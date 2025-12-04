Помойка за стенкой: как бороться с соседями-мусорщиками

Что делать, если в вашем доме поселился сосед, который завалил свой дом мусором? Вонь, тараканы и крысы в соседней квартире — как с ним бороться? Насекомые и грызуны — все они родом из хлама!

Как справиться с таким неприятным соседством? Чем опасен синдром патологического накопительства? Почему уговоры и штрафы бессильны против человека, который превращает свою квартиру в свалку? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Цари мусорной горы

Психическое расстройство одного человека едва не похоронило под обломками целый подъезд. Хозяин квартиры, которого все называли местным Плюшкиным, десятилетиями собирал все, что попадалось под руку. И в этот раз он где-то раздобыл газовый баллон. В результате взрыва погибли два человека, и семеро пострадали.

Одна дверь отделяет нормальную жизнь от бытового кошмара. За ней — горы хлама, беспризорные домашние животные, насекомые и нестерпимая вонь. Соседка с синдромом патологического накопительства превратила многоэтажку в общежитие для тараканов и крыс.

Страдает буквально весь подъезд. Насекомые и грызуны оккупировали многоэтажку.

«Мы не можем вывести, мы сколько раз пробовали, дезинфекцию проводили, вызывали где-то пять раз, то же самое, не помогло. Они все идут, идут и идут. Не по-тараканы тоже они. С вентиляцией идут, и на кухне, и в ванной», — рассказывает жительница Анна.

Договориться с такими жильцами-мусорщиками невозможно. Зачастую они просто не понимают и не видят масштаба проблемы.

«В психиатрии склонность к патологическому накоплению называется синдромом Плюшкина. По-научному — хоардинг. Очень сильные стрессы приводят к этому явлению. Что начинается? Начинается то, что человек к каждой вещи начинает относиться как будто к чему-то очень нужному. Любая газета, любой журнал, любая вещь становится для человека ценным, и он не может от нее избавиться. И поэтому начинается захламление», — поясняет психиатр Арам Машурян.

Что делать, если по соседству живет мусорщик

«Вам необходимо собрать письменные доказательства от соседей, фото-видеофиксацию провести, провести экспертизу, соответственно, запахов, экспертизу шума, обратиться в государственные органы с жалобами о нарушении ваших прав со стороны жителя данного жилого помещения. То есть это в Управление Роспотребнадзора, в Жилищную инспекцию, в прокуратуру и в правоохранительные органы», — сообщает юрист Олеся Смолинец.

Но, как отмечают сами юристы, чтобы добиться справедливости, понадобятся долгие годы.

Принудительное расхламление квартиры, в которой живет уфимская Плюшкина. Месяцем ранее эту же женщину пришлось спасать из мусорного плена, в который она попала в собственной квартире. Соседи четыре года жили в ужасных условиях.

«Каждую ночь у нас сабантуй тараканов. Дети со страхом просыпались, боялись идти в туалет, на кухню попить воды», — вспоминает соседка Светлана Каримова.

Но в конечном итоге настойчивость Светланы дала результаты.

Так пришлось пробираться в квартиру бабушки с синдромом Плюшкина. Для соседей она — источник кошмара и антисанитарии, но за каждой такой горой мусора чаще всего скрывается настоящая человеческая драма. Одиночество, страх, отчаянная попытка заполнить пустоту.

«На них не действуют уговоры. Если или врач, или, например, участковый будет приходить, с ними проводить беседы, эти беседы не будут давать никакой пользы, потому что они только усиливают раздражительность, агрессивность и все остальные вот эти сопутствующие симптомы», — объясняет психиатр.

Какой закон запрещает копить мусор в квартире

Но какими бы ни были психические проблемы, это не отменяет закон. Когда беседы и предписания не помогают, в дело вступает последний и самый суровый аргумент — Федеральная служба судебных приставов.

«В Советском районном отделе судебных приставов на исполнении находится очередное исполнительное производство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения. Подобные решения судов исполняются в исключительно принудительном порядке после применения мер принуждения и привлечения должников к административной ответственности», — уточняет старший судебный пристав Советского районного отдела судебных приставов Уфы Элина Субаргушева.

Борьба с чужим хламом — это испытание на прочность. Главное — помнить, что закон всегда на стороне правды. Путь через жалобы и суды может занять время, но он единственно верный. Потому что цена бездействия — не просто испорченные нервы, а, как минимум, здоровье окружающих из-за ядовитых испарений от гниющего хлама.

«Все это очень легко попадает в общую домовую вентиляцию и начинает уже воздействовать на весь дом. Соответственно, могут участиться аллергические заболевания, дерматиты, всевозможные дерматозы. Всевозможные воспалительные заболевания кожи», — разъясняет инфекционист Марият Мухина.

Плюс к этому ослабленный иммунитет, постоянные болезни. Чтобы минимизировать последствия такого соседства, должна быть домашняя аптечка с самыми необходимыми лекарствами.