Кумиры нулевых: куда пропали «Динамит», «Мальчишник» и певица Яна

Они были кумирами миллионов девчонок, а их хиты пели в каждом дворе. Как сложилась жизнь легендарных коллективов нулевых? Куда на пике славы пропали участники группы «Динамит»? Чем сейчас зарабатывает скандальный «Мальчишник»? И почему певицу Яну перестали узнавать поклонники? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В этих возмужавших и слегка поседевших мужчинах уже не узнать звезд горячих нулевых. Два Ильи — Данильченко и Зудин — они же группа «Динамит», уже давно не колесят по стране и не рвут музыкальные чарты. А их хиты «Сумасшедшее лето» и «Красивые слова» помнят только самые преданные поклонники.

«Наверное, уже лет 15, если мне не изменяет память, прошло с того момента, как я последний раз встречался с вами, с журналистами, с операторами и вообще с шоу-бизнесом», — отмечает певец Илья Данильченко.

Группа находилась на пике славы, когда на нее неожиданно обрушилась череда трагедий. В сентябре 2005 года в ДТП погиб солист Леонид Нерушенко. А спустя три недели скончался продюсер Юрий Айзеншпис. Без его руководства коллектив быстро потерял свою востребованность и в 2007 году пропал со всех радаров.

«Его поддержка была, конечно, для них горой. Все-таки как продюсер для артиста он являлся большим таким отцом, путеводителем, который просто их максимально, наверное, распространял по всей стране», — говорит продюсер Сергей Дворцов.

Формально группа существует до сих пор, но ее участники давно занимаются своими проектами. Илья Данильченко проводит тренинги и обучает детей в открытой им музыкальной школе.

«Для меня это самый, наверное, вызывающий проект, потому что, понимаете, больше мы, наверное, актерским мастерством там занимались, чем музыкой», — заявляет он.

Илья Зудин тоже продолжает развиваться в творческой сфере. Делает аранжировки, пишет саундтреки к сериалам и мелодии к мультфильмам. Иногда два солиста встречаются и выступают на ретро-дискотеках, но оба понимают: их поезд ушел.

Та же участь постигла и когда-то знаменитую певицу Яну. Хотя в нулевые ее хит «Одинокий голубь» имел оглушительный успех.

«Институт, последние классы школы. Безусловно, я до сих пор, видите, помню практически полностью слова», — делится певица Анна Калашникова.

Клип на будущий шлягер снимали в заброшенной многоэтажке. Исполнительнице пришлось примерить на себя еще и роль каскадера — балансировать на большой высоте под порывами ветра.

«Было страшно. Кто там был, тот поймет. Меня перевязали веревками, потому что слететь вниз вполне было возможно. Трудно себе представить, что на следующий день этот дом был полностью разрушен ураганом. Но я об этом узнала много лет спустя», — рассказывает певица Яна Будянская.

Однако на пике популярности артистка неожиданно пропала. Оказалось, она вышла замуж, родила дочь, и продюсеры потеряли интерес к этой семейной истории. Пару лет назад исполнительница ненадолго вернулась на сцену, выступила на вечеринке в стиле 1990-х. Но поклонники не узнали в этой набравшей вес женщине своего прежнего кумира.

«Яна, конечно, поправилась. Она где-то здесь не востребована, где-то ее сюда не приглашают. Это она все пытается заедать», — предполагает продюсер Дворцов.

А вот группе «Мальчишник» годы будто нипочем. Их фанаты давно повзрослели, но участники трио даже спустя 30 лет продолжают исполнять нецензурные хиты со сцены.

«Как и многие в нашей стране, считаю, что ненормативная лексика является частью русского языка. Мы всегда писали на наших альбомах: детям до 18, детям до 16 или осторожно, ненормативная лексика», — подчеркивает участник группы «Мальчишник» Павел Галкин (Мутабор).

Знаменитую хип-хоп группу называли самым дерзким коллективом 1990-х. А Дельфин, Мутабор и Дэн были кумирами миллионов подростков. Их даже похищали с концертов.

«Мы были в городе Казани. Гостиничный номер. Среди ночи к нам просто вошли, включили свет, сказали: „Собирайтесь, пошли бухать“. А потом нам сказали, что пока мы тут пели, оказывается, нас похитили», — делится Галкин.

«Конечно же, выстрелили, потому что хороший бит, новая трендовая музыка. У нас такого никогда не было», — объясняет музыкальный критик Александр Яковлев.

За 30 лет существования трио регулярно объявляло о прекращении творческой деятельности. Но затем воссоединялось вновь на радость фанатам. А секрет своей сумасшедшей популярности участники группы видят в искренности и аутентичности, которых, по их мнению, так не хватает нынешнему шоу-бизнесу.

«Я тут недавно ходил в парикмахерскую, которая имеет такую рэперскую направленность. То, что они крутили, это были все разные исполнители и разные фиты, но мне показалось, что это одна и та же песня», — признается Мутабор.

Словом, «Мальчишник» пока прекрасно чувствует себя на сцене. Коллектив приглашают на концерты и корпоративы, музыканты активно гастролируют.

«Даже выезжаем за границу с концертами, так что все в порядке», — говорит Павел Галкин.

«Последний концерт в Дубае был, например», — добавляет Андрей Котов (Дэн).

«Они талантливые, очень креативные. Они знают, что такое успех, поэтому легко могут вернуться», — уверена певица Катя Лель.

«В последний раз слезы из глаз. Господи, какие формулировки. Для меня они популярны до сих пор. Я их очень люблю. Легендарная группа. Если они не на гребне волны, но в наших сердцах», — сказали солистки группы «КАТЯ & VOLGA».

Помимо концертов, каждый музыкант из «Мальчишника» ведет отдельные проекты. Дэн работает в школе диджеинга, Мутабор вплотную занят звукорежиссурой. Ведь участники коллектива не исключают, что однажды могут навсегда покинуть сцену.