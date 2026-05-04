Скромная могила любимицы Высоцкого: где похоронена актриса Зинаида Славина

Ее называли первой артисткой Таганки. Она была музой режиссера Юрия Любимова, легендарной Шен Те из «Доброго человека из Сезуана», а Владимир Высоцкий называл ее своей одной из любимых актрис и посвятил ей стихи.

Зинаида Славина ушла из жизни 3 сентября 2019 года, оставив после себя более полувека служения театру и память, которую бережно хранят коллеги, друзья и немногочисленные поклонники, знающие, где находится ее могила…

Корреспонденту 5-tv.ru удалось побывать на месте захоронения народной артистки РФ и запечатлеть, как сейчас выглядит могила театральной звезды.

Как выглядит могила актрисы Зинаиды Славиной

Фото: 5-tv.ru

На снимках видно скромное по меркам артистов, но ухоженное захоронение. Могила Зинаиды Анатольевны находится на кладбище в поселке городского типа Троицкое в Чеховском районе Московской области.

Надгробие представляет собой строгую черную стелу с портретом актрисы в молодости, выгравированными датами ее жизни (1940–2019) и аккуратной надписью в самом низу: «Народная артистка России».

А еще ниже — четыре душераздирающие строчки авторства самого Владимира Высоцкого:

«Ты роли выпекала, как из теста

Жена и мать, невеста и вдова…

И реки напечатанного текста

В отчаянные вылились слова!»

На надгробии Славина изображена в роли поэтессы Ольги Берггольц, которую она играла в спектакле Театра на Таганке «Павшие и живые».

Она изображена сидящей у слабого источника света: плечи слегка обнажены, в руках — бусы, которые она задумчиво перебирает. Спокойное выражение лица и мягкий, чуть отрешенный взгляд передают ощущение умиротворения и внутреннего покоя.

Могила аккуратно оформлена: поверхность покрыта белым щебнем и обрамлена плиткой. За оградой открывается спокойный пейзаж — поле и лес, уходящие вдаль.

От Петергофа до щукинской сцены

Кадр из к/ф «Дорога к морю», реж. Ирина Поплавская, 1965 г.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. Ее отец был военным, поэтому семья много переезжала. Школу будущая актриса окончила в Риге, куда отца перевели по службе. Там же она начала заниматься в драмкружке и театральной студии при Дворце пионеров.

Путь в профессию оказался непростым: в Щукинское училище она поступила только с третьего раза. Однако именно там случилась встреча, определившая всю ее жизнь.

На курсе Анны Орочко, где учились также Алла Демидова, Марина Полицеймако, Алексей Кузнецов, Славина была замечена с молодым режиссером Юрием Любимовым. Для дипломного спектакля он выбрал пьесу Бертольта Брехта «Добрый человек из Сезуана» и отдал главную женскую роль — проститутки Шен Те — Зине.

Сама актриса вспоминала, что даже не знала значения этого слова, ходила в библиотеку смотреть словари. Но на сцене она создала образ, который критика назвала «открытием нового театра».

«Славина играет, как играть не принято, как играть нельзя. Эти исступленные крики, эта взвинченная патетика, эта нещадная растрата нервной энергии возвращают нас к полулегендарным временам актеров-романтиков», — писал театральный критик Вадим Гаевский.

Именно этот спектакль стал первым в истории Театра на Таганке. Любимов, возглавив труппу, позвал с собой и своих студентов. Славина стала ведущей актрисой Таганки на четверть века.

За годы службы в театре Зинаида Славина сыграла более полутора тысяч раз. Каждый спектакль с ее участием заканчивался бурными овациями.

«Зина — потрясающая работяга. Такая лошадка, которая всю жизнь, от восхода до заката, ходит по кругу. По кругу театра», — отзывался о коллеге актер Николай Губенко.

Ее репертуар — это галерея трагических женских образов: Катерина в «Грозе», Ниловна в «Матери», Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании», Пелагея в «Деревянных конях», Вера Павловна в «Что делать?», Ольга Берггольц в «Павших и живых».

А еще — комическая роль Дорины в «Тартюфе», которую она играла тысячу раз. Коллеги говорили, что у Славиной особенно получаются трагические роли, хотя она была и прекрасной комедийной актрисой.

