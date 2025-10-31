Музыка, любовь и свет ее души: Александра Пахмутова празднует 96-летие

Народная артистка СССР, Герой труда РФ, композитор Александра Пахмутова празднует 9 ноября день рождения — символу советской и российской музыки исполняется 96 лет!

Ее произведения охватывают несколько десятилетий и связаны с лучшими исполнителями страны. Как сложилась судьба артистки и что происходит в ее жизни сейчас — читайте в материале 5-tv.ru.

«И свет небесный и земной благословляет дом родной» — детство

Творческий путь Александры Пахмутовой Павел. Фото: Федотов/ТАСС

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне микрорайон Волгограда. — Прим. ред.). В детстве она была задорной и веселой девочкой с косичками, влюбленной в музыку не меньше своего отца.

Николай Пахмутов, пусть и работал на электростанции, владел сразу несколькими музыкальными инструментами. Подрабатывал игрой на фортепиано на сеансах немого кино в кинотеатрах, дома музицировал на скрипке, балалайке, арфе и даже писал картины. Мама Пахмутовой поддерживала творчество мужа, хвалила дочь. И было за что!

В три года Пахмутова села за пианино, в пять написала первую полноценную фортепианную пьесу «Петухи поют». В семилетнем возрасте она поступила в музыкальную школу.

«Я жила в пятиэтажном доме на Сталгрэсе, а школа была через дорогу. Она была каменная, такого розового цвета, кажется, трехэтажная. Там я закончила 4 класса, осенью 1941 года начался 5 класс. Мы занимались до поздней осени, а потом уже занимались у кого-нибудь дома. Школа была занята. Не знаю только точно, был ли там госпиталь или что-то другое», — вспоминала композитор.

Когда началась Великая Отечественная война, семья Пахмутовых уехала в Казахстан.

«Целый мир взяла в награду за веснушки за свои» — творческий путь

Творческий путь Александры Пахмутовой. Фото: ТАСС/Архив

В Караганде будущая композитор продолжила заниматься музыкой, но недолго. Даже подростковый бунт у нее получился музыкальным: в 14 лет девочка решила в одиночку уехать учиться в столицу.

Все сложилось, как она мечтала. В 1943 году Пахмутова поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а потом продолжила обучение в самой консерватории, в классе профессора Виссариона Шебалина.

Пахмутова любила музыку во всем разнообразии ее жанров. Душа композитора изливалась в эстрадных мелодиях, но и серьезная академическая школа навсегда оставила привычку аккуратно выстраивать ноты в оркестровые симфонические сочинения.

«Прекрасно, когда сидит и играет огромный оркестр. Но каждому музыканту я должна написать его партию, то, что он будет исполнять. Партитуру всегда делаю сама, от начала до конца. Мне это интересно: любовь к кропотливым занятиям привили мои учителя — выдающиеся музыканты», — рассказывала Пахмутова.

В 1953 году она написала «Русскую сюиту» для оркестра, в 1955-м — «Ноктюрн для валторны и фортепиано» и «Концерт Александры Пахмутовой для трубы с оркестром». Последний лег в основу балета Большого театра «Озаренность».

Репертуар Пахмутовой рос с каждым годом, пополнялся кантатами, увертюрами для оркестров народных инструментов, но узнавали ее по жизнеутверждающим мелодиям из фильмов, спектаклей, радиопостановок. Среди них «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «О спорт, ты — мир!», «Семья Ульяновых», «Битва за Москву», «Сын за отца». Многие кинокартины так плотно связаны с композициями Пахмутовой, что их неразрывно с ними ассоциируют.

«Есть приемы, вызывающие у человека желание многократного прослушивания той или иной мелодии. Но я считаю использование подобных приемчиков музыкального обольщения нечестным по отношению и к музыке, и к слушателю», — признавалась композитор.

Мелодии, написанные жизнеутверждающим почерком, она подарила лучшим советским голосам: Иосифу Кобзону, Людмиле Зыкиной, Муслиму Магомаеву, Александру Градскому, Валентине Толкуновой, Льву Лещенко, Надежде Бабкиной, Михаилу Боярскому и другим.

Многим вокалистам она сама аккомпанировала за роялем. Невысокая хрупкая женщина в аккуратном костюме играла легко, четко и проникновенно — так исполняют свои произведения гении.

«Покуда слышен голос мой, любовь жива и ты со мной» — почти 70 лет брака

Творческий путь Александры Пахмутовой. Фото: legion-media

Александра Пахмутова и Николай Добронравов познакомились в 1956-м в студии детского вещания на Всесоюзном радио. Ей было 27 лет, она только окончила аспирантуру и писала музыку к программам «Пионерская зорька» и «Внимание, на старт!».

Ему — 28, он тогда читал в студии стихи собственного сочинения. Композитора и поэта сблизила общая задача — редактор попросил их придумать детскую песню о лете.

В итоге на свет появилась новая композиция и новая ячейка общества — уже через три месяца пара расписалась.

Поженились тихо. Пахмутова надела скромный розовый костюм, сшитый мамой — пышное торжество не планировалось, не было денег.

«В день нашей свадьбы, 6 августа, была жуткая жара. Но как только мы подъехали к ЗАГСу на такси, полил дождь. Говорят, это к счастью», — вспоминала Пахмутова.

Так и случилось. У композитора и поэта не было детей, зато были трогательные общие увлечения. Например, футбол: вместе они поддерживали сборную России и волгоградскую команду «Ротор».

«Особого рецепта семейного счастья у нас нет. Главное — не принципиальничать и не придираться по мелочам», — признавалась композитор.

И в болезни они были неразлучны. Коронавирус, из-за которого в конце 2020 года Пахмутову и Добронравова госпитализировали, укрепил союз, но не иммунитет поэта. Продолжительная болезнь изнурила здоровье, и 16 сентября 2023 года сердце песенника остановилось. Он не дожил до 95-летия всего два месяца.

Перед тем, как рассказать композитору о смерти дорогого мужа, ей вызвали скорую помощь. Пахмутова действительно тяжело пережила утрату самого близкого человека — не могла оправиться около года.

«Для нее уход Николая Николаевича — страшный удар. Помните песню: „Ты — моя мелодия, я — твой преданный Орфей“, которую Добронравов посвятил Пахмутовой? Они действительно так и жили. Она была для него мелодией, а он — преданным Орфеем. Они не расставались ни на день», — рассказывал заслуженный артист России, певец Юлиан.

За 67 лет совместной жизни супруги создали более 400 песен. Всю жизнь они вдохновляли друг друга.

«Добрая сказка с хорошим концом» — Александра Пахмутова сегодня

Абзац/TACC

Потерю любимого Пахмутова переживала тяжело. Ее спасением стала музыка. И в 2024-м она вернулась на сцену, за рояль.

Сегодня она продолжает творить и заниматься общественной деятельностью и творить.

«Сейчас я нахожу вдохновение в воспоминаниях, музыке и поддержке близких и зрителей», — делилась недавно Пахмутова в интервью «Известиям».

Кроме того, композитор поставила себе важную цель — издать неопубликованные стихи своего супруга.

«Николай Николаевич оставил огромное поэтическое наследие, большая часть которого известна широкой публике. Но да, действительно, существуют некоторые неопубликованные стихотворения, написанные Николаем Николаевичем в разные периоды жизни. Среди них есть как короткие заметки, прообразы будущих стихотворений, так и законченные композиции, которые он не успел оформить окончательно. Издание неопубликованных произведений Николая Добронравова стало для меня важной задачей», — сказала она.

Под мелодии Пахмутовой мечтали, учились и трудились не только в Советском Союзе. Добрые и жизнеутверждающие мотивы унаследовали и следующие поколения по всему миру. Уже более 90 лет прошло, как юная Александра Пахмутова, с косичками и горящими глазами, записывала ноты своей первой мелодии. И она по-прежнему страстно увлечена своим делом.