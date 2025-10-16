Рожденная в дворцовой клетке и умершая во тьме: судьба принцессы Софии Великобританской

Принцесса София Великобританская родилась 2 ноября 1777 года. Она стала 12-м ребенком короля Георга III — и пятой его дочерью.

К тому моменту король уже больше 10 лет страдал от маниакальных приступов, якобы вызванных порфирией. Его душевное здоровье ухудшалось, что сказывалось на жизни остальной части королевской семьи.

Поэтому на крестинах Софии даже не было тех, кого ей назначили в крестные — только представлявшие их доверенные лица.

Заточенная отцом в дворовую клетку: детство Софии Великобританской

Album / Heritage Images / The Print Collector / Legion-media

Жизнь всей королевской семьи шла по жестким правилам. Особенно страдали от них дочери правящей четы. По данным историков, стоило отцу войти в комнату, где находились девочки, как они вставали и молча замирали, ожидая, пока отец разрешит им заговорить или выйти. Помимо прочего, им запрещали носить дорогую одежду, питались они самой обычной едой.

Чем дальше развивалась душевная болезнь Георга III, тем больше запретов он придумывал — притом, что дочерей он буквально обожал и общался с ними намного больше, чем с сыновьями.

Дошло до того, что король был против замужества принцесс, притом, что изначально он подыскивал дочерям достойных женихов, но безумие изменило все его планы. Идею эту поддержала и супруга короля Шарлотта, не желавшая оставаться наедине с постепенно сходящим с ума мужем. Так София с сестрами оказались запертыми во дворце, с прислугой в качестве друзей и собеседников.

Вообще Шарлотта потакала всем причудам своего коронованного супруга, тем более что и сама она, по данным историков, была жесткой женщиной, изначально придумавшей большинство запретов для своих детей.

Однако даже ей было сложно выдерживать портящийся из-за наплывов безумия характер короля, и в 1788-м, после очередного приступа безумия Георга III, Шарлотта переехала в отдельную спальню и еще больше отрешилась от своих детей, которые и так были явно обделены материнской любовью и защитой.

«Он относится ко мне со всей любовью и добротой, но иногда, если вы, конечно, можете меня понять, мне становится тревожно рядом с ним», — писала тогда София в своем дневнике о том, что происходило с ее отцом.

Главной отдушиной маленькой Софии Великобританской и ее сестер была их гувернантка леди Шарлотта Финч. Под ее руководством принцесса изучала языки, музыку, искусство и географию. Она дарила девочкам много любви и тепла… Но и это продлилось недолго.

В 1972 году леди Финч ослепла из-за болезни. Ее лишили работы и выгнали из дворца. Для 15-летней Софии эта рана оказалась слишком глубокой…

Запретное искушение: тайный роман Софии Великобританской

piemags / Legion-media

Принц Эрнст Август, по словам его современников, не был привлекательным юношей.

Хотя на детском портрете 11-летний принц выглядел милым златоволосым ребенком, собственно, как и его родная сестра София, однако многим известна любовь придворных художников к приукрашиванию на портретах королевской семьи.

В 1797-м удалось выйти замуж самой старшей из дочерей короля Георга III. На этот союз английский монарх согласился неохотно, и о других возможных свадьбах дочерей думать не желал. Братья пытались уговорить короля дать свободу принцессам, но все было тщетно. Тогда София сама начала умолять родителей выдать ее замуж… И получила жесткий отказ.

«Вы же знаете, дорогое дитя, как болен ваш отец», — отвечала дочери мать.

Пребывая в отчаянии, принцесса София Великобританская сильно сблизилась со своим братом Эрнстом, несмотря на его внешние непривлекательной и жесткий агрессивный характер. К сестре он всегда относился мягко.

По свидетельствам некоторых историков, по итогу любовь между братом и сестрой приобрела совсем другой вектор. Ее результатом стала… беременность Софии.

Однако по другой версии, запретная любовь у принцессы была не с братом, а с шталмейстером короля генерал-майором Томасом Гартом. Лицо его было «украшено» огромной фиолетовой родинкой, и Гарт ко всему прочему был еще и на 33 года старше юной и весьма очаровательной дочери короля.

«София была настолько влюблена в Томаса, что это могли видеть все. Она не могла сдерживать себя в его присутствии», — говорила одна из фрейлин Софии Великобританской.

А дальше мнения историков разделились… Трое — Джиллиан Гил, Энтони Кемп и Люси Уорсли — уверены, что принцесса родила ребенка, от которого была вынуждена отказаться под давлением семьи. Крестным стал Томас Гарт, и до сих пор неизвестно, был ли он еще и биологическим отцом малыша, которого согласился взять на воспитание.

Изредка Софии удавалось навещать своего ребенка — в тайне от всех, кроме Гарта. Однако эти редкие минуты не могли заменить полноценной радости материнства, что тоже сильно ударило по принцессе.

Умирала в темноте: жизнь Софии Великобританской после смерти матери

ARTGEN / Legion-media

Свободу дочери Георга III обрели только со смертью матери в 1818 году. Принцессе тогда уже перевалило за 40 лет. Она наконец получила возможность выбирать свою судьбу, но время было безвозвратно упущено…

София поселилась в Кенсингтонском дворце, рядом с герцогиней Кентской и ее дочерью — будущей королевой Викторией. Для нее так и не познавшая всю радость материнства принцесса стала самой доброй и любящей тетушкой.

Для Виктории, которая тоже росла в строгой изоляции, тетя, возможно, была окошком в мир сострадания и нежности — как для самой Софии некогда была ее ослепшая гувернантка.

В 1838-м принцессу настигла та же участь, что и леди Финч, — она ослепла. Последние десять лет жизни прошли для нее в полной темноте. Замуж, по официальным данным, дочь короля так и не вышла…

Однако существует теория, что во избежание скандала потерявшую честь Софию все же тайно выдали замуж за Томаса. Тем более, что и на одном из своих поздних портретов принцесса Великобританская изображена с обручальным кольцом на пальце.

Но никаких подтверждений ее замужества не осталось: ни дневниковых записей, ни писем, ни документов.