Тяжелейшим ударом для актрисы стала эмиграция Юрия Любимова в начале 1980‑х.

«Когда Любимов уезжал из страны, оставив театр, нас, своих актеров, я умирала от боли и обиды. Мне казалось невозможным пережить такое предательство. Я его боготворила. Уехав, он разом перечеркнул все, что было у нас общего, все, чем я жила многие годы. Меня перечеркнул! Выстрелил в мое сердце», — признавалась она в одном из интервью.

Славина осталась верна Таганке, но в 1993 году вместе с группой артистов перешла в театр «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко, где служила до последних дней.

Отношения Зинаиды Славиной с Владимиром Высоцким

Кадр из к/ф «О друзьях-товарищах», реж. Владимир Назаров, 1970 г.

Зинаида Славина и Владимир Высоцкий играли вместе в нескольких спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Павшие и живые», «На дне».

Когда в 1970 году актеру Анатолию Меньшикову пришла идея провести анкетирование среди коллег, на вопрос о любимой актрисе Высоцкий ответил: «Зинаида Славина», а любимым актером назвал Михаила Яншина.

Когда Славиной присвоили звание заслуженной артистки, Высоцкий откликнулся теми самыми стихами, чье начало надписано на ее надгробье.

После смерти Высоцкого Славина почти ничего не рассказывала о нем.

«Зина говорила: «Если я буду что-то рассказывать о Володе, они все меня сожрут!» — объяснял позже ее супруг Борис Курбатов.

Актриса не выносила сплетен и фальшивого окружения, которое возникло вокруг ушедшего поэта.

Личное счастье и скромный быт актрисы Зинаиды Славиной

Кадр из к/ф «Фредерик Моро», реж. Вениамин Смехов, 1973 г.

Зинаида Славина была замужем один раз — за Борисом Сергеевичем Курбатовым, они прожили вместе 42 года. Общих детей у них не было, но актриса тепло относилась к сыну и дочери мужа от первого брака.

Познакомились они в Институте курортологии, где оба лечились. Борис, человек далекий от театра, сначала даже не знал, что его новая знакомая — знаменитая актриса.

«Зина была очень скромной. Одевалась неброско — джинсы, свитер», — вспоминал он.

Тамара Семина, близкая подруга Славиной, говорила: «Я восхищалась их парой. Боря поддерживал ее во всем, исполнял любое ее желание. Казалось, он не может поверить в то, какое счастье попало ему в руки».

Актриса жила на Марксистской улице в Москве — в квартире, которую в 1977 году директор театра Николай Дупак выбил для нее. В этом доме до сих пор живут воспоминания о театральных вечерах, о завтраках после спектаклей, о Высоцком, заходившем на огонек.

Несмотря на сценическую славу, в кино Славина снималась редко.

«Был такой негласный приказ — не брать в кино актеров Таганки. Ужасная несправедливость», — объясняла коллега Славиной Мария Полицеймако.

За свою жизнь актриса сыграла несколько ролей: в фильмах «Найди на счастье подкову» (1973), «Варвара-краса, длинная коса», «Моя улица». Но это не принесло ей всесоюзной известности, однако ее сценические работы остались в истории театра как эталонные.

Последние годы и уход актрисы Зинаиды Славиной

Кадр из к/ф «Н. А. Некрасов. Русские женщины», реж. Галина Самойлова (II), 1975 г.

Славина умерла 3 сентября 2019 года от рака. Диагноз поставили поздно, хотя боли в животе начались еще летом того же года, просто актриса долго не шла к врачам. Только 28 июля ее уговорили поехать в Институт скорой помощи имени Склифосовского, где медики уже обнаружили опухоль с метастазами.

После пятидневного пребывания в клинике Славину перевели в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена. Врачи констатировали, что болезнь запущена и лечение неэффективно, актрису направили в хоспис в Бутове, где она провела последние 11 дней.

Кладбище в поселке Троицкое — место не особо престижное для звезды такой величины. Но, возможно, актрисе, которая при жизни не любила пафоса и сплетен, было бы по душе это тихое кладбище, где нет туристических автобусов, а есть лишь местные жители и изредка — благодарные зрители, приносящие цветы.