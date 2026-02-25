Деньги за лекарства можно вернуть: какие права есть у российских пациентов

В последние годы тема прав пациентов становится все более актуальной. Многие сталкиваются с трудностями при получении медицинской помощи, не зная, как грамотно действовать в рамках закона. На вопросы радиослушателей в эфире «Радио Петербург» ответила медицинский юрист Наталья Патрушева.

Какие законы защищают пациентов

Основным документом, гарантирующим право на охрану здоровья, является Конституция Российской Федерации. На ее основе построена вся система законодательства в сфере здравоохранения.

Центральным нормативным актом выступает Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Детализация происходит через другие законы, такие как закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), а также множество подзаконных актов, регламентирующих отдельные виды помощи.

Особое значение имеет программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Этот объемный документ, который регулярно обновляется, определяет виды, сроки и условия получения помощи. Однако, как отметила Наталья Патрушева, язык этих документов часто сложен для понимания неподготовленному человеку.

Для удобства граждан Министерство здравоохранения и региональные комитеты публикуют специальные памятки. В них простыми словами объясняются сроки оказания помощи, перечень бесплатных услуг и алгоритм действий в случае нарушения прав.

Эти материалы находятся в свободном доступе на официальных сайтах ведомств, а также на ресурсах контролирующих органов — Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Ключевые права пациента

Одним из фундаментальных, но часто забываемых прав пациента является возможность выбора медицинской организации и врача.

По закону, прикрепление к поликлинике по системе ОМС можно менять не чаще одного раза в год. Однако при переезде в другой регион или при наличии уважительных причин (например, инвалидность и необходимость учреждения ближе к дому) вопрос может решаться индивидуально, иногда с привлечением страховой компании и органов соцзащиты.

Правда, медицинские организации могут отказывать в услуге, ссылаясь на переполненность. В такой ситуации юрист рекомендует не начинать со скандала, а в письменной форме обратиться к главному врачу с просьбой разъяснить причины отказа. Полученный письменный ответ станет основанием для дальнейших действий, например обращения в страховую компанию или надзорные органы.

Аналогичным образом решается вопрