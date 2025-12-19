Грядет проверка чувств холодом: любовный гороскоп на январь 2026 для знаков зодиака

В неожиданно спокойный январь каждый знак зодиака получит шанс понять, действительно ли человек рядом тот самый. Проверенные временем союзы станут еще прочнее, а отношения, которые строились на иллюзиях, распадутся без скандалов.

Но любовная меланхолия уготована далеко не всем. На фоне общего затишья личная жизнь нескольких знаков зодиака вдруг перевернется с ног на голову.

Чьи сердца замерзнут в январе, а чьи согреются любовью, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Миллер.

Светлана Миллер

Астролог

Любовный гороскоп на январь 2026 года — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Амурные дела знаков зодиака в январе уладятся без потрясений.

«Будут спадать розовые очки, многие выйдут из иллюзий. Вы четко увидите, какой человек рядом, действительно ли он с вами на долгие годы или, возможно, пришло время пересмотреть какие-то моменты в отношениях», — уточнила астролог.

Для тех, чье сердце уже занято, месяц пройдет ровно. Эти знаки зодиака наконец расставят границы в отношениях, поймут, где хотели бы пересмотреть условия.

Свободным представителям четырех стихий январь тоже покажется спокойным. Свидания раскроют как потенциального партнера, так и самих знаков зодиака без бурных эмоций. Однако так будет не у всех: на фоне общего спокойствия звезды одарят нескольких избранных яркими и страстными романами!

Овен — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

В январе представители огненной стихии засветятся: счастье будут излучать и их взгляд, и их улыбка.

«Возможно возвращение человека из прошлого, но тут уже вам решать, принимать его или нет», — сказала астролог.

Тем не менее Овнам будет приятно вспомнить о старом романе, это поднимет их самооценку.

Новые связи тоже возможны, но без спешки.

Телец — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Для представителей земной стихии наступает месяц честных разговоров. Январь вернет в их с партнером отношения легкость, а появившуюся в диалогах напряженность сведет на нет.

«Новые знакомства произойдут, скорее всего, в поездках или через рабочие связи», — заверила Миллер.

Близнецы — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Свойственный Близнецам интерес к людям вернется с первым месяцем 2026 года.

«Позвольте себе это, и тогда заведете новые знакомства. Кстати, скорее всего, они придут через переписку в интернете», — посоветовала астролог.

Весь месяц воздушному знаку будет хотеться флирта, легкости и общения.

Рак — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Романы Раков с приходом первого месяца 2026-го вновь станут теплыми.

Многие из них начнут делать шаги друг к другу: проявлять заботу и внимание, говорить начистоту. Это укрепит романы.

Одинокие же Раки получат шанс встретить как раз того, кто пойдет им навстречу. При этом в новых знакомствах им важно не торопиться.

Лев — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Львов в январе нельзя будет не заметить — они загорятся настоящим пламенем притяжения!

«Пожалуйста, заводите новые знакомства, вы в январе просто звезда!» — подчеркнула Миллер.

Первый месяц 2026 года разожжет пожар чувств: привлекательность возрастет, предложения встреч так и посыпятся.

И пока одинокие представители огненной стихии будут во всю флиртовать и наслаждаться вниманием, Львы в отношениях ощутят обновление чувств.

Дева — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Удивительно, но Девам в январе кто-то начнет нравиться! Сначала осторожно, а потом все сильнее.

В уже существующих романах начнет таить лед.

«У вас в отношениях возможны изменения, вам захочется по-другому», — отметила астролог.

Весы — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Легкие эмоции вернутся в жизнь воздушного знака с наступлением первого месяца 2026 года. Весам захочется любви и красоты вокруг.

«У вас романтика, флирт, легкие приглашения и знакомства — пожалуйста, принимайте их, возможно, вы встретите того самого партнера именно в январе 2026 года», — убеждена Миллер.

Приятные жесты сделают январь незабываемым месяцем для Весов.

Скорпион — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Скорпионы в январе неожиданно смягчатся и попробуют больше открываться своим возлюбленным. Звезды советуют меньше подозрений и больше доверия.

Одинокие же представители водной стихии получат шанс узнать человека, который действительно их зацепит.

«Возможна очень яркая, страстная встреча», — обратила внимание астролог.

Стрелец — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

У этого знака вырастет шанс найти свою вторую половинку через приключение. Январская любовь будет поджидать их в поездке, на дружеской тусовке или просто на новом месте.

«Стрельцы, пожалуйста, привнесите больше юмора в свои отношения — это поможет уладить имеющиеся конфликты», — подсказала астролог.

В отношениях звезды советуют им привнести больше юмора и легкости — скучно точно не будет!

Козерог — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

У Козерогов в январе случится неожиданная встреча. Кто-то появится в их жизни, чем удивит и озадачит.

Одинокие представители земного знака будут окружены вниманием. А Козероги, состоящие в отношениях, наконец ощутят долгожданную стабильность, поддержку и доверие, начнут выстраивать общие планы.

Водолей — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Январь принесет Водолеям неожиданную новость или внезапный разговор романтического характера.

«Влюбленность может вспыхнуть внезапно и резко — особенно в компании друзей или через переписку», — считает Миллер.

Некоторых представителей стихии воздуха объединят с их будущими возлюбленными схожие идеи.

Рыбы — гороскоп любви на январь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на январь 2026 года. Фото: 5-tv.ru

У Рыб наступает месяц эмоционального тепла. Кто-то захочет быть ближе к ним.

В отношениях представители водной стихии ощутят больше нежности и честности. Романы станут стабильнее, партнеры почувствуют ясность, уверенность в совместном будущем.