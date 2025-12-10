Съесть удачу: какие блюда на Новый год притянут деньги, любовь и изобилие в 2026-м

В новогоднюю ночь буквально все обретает свою магию. Волшебством наполняется даже стол с праздничным ужином. Кто-то устраивает пышное застолье, другие предпочитают легкий ужин. Но всех объединяет одно — желание добавить волшебства в этот вечер.

Можно обратиться к опыту китайцев. Они назвали свои праздничные блюда так, чтобы они были созвучны с пожеланиями. Поэтому во время своего застолья они в прямом смысле слова едят «долголетие», «счастье», «благополучие», «изобилие» и «процветание», потому что фонетически названия блюд созвучны с этими словами. Получается, «ты — то, что ты ешь» в буквальном смысле.

Эксклюзивно Пятому каналу китайский астролог Маргарита Богатова рассказала о том, какие блюда должны быть на новогоднем столе.

Продумать названия блюд для новогоднего стола

Пусть это будут наилучшие пожелания, можно связать их с образами.

«Например, лапша или спагетти проассоциировать с долголетием. Или, к примеру, если делать салат с фунчозой — вот и «шелковые нити долголетия», — указывает эксперт.

Также стоит использовать интересные образы. Например, три блага: здоровье, счастье, долголетие (для трехкомпонентных блюд), благословение восьми сокровищ (для канапе или снеков), а новогодние напитки легко могут превратиться в эликсир бессмертия, зелье изобилия или еще что-то подобное.

Некоторые символические смыслы можно позаимствовать у китайцев, ведь у них так повелось, что новогодний пирог считают знаком роста изобилия, а ореховое печенье несет счастье. Карамельные снэки обещают удачу и сладкую жизнь, орешки в обсыпке — здоровье и долголетие.

Сахарные колечки символизируют единство и счастливую семейную жизнь. Пельмешки ассоциируются с объединением семьи и ее процветанием, а пирог на пару — с изобилием. Лапша отвечает за долголетие, ведь ее длина символизирует долгую жизнь, а спринг-роллы — за богатство.

Рыба приносит рост благосостояния, фрукты — общее изобилие, а мандарины — финансовую удачу. Бананы считаются символом карьерного успеха, проростки фасоли — хорошего настроения, гранат — многодетности, виноград — гармонии, а чеснок — долгой жизни.

Сюрприз с пожеланием

Еще в школьные годы многие мамы накрывали новогодний стол с традиционным тортом «Наполеон» и добавляли в него четыре-пять сюрпризов: лесные орешки, изюм, чернослив, курагу и грецкие орехи.

После этого хозяйка объявляла гостям: «Кто найдет изюминку, тому весь год будет сопутствовать удача в любви. Кто найдет грецкий орех, получит повышение на работе» и так далее.

«Конечно, приглашенные очень внимательно и с огромным интересом исследовали свои кусочки торта и радовались своей добыче, если им попадалось что-то из магического», — говорит астролог.

Важный нюанс: нужно всех предупредить о сюрпризах, а то изобилие будет у стоматологов, а не у гостей.

Счастливые предсказания

Под сервировочные блюда можно положить бумажки с предсказаниями. Тот, кто доедает последний кусочек, вытаскивает бумажку и читает свое предсказание. Это может быть успех на экзаменах, повышение в учебе или счастливое путешествие.

Если же вы хотите сделать не вредный для организма стол, то состав блюд лучше соотнести с советами «Трактат Жёлтого императора о внутреннем». Все-таки несколько тысяч лет этому труду, а актуален и по сей день.

«Зимой организм лучше всего поддерживают продукты, которые гармонизируют „вертикаль“ север–юг — сочетание воды и огня, а также работу сердца и почек. В этот период стоит делать акцент на питательных и согревающих блюдах. Полезны мясо (свинина, баранина), сало, рыба и морская капуста. Хорошо усваиваются козье молоко и кисломолочные продукты, куриные яйца, а из круп — гречка и кукуруза», — перечисляет астролог.

Подойдут хлеб из ржаной или пшеничной муки грубого помола, корнеплоды вроде картофеля, моркови и свёклы. Из растений и бобовых полезны чеснок, лук-порей, фасоль и бобы. Зимой особенно хороши фрукты с яркой кислинкой: яблоки, цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны), а также гранаты и киви.

Для энергии подойдут орехи — кедровые, фундук, кешью; в рацион можно добавлять сушёные грибы, мёд и прополис. А из напитков хорошо работают кофе, какао, зелёный и чёрный чай, травяные настои. Согревающие специи — имбирь, горчица, перец и хрен — помогут держать тело в тонусе в холодное время года.