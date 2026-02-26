«Ни с какими свечками ходить не нужно»: как освятить квартиру и очистить ее от негатива

Переезд в новый дом — событие радостное, но в то же время волнительное. С древних времен верующие старались начать жизнь на новом месте с молитвы и Божьего благословения. Поэтому нередко после новоселья хозяева приглашают священника, чтобы освятить квартиру или дом.

Во время освящения священник читает специальные молитвы, окропляет стены и комнаты святой водой, прося у Господа мира, защиты от зла и благополучия для семьи. Многие воспринимают это как духовное укрепление дома, своего рода начало новой страницы — с чистыми помыслами и надеждой на спокойную жизнь.

Но обязательно ли освящать жилье? Как это делать правильно и можно ли обойтись без священника? Нужно ли делать освящать жилье только при переезде или и в других случаях тоже? И как правильно очистить дом от негатива? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Зачем освящать квартиру или дом

Священник освящает помещение. Фото: © РИА Новости

Акт освящения жилья имеет глубокие библейские корни. Так, в Ветхом Завете пророк Моисей освятил скинию и все ее принадлежности, а царь Соломон — Иерусалимский храм.

«Освящение квартиры — дело полезное и хорошее. Потому что это есть свидетельство того, что христианин освящает молитвой все свое жизненное пространство: квартиру, дом, машину, работу. И это есть некоторое такое призывание благодати Божией на мое дело, на мою жизнь, на мою семью», — пояснил священник.

Освящение — это молитвенное призывание Божией благодати на дом и его жильцов. Ведь после заселения новая квартира становится не просто собственностью, а местом, где православная семья стремится жить в мире и согласии.

«Квартира освящается однократно, обычно после того, как люди ее покупают. Иногда люди снимают жилье — тоже и хорошо, и правильно позвать священника для освящения. Мало ли кто там жил, чем занимался», — уточнил Волков.

В освященном пространстве легче молиться, творить добро, хранить мир и воспитывать детей в вере.

В каких ситуациях освящение квартиры не поможет

Когда очистить дом от негатива не поможет освящение. Фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Церковь призывает в первую очередь обратить внимание на собственные помыслы. Часто причиной отсутствия уюта и спокойствия дома все же оказываются концентрация на негативе и частые конфликты.

«Нужно понимать, что свои внутренние проблемы мы никак не решим за счет просто освящения квартиры, за счет того, что священник придет, окропит водой, прочитает молитвы, помажет маслом входную дверь. И это никак не может быть заменой нашему внутреннему усилию и тому, что мы пытаемся изменить себя и жизнь», — подчеркнул священник.

Только путем совершенствования образа жизни христианин получает возможность избавиться от плохого, решить проблемы и устранить недопонимания.

«Всякий негатив возникает внутри человека, он идет изнутри от нашего злого сердца, от нашей ненависти, непрощения, нелюбви, неготовности принимать другого, от постоянного злословия, осуждения, от того, что часто люди просто живут в состоянии внутреннего зла и ненависти», — подчеркнул Волков.

Эти чувства вполне способны материализоваться и в пространстве, где люди все время ссорятся и сквернословят. В таком жилье невозможно ни воспитывать детей, ни ощущать спокойствие и счастье.

«В этом пространстве всегда будет человеку плохо. И здесь ни освящение, ни помазание маслами, ни окропление святой водой не поможет. Поможет только изменение себя и через это изменение себя — преобразование пространства, в котором ты живешь», — рассказал священник.

Когда освящать квартиру или дом особенно важно

Как освятить квартиру или дом правильно. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Церковь настаивает не откладывать благословение в следующих ситуациях:

При покупке вторичного жилья и аренде квартиры;

После капитального ремонта или реконструкции, так как неизвестно, кто и с какими помыслами проводил работы;

Если известно, что в помещении произошло трагическое событие (смерть, убийство, самоубийство).

Православие отрицает понятие «ауры», но признает воздействие злых сил на христианина и его дом в том случае, если он невнимательно относится к тому, где и как он живет.

«К примеру, человек может начать арендовать квартиру или купить какое‑то жилье с плохой историей. Там, скажем, жили люди, которые занимались всяким безобразием или колдовали, или что‑то еще такого рода делали. Ведь дьявол-то вполне материален. И когда человек призывает его и общается с бесами в том или ином виде — это не остается бесследно», — предупредил Волков.

Как самостоятельно очистить дом или квартиру от негатива

Как самостоятельно очистить дом или квартиру от негатива. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Чин освящения совершается один раз. Однако верующие могут регулярно окроплять квартиру святой водой.

«Молитва, наличие икон в доме, нормальная, благочестивая жизнь — вот начало для того, чтобы всякие плохие истории прекратились», — убежден эксперт.

При этом важно не подходить к благословению жилища с мистицизмом. Достаточно лишь проявлять базовую осторожность к тому, где христианин живет и что было в этом месте до его переезда.

Почему в вопросе освящения квартиры не стоит полагаться на интуицию

Как правильно очистить квартиру или дом от негатива. Фото: www.globallookpress.com / © Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Человеческая интуиция обманчива.

«Церковь не советует людям доверять своим чувствам на 100%. Если человек купил квартиру, то в любом случае, кто бы в ней жил или не жил, или она только из-под стройки, в любом случае хорошо позвать священника и вместе с ним помолиться, чтобы была квартира освящена», — сказал Волков.

Тогда не придется и гадать, все ли в порядке с новым жильем. Да и договориться о проведении благословения совсем не сложно — его можно совершить в любой удобный день по договоренности со священником.

Может ли христианин сам освятить квартиру или дом

Кто может освятить квартиру и очистить дом от негатива. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Христианин может освящать любое пространство, в котором он находится. Например, практика окропления жилья, машины святой водой даже рекомендована в дни некоторых церковных праздников, но это не равно полноценному освящению. Его совершает только священник.

Есть специально установленные церковные чины, которые благословлены церковью.

«На протяжении многих-многих столетий все церковные обряды совершает священник, и без особой необходимости мирянину заменять собою дело священника не стоит», — заметил Волков.

Всегда найдется священник, готовый освятить пространство по церковным канонам. Однако бывает и такое, что христиане решают сделать это самостоятельно, ориентируясь на информацию в интернете.

«Ни с какими свечками ходить не нужно. Нужно произнести те молитвы, которые для этого специально церковью написаны и предписываются. Этот чин совершает священник как раз и знает, как это нужно делать правильно. У него специальная есть книжечка, в которой все написано. Он придет, все нужное по ней прочитает, а ненужное не прочитает. Поэтому лучше довериться священнику, и все будет хорошо», — заключил священник.