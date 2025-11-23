ТОП-5 стильных способов носить шарф этой осенью и зимой

Шарф — один из самых нужных аксессуаров в холодное время года. Он и согреет, и добавит стиля, может даже стать главным акцентом образа.

Пять стильных способов носки шарфа этой осенью и зимой эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Анастасия Жарикова — персональный стилист и имидж-эксперт.

Как капор

5-tv.ru

Если выбрать достаточно широкий, как палантин, шарф, то его можно носить и как головной убор.

«Оберните шарф вокруг шеи на один оборот, зафиксируйте концы, а заднюю часть шарфа распрямите и наденьте на голову, как капюшон. Это не только уютно, но и создает мягкий, элегантный силуэт», — подчеркнула стилист.

Такой способ носки отлично подойдет для тех, кто хочет и спрятаться от ветра, и сохранить укладку.

Заправить в пояс

5-tv.ru

Такой вариант стилизации поможет освежить базовое пальто, обыграв его по-новому.

Для этого шарф нужно накинуть на одно плечо, заведя под лацкан, и зафиксировать на талии ремнем или поясом. Если у пальто есть погоны, можно продеть шарф в один из них. А заднюю часть закинуть вперед или обернуть вокруг шеи.

В этом виде силуэт вытягивается и облегчается за счет добавленной визуальной вертикали.

Зафиксировать браслетом

5-tv.ru

Неожиданный, но эффектный прием: зафиксировать шарф не узлом, а браслетом. Для этого отлично подойдет крупный расстегивающийся браслет, но можно взять и цельный жесткой формы.

«Просто накиньте шарф на шею, как галстук, и зафиксируйте его браслетом», — объясняет Жарикова.

Чтобы было теплее, шарф можно обернуть в два раза. Браслет точно добавит интересную деталь образу.

С брошью

5-tv.ru

Один из самых актуальных способов носки шарфа — это легкая и немного небрежная драпировка. Но в таком варианте ветер на улице в первые же минуты сдует его и всю задуманную стилизацию.

Чтобы этого избежать, можно зафиксировать шарф крупной металлической брошью. Получится утонченный акцент, который добавит индивидуальности даже самому простому комплекту.

«Чтобы образ выглядел актуально, выбирайте лаконичные геометрические формы из серебристого или золотистого металла», — советует эксперт.

Как пончо

5-tv.ru

Если шарф большой и достаточно плотный, можно попробовать носить его как пончо.

«Просто накиньте его на плечи, расправьте и закрепите булавкой или брошью у шеи. Затем переверните шарф, уведя закрепленную часть на спину. Таким же образом брошь можно разместить асимметрично, на плече. Получится уютно и очень элегантно. Такой прием особенно классно работает с пальто похожего оттенка», — говорит эксперт.