«Боль никуда не уходит»: почему Сергею Бурунову понадобилась помощь психолога

Сергей Бурунов признался, что начал ходить к психологу. Какие личные проблемы пытается решить на сеансах актер? За что он обижен на своих родственников? Как изменилась жизнь звезды кино после встречи с новой возлюбленной? Зачем она выбросила практически все его вещи? И в чем секрет стремительного похудения артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Боль никуда не уходит. Она кипит, потом это все взрывается, и очень нехорошие моменты жизни превращаются в болезни», — отмечает артист.

Через несколько месяцев Сергею Бурунову исполнится 49 лет. Но сам артист говорит, что ощущает себя намного моложе реального возраста. К тому же сейчас он находится в хорошей физической форме. Похудел на десять килограммов.

Бурунов уверяет, что никакого секрета в его преображении нет. Просто он начал правильно питаться и вести активный образ жизни.

«Как худею? Секс и спортзал. Функционально-силовая (тренировка) и плавание. Вот девушка меня поставила на горные лыжи еще», — рассказывает звезда.

Артист уже больше года встречается с предпринимательницей Екатериной Леви. Девушка младше своего избранника на 12 лет. И, по словам Сергея Бурунова, эти отношения сильно изменили его в лучшую сторону. Помимо того, что возлюбленная приобщила актера к спорту, она еще и обновила ему гардероб. Причем подключила к этому делу профессионального стилиста.

«Она просто делала вот так (покачивала головой вправо-влево, что означает „нет“. — Прим. ред.), пальцем тыкала, и все летело в мусор», — уточняет Бурунов.

Актер говорит, что в процессе обновления гардероба даже и мысли не допускал о том, чтобы спорить с Екатериной. И вообще, по словам звезды, в их паре редко бывают конфликты. Актер старается на все реагировать спокойно. В этом ему помогает работа с психологом.

«Для себя я решил, что это как образование. То есть для прокачки своего эмоционального интеллекта это очень хорошо. Потому что-то, что тебе раньше казалось главным, оказалось второстепенным. А то, что тебе кажется второстепенным, главное и есть. Это с точки зрения образования очень хорошо», — подчеркивает артист.

Бурунов признается: всего несколько лет назад он не мог и представить, что будет изливать душу постороннему человеку. Считал это неправильным и даже постыдным.

«Я раньше стеснялся этого и думал, что я мужик, я же справлюсь со всем, да? У нас какие-то псевдопонятия, которые к мужчинам не имеют никакого отношения. Что ты не можешь справиться, и ты не мужик, поэтому все в себе нужно держать», — отмечает знаменитость.

«Говорить о своих проблемах раньше это было типа кринжатина. А сейчас мужики поняли, что е-мое, я уже все, у меня крыша едет, мне надо разговаривать», — уточняет актер Сергей Романович.

Но в какой-то момент на артиста навалилось слишком многое. Умерла мама. Вдруг объявились родственники, которые не общались с ним много лет, и стали требовать финансовой поддержки. Сергей Бурунов едва не впал в депрессию. Друзья видели его состояние и посоветовали обратиться к специалисту. Актер пересилил себя и отправился на консультацию.

«Меня интересовал вопрос, почему мои родные не ведут себя как родные? И как с этим жить? Много чего в голове накапливается, в душе: обиды, гнев, горечь, какие-то потери. А как же с этим жить, ты не понимаешь», — признается Бурунов.

«Человек буквально загоняет свои эмоции внутрь своего тела. То есть психика, нервная система в один момент перестают правильно функционировать. Здесь возможны различные заболевания, которые потом очень тяжело лечатся. Даже есть у онкологов такое предположение, что часть онкологических заболеваний ввиду того, что человек слишком много молчал, слишком долго молчал, загонял это внутрь себя и переживал», — объясняет психолог Елена Ярикова.

Сергей Бурунов объясняет: психолог помог ему разобраться в себе. И в том числе благодаря этому актер смог построить гармоничные отношения. Он понял, какие ошибки совершал раньше.

«Не надо никого корректировать. Это глупое занятие, это ни к чему не приведет. Переделывать кого-то — это путь в никуда, это тупик. Если тебя человек принимает, когда ты слабый, когда ты все потерял, когда ты плачешь. Вот это твой человек, это любимый человек», — заявляет артист.

«Сейчас эмоции мужские, вы знаете, получили, скажем, свое развитие. Мужчины научились свою боль трансформировать и переносить в этот мир, не скрывая и не боясь, что кто-то скажет о них, что они не мужчины и поступают не по-мужски», — уточняет Ярикова.

Бурунов делится: больше всего ему нравится, что рядом с Екатериной Леви он может быть самим собой и не стесняться выражать свои чувства. Пусть иногда эмоциональность и бьет через край.

«Я же Рыба по гороскопу, поэтому для меня-то это… Я какое-нибудь кино посмотрю трогательное, вот на Сашку посмотрю, на Петрова, все время плачу. У меня, смотрю, слеза побежала. Она говорит: „Что опять случилось?“. Я говорю: „Петрова увидел“. В мужских слезах нет ничего постыдного. Это проявление силы — что ты перед человеком открываешься, что ты можешь перед ним заплакать. Ты ему доверяешь», — подчеркивает Сергей Бурунов.

«Мужчина — это тоже человек, об этом нельзя забывать. Если ты расплакался или расчувствовался во время какого-то фильма, не надо в себе этого держать. Если у тебя покатилась пускай и мужская скупая слеза, пускай она катится», — говорит актер Антон Богданов.

Несмотря на такую идиллию, Сергей Бурунов не торопится делать спутнице предложение. Актер еще ни разу не был женат и всегда отзывался о браке скептически. Но друзья и близкие актера уверены: на этот раз у него все серьезно. И ждут не дождутся, когда смогут погулять на свадьбе.