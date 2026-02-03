Выбираем имя с умом: советы родителям, чтобы оно не стало тягостью для ребенка

София Бабина
София Бабина Эксклюзив 26 0

Мамы и папы стараются дать детям все самое лучшее, в том числе и креативное имя. Но мало кто задумывается о влиянии букв на ребенка, вписанных в свидетельство о рождении.

Фото, видео: 5-tv.ru

Имя ребенка может стать отражением политических убеждений, культурных изменений, современных веяний или просто способом привлечь внимание. Имя раскрывается вместе с ребенком, влияет на его самоидентификацию и восприятие его окружающими.

Конечно, имя не должно вызывать у окружающих негативных эмоций. Однако этот фактор не обязывает родителей окрестить свое чадо банально. Все же граница между попаданием в рейтинг самых странных российских имен и список самых избитых далеко не так прозрачна, как может казаться.

Как фантазия современных родителей в разные годы пыталась обойти советский креатив и каким образом буквы в паспорте влияют на личность, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала семейный психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен.

Современные границы креатива в выборе имен

Какие необычные имена разрешено давать в России? Фото: 5-tv.ru

Родители не всегда задумываются, как имя может влиять на жизнь их ребенка — на то, как к нему относятся окружающие, чего от него ждут и как чадо себя чувствует.

Так что эту ответственность взял на себя ЗАГС. Существуют правила регистрации имени, которые могут ограничить выбор родителей. Например:

  • Имя не должно содержать цифр, символов или ненормативной лексики;
  • Оно должно быть приемлемым с точки зрения общественной морали.

В России нет жесткого списка запрещенных имен, однако в отдельных случаях ЗАГСы могут отказать в регистрации, если имя явно нарушает эти нормы, но такие ситуации встречаются редко.

При этом ограничивать родительскую фантазию чаще приходится в крупных городах, особенно это касается Москвы и Санкт‑Петербурга — там нестандартные варианты попадали в заголовки СМИ чаще, чем в малых населенных пунктах.

А вот в регионах с сильными традиционными устоями родители чаще выбирают привычные, проверенные временем имена.

Корни выбора необычных имен

Когда родители стали называть детей необычными именами? Фото: 5-tv.ru

Тренд на необычные имена не нов. Настоящий взрыв оригинальности произошел в советскую эпоху. Родители вдохновлялись революцией, наукой и промышленностью.

«Родители так хотели зафиксировать эпоху, идею, время, что забывали про самого ребенка. А ему потом с этим жить», — подметила семейный психолог.

Появлялись имена-аббревиатуры, составленные из лозунгов, такие как Даздраперма — «Да здравствует Первое мая!» или Далис — «Да здравствуют Ленин и Сталин!». Также детей называли в честь географических объектов, времен года, достижений науки и техники: Алтай, Декабрина, Ампер, Дрезина, Радий.

Очень много производных получила фамилия вождя. «Сталиными» оказались не только мальчики — Сталбер, Стален, Сталет и Сталив, но и девочки — Сталенита, Сталина.

Современные рекорды в оригинальности имен для детей

Статистика необычных имен для детей в России. Фото: 5-tv.ru

В XXI веке фантазия родителей не иссякла, хотя и сменила вектор. Сейчас дети получают имена, отражающие ключевые события, увлечения или патриотические чувства родителей.

Самые креативные современные мамы и папы выбирали:

  • Имена в честь событий и мест: в 2014-м в Екатеринбурге мальчика назвали Крым в память о воссоединении полуострова с Россией. А в 2015 году в Москве родилась девочка Сирия — ее отец в тот момент находился там в служебной командировке;
  • Патриотические имена: в 2002-м в Нижнем Тагиле супруги назвали дочь Россия. Для регистрации имени им пришлось заполнять специальные документы, чтобы придать существительному статус имени собственного;
  • Имена-аббревиатуры: в том же 2002 году мальчика хотели назвать БОЧ рВФ 260602 («Биологический Объект Человек рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26.06.2002 года»). В регистрации отказали, и ребенок несколько лет жил без свидетельства о рождении;
  • Имена в честь знаменитостей: в 2009-м поклонница Майкла Джексона из Новосибирской области назвала сына так же, а в 2016 году в Липецке появился мальчик Лионель-Месси. Двух мальчиков в 2008-м назвали Гус — в честь тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка;
  • Политические имена: в 2011 году в Омске девочку назвали Медмиа — это аббревиатура, сокращение от полного имени и отчества еще на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева;
  • Оккультные имена: в 2014-м в Перми родители-сатанисты* называли своих сыновей Люцифер*. Органы опеки не нашли оснований для вмешательства.

Как выбранное имя может навредить ребенку

Когда необычное имя может навредить ребенку в будущем? Фото: 5-tv.ru

Сегодня многие люди представляются не так, как записано в паспорте. Анастасии и Александры становятся Асями. Екатерины — Кейт.

«Это не значит, что родители ошиблись — так человек ищет себя, свою идентичность и свой способ быть в мире», — подчеркнула эксперт.

Почему буквы в паспорте вообще так влияют? Дело в том, что имя — это первое, что узнают при знакомстве. И вместе с именем почти всегда приходят ожидания.

«Если тебя зовут Виктория, от тебя подсознательно ждут побед. Если Надежда — надежности. Меня зовут Надежда, и я очень часто слышу, особенно в своей профессии, какое у меня „сильное“ имя. Иногда имя звучит как обещание или как задача, которую человек даже не выбирал», — обратила внимание Шегрен.

Есть еще один момент — значение имени.

«Если человек в сложный период узнает, что его имя трактуется как что-то тяжелое, печальное или жесткое — это может сильно зацепить. Я видела, как люди реально впадают во фрустрацию из-за значения своего имени. Находят одну неудачную трактовку, и она становится навязчивой мыслью», — рассказала гештальт-терапевт.

А если имя редкое и сложное, ребенок годами вынужден его повторять, объяснять, произносить по буквам. И даже эти действия шаг за шагом формируют характер, реакцию, способ взаимодействия с людьми.

«Имя — это не просто буквы в паспорте. Это то, как тебя зовут каждый день. Как ты себя представляешь. И как на тебя реагируют люди еще до того, как узнали поближе», — убеждена Шегрен.

Как не перестараться с выбором имени ребенку

Как выбрать необычное, а не странное имя ребенку? Фото: 5-tv.ru

Чтобы не навредить ребенку, при выборе имени важно представить, как это имя будет звучать в реальной жизни: в детском саду, в школе, в офисе.

«Как вы будете звать ребенка, когда обнимаете, злитесь и когда торопитесь? Да, Златослава звучит красиво. Но ребенку это имя придется выговаривать, а одноклассники сразу станут дразниться. Подумайте про уменьшительные формы. Про сочетание с отчеством и фамилией», — посоветовала психолог.

Еще важно проверить значение имени, ведь однажды малыш все равно сделает это. И лучше, если там будет что-то нейтральное или поддерживающее.

«Самое важное — не делайте ребенка заложником своих амбиций или фантазий. Да, вы фанат „Игры престолов“, но называть сына Тирионом — это про ваши желания, а не про его будущую жизнь. Да, хочется подчеркнуть уникальность, но имена вроде Океана или Космос — это непростая ноша, и не каждый ребенок захочет ее нести», — считает Шегрен.

Сегодня, если человек чувствует, что имя ему не подходит, он может его изменить как юридически, так и просто в общении: взять псевдоним, придумать сокращенную форму и адаптировать под себя. Но будет ли приятно маме и папе узнать, что креативный подход обернулся проблемами и обидой?

«Выбирайте имя с любовью, но с головой. Думайте не только про красоту звучания или моду, а про жизнь ребенка», — заключила семейный психолог.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
10:43
Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями
10:34
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
10:29
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
10:26
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
10:14
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео