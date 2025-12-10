Почему у Деда Мороза папины тапки? До какого возраста детям нужен ряженый волшебник

Три года подряд отец покорно доставал из шкафа спутанную белую бороду и исполнял свою единственную, зато коронную роль лучше артистов Большого театра. Три Новых года он был на высоте и вдруг на четвертый вместо восторженного взгляда главного зрителя — своего ребенка — получил недоверчивый.

До какого возраста в ребенке стоит поддерживать веру в новогоднее чудо? И должен ли в этом волшебстве фигурировать ряженый родственник, эксклюзивно Пятому каналу рассказала детский и подростковый психолог, нейропсихолог Сусанна Баринова.

Зачем вообще нужна детям вера в Деда Мороза

Образ сказочного волшебника — это не только новогодний символ, но и важный этап в развитии ребенка.

Во-первых, вера в него учит малыша формированию первых традиций и теплых воспоминаний. Ребенок привыкает из года в год писать письма так, как ему подсказали близкие, и прятать или передавать их туда, куда они же ему посоветовали. В каждой семье это происходит по-своему, но все дети одинаково хранят такие воспоминания в течение всего года.

Во-вторых, вера в Деда Мороза порождает эмоциональный подъем. Пусть ребенок пишет письмо в одиночку, скрываясь от лишних глаз, или со всей семьей — все равно совершается некое таинство.

«Это те положительные эмоции, которые помогают ему двигаться дальше, то, что поднимает ему настроение», — рассказала психолог.

В-третьих, вера в Деда Мороза развивает воображение.

«Ребенок знает, что есть Дед Мороз, он выглядит определенным образом. Но остальное рисует его воображение. Кто забирает письма: его помощники или он сам? Он на санях? Есть ли у него какая-то резиденция? Как она выглядит? Как он закупает подарки?» — отметила Баринова.

Почему детям полезно писать письма Деду Морозу

Создания письма Деду Морозу вообще можно назвать образовательным и развивающим процессом.

Дети в письмах не просто просят подарки, а самостоятельно размышляют о своих мечтах, целях. Они сами задумываются, что им действительно нужно, а не следуют советам взрослых.

«Это косвенное воспитание. Ребенок подводит итоги, анализирует, что у него получилось, в чем он проявил усердие, какие у него планы будут на следующий год», — подчеркнула психолог.

Детям хочется делиться с Дедом Морозом, ведь для них он положительный персонаж, который не осудит и оценит не столько успехи, сколько старания и труд. Воспитательный аспект еще и в «бонусе» за усердие: ребенок получает подарок за свое стремление стать лучше, умнее, сильнее.

Может ли родственник в костюме заменить «профессионального» Деда Мороза

Самый простой и доступный способ организовать встречу с Дедом Морозом — одеть в его костюм кого-то из семьи. Это дешево, но успех такого спектакля сильно зависит от характера маленького зрителя этого представления.

Если ребенок бойкий и артистичный, непрофессионал может растеряться: забыть конкурсы, запутаться в правилах игры и ошибиться в сюжете мультфильма.

Детей постарше тоже сложно убедить. Даже с измененным голосом и скрытым лицом, привычки или тембр голоса могут выдать «актера». Заметивший папины тапочки ребенок почувствует обман и разочарование.

Маленьких или стеснительных детей визит волшебника может, наоборот, напугать.

«Если это чувствительный ребенок, то Дед Мороз должен быть спокойный, не с громким голосом, не настойчивый. Ему нужно аккуратно прийти, положить подарок, вручить, сказать минимум слов и уйти. Задача не создать какой-то пышный праздник, а добавить ребенку веры в волшебство», — уточнила Баринова.

До какого возраста стоит поддерживать у ребенка веру в Деда Мороза

В натуральность наряженного в Деда Мороза родственника верят дети от трех до пяти лет, не старше. После этого возраста они уже догадываются, кто перед ними.

«Уже когда, конечно, ребенок старше пяти лет, переодеваться папе в Деда Мороза, а маме в Снегурочку бесполезно — вы будете сразу разгаданы, и это будет уже не тот праздник», — убеждена эксперт.

Первый звонок, что с переодеваниями пора заканчивать, — собственные рассказы детей об их сомнениях. Обычно малыши признаются, как кто-то им сказал, что Деда Мороза нет.

«Не настаивайте на том, что он существует и творит чудеса. Не надо как-то убеждать ребенка, который уже потихонечку готовится к принятию реальности. Наоборот спросите, почему он так считает?» — подсказала Баринова.

Как «сознаться» ребенку, что Деда Мороза не существует

Если ребенок уже сильно сомневается в реальности Деда Мороза и сам поднимает этот вопрос, нужно провести параллель между выдуманным персонажем и неким образом.

Пусть новогодний волшебник станет символом праздника, чуда, проявления доброты, любви и заботы. Ведь в некоторых семьях Новый год — это единственный повод подготовить членам семьи сюрпризы, а не спросить их напрямую о желанном подарке.

«Надо объяснить ребенку, что он повзрослел и уже понимает, что Дед Мороз — это артист, символ. Поэтому его теперь приглашают в „клуб взрослых“, где каждый, и он в том числе, может стать волшебником, творить волшебство уже для своих младших братьев, сестер, родителей, для себя. А Новый год, новогодняя ночь и все эти подарки — это желание сделать людям приятное, хорошее и хотя бы на минутку поверить в волшебство», — резюмировала психолог.

Когда ребенок поймет, что он вступил в «клуб взрослых», отпустить Деда Мороза получится практически безболезненно. Из малыша, который, безусловно, верил в сказочного персонажа, он перерастет в того, кто просто верит теперь в волшебство.

При этом ребенок поймет, что Дед Мороз — это символ, который объединяет родственников и друзей.