круг;
  • Скрепите конструкцию растопленным шоколадом;
  • Немного охладите их в морозилке, чтобы шоколад застыл;
  • Сверху прикрепите глазки. Дополнительно можно украсить кондитерской посыпкой.

Эти блюда не требуют больших затрат и много времени, но как эффектно они выглядят на хэллоуинском столе! Страшно красиво и жутко вкусно!

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:06
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео