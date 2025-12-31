Оливье с авокадо и декор за пять миллионов: как звезды готовятся к Новому году

Звезды шоу-бизнеса рассказали о планах на новогодние праздники. Кто будет работать, а кто принципиально отказывается выступать 31 декабря? Сколько денег знаменитости потратили на украшение своих домов? Что обязательно будет стоять у них на столах в главную ночь года? И какие подарки они собираются дарить близким? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Дома у нас был Дед Мороз папа всегда. Он до последних своих дней был всегда Дедом Морозом. Теперь эта миссия перешла мне», — говорит певец Филипп Киркоров.

«Очень хочется продолжать в таком же темпе, чтобы здоровье и силы были у нас у всех. Правда, дорогие мои телезрители? И на работу, и на получение денег. И, соответственно, хорошее настроение чтобы было весь 2026 год у нас у всех, потому что все начинается с хорошего настроения», — отмечает певец Прохор Шаляпин.

Знаменитости вовсю готовятся к главному торжеству года. Как и все население страны, они наряжают елки, закупают подарки и, конечно, продумывают праздничное меню.

«Я в прошлом году придумала оливье, которое можно мне, безуглеводное. Вместо колбасы — язык, а вместо картофеля — авокадо», — делится радиоведущая Алла Довлатова.

«Селедка под шубой, какие-нибудь яйца под майонезом с горошком, нарезка мясная, нарезка рыбная, бутерброды с какой-нибудь икрой, какая будет — красная или черная — неважно», — перечисляет певица Татьяна Буланова.

«У нас еще есть национальные блюда: долма, плов. Еще родители запекают ножку утиную, и обязательно все блюда мы украшаем гранатовыми зернами. И много-много мандаринов», — рассказывает певица Зара.

По словам артистов, новогодняя ночь — это единственное время, когда они забывают о диетах и просто наслаждаются вкусной едой.

«Я себе позволяю просто в два часа съесть какой-нибудь майонезный салат и вообще об этом не жалею. Смотрим телевизор тоже очень-очень много. Естественно, мы всей семьей сидим у телика. Естественно, мы обсуждаем все увиденное, всех увиденных. Мне кажется, все так делают, и наша семья не исключение», — уточняет певица Юлианна Караулова.

Чтобы «сидеть у телика» звезде и другим зрителям было интересно и весело, Пятый канал приготовил праздничную программу с участием всеми любимых артистов. Не пропустите в новогоднюю ночь.

«Здесь такие декорации невероятные. Русские избы кругом. Просто лес невероятный. И вы знаете, я считаю, что это самый лучший Новый год среди всех телеканалов», — подчеркивает Прохор Шаляпин.

Однако некоторые знаменитости предпочитают встречать Новый год на работе. Еще бы, ведь гонорары за концерты 31 декабря взлетают в несколько раз. По данным прессы, в этом году самой «дорогой» звездой признан Сергей Шнуров.

Стоимость выступления группы «Ленинград» составляет 26,5 миллиона рублей. На втором месте — Надежда Кадышева (25 миллионов). Впрочем, многое зависит еще и от того, на праздник какого уровня зовут знаменитость.

«Скорее всего, проведу Новый год в работе. Скорее всего, буду задействован на каком-то мероприятии. Но это нормально для артистов. Пока другие отдыхают, артисты работают», — отмечает певец SHAMAN.

Среди звезд есть и те, кто на новогодние праздники уезжает выступать за рубеж. Певец Шура, например, будет петь в Дубае. Артист очень надеется, что все пройдет гладко. Ведь в канун главного праздника года с ним чего только ни случалось.

«Компания, которая пригласила, третий раз пробует меня, и не получилось ни разу вылететь. Два раза мы засыпали в аэропорту. Теперь за мной сейчас вылетает девушка оттуда, которая меня конкретно повезет вот так, за шкирку», — заявляет Шура.

Артист жалуется: в новогоднюю ночь с ним вечно происходят какие-то приключения. Однажды ему пришлось слушать бой курантов в очень странном месте.

«Мы застряли в лифте. Мы ехали в башне „Федерация“ и застряли в лифте. Хорошо, в лифте был телевизор. Владимир Владимирович, я вас посмотрел в лифте», — говорит исполнитель.

В другой раз праздничная вечеринка едва не закончилась госпитализацией после того, как певец по традиции решил написать на бумажке желание, сжечь ее, бросить в бокал и выпить.

«Я два раза подавился, уже так не делаю. Ритуал — сесть за стол. Потому что, как правило, я на сцене стою. Это вы сидите, пьете, гуляете, а я в эту минуту стою и жду, когда вы допьете, сожрете все свои бумажки с надписями, а потом я вам пою», — подчеркивает артист.

Но Шура уверяет: для него нет большей радости, чем встречать Новый год на сцене перед зрителями. А еще в компании с командой, которая за долгие годы совместной работы стала ему практически семьей. Певец уже приготовил для них подарки.

«Я дарю всем деньги. Не всем одинаковые суммы в моем коллективе. У меня их 18 человек. У меня, считай, что в минус я работаю в Новый год в одном из концертов, чтобы всем денежку раздать. Главное в моем коллективе — чтобы все были сыты», — заявляет Шура.

А вот актриса Лиза Моряк говорит, что не любит вручать деньги. Она предпочитает выбирать для каждого что-то особенное. В этом году приготовила для мужа Сарика Андреасяна очень необычный сюрприз.

«Это шкатулка, где вырезаны из дерева наши фотографии. Ты ее так прокручиваешь, как шкатулку, и там все самые лучшие моменты нашей совместной жизни», — рассказывает Лиза Моряк.

Пара призналась: с появлением дочерей этот праздник заиграл для них новыми красками. Теперь они делают все, чтобы создать для своих девочек волшебную сказку. Пишут вместе с ними письма Деду Морозу и обязательно наряжают елку.

«Когда была маленькая, всегда встречала его с родителями. Папа привозил елку из леса, мы ее всегда украшали. Мы с мамой готовили, потом еще неделю кушали эти все салаты. Поэтому продолжаем в том же ключе», — отмечает Лиза Моряк.

«Обязательно покупать живую елку. И на этой живой елке, естественно, висят старые игрушки. И обязательно хотя бы две-три купить новые игрушки», — объясняет Татьяна Буланова.

Одни звезды украшают дом сами, другие доверяют это дизайнерам, что часто влетает им в копеечку. Певица Ханна похвасталась на своей странице в соцсети роскошным новогодним убранством. СМИ пишут: артистка потратила на игрушки, фонарики и прочую атрибутику не менее трех миллионов рублей.

«Есть момент, какие это шары. Если они бархатные, ручные, стразы, привезенные, сейчас очень тяжело это достать, то понятно, из чего вырастает цена. В цену не входят только игрушки или, допустим, елка, роса, гирлянда. Тут же еще и входит сама работа людей, которые создают этот праздник», — объясняет декоратор Яна Ковальчук.

И это еще не предел. По словам экспертов, самый дорогой декор в этом году у Филиппа Киркорова. Он обошелся королю российской эстрады в пять миллионов рублей.

«Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому, если хочешь сделать дело хорошо, сделай его сам и сделай его задорого», — заявляет артист.

Единой традиции отмечать Новый год у российских звезд нет. Но все они сходятся в одном: совершенно неважно, сколько стоит елка, главное, чтобы в доме жила любовь.

Ведь встречать главный праздник нужно в окружении самых близких. А если нет такой возможности, то хотя бы им позвонить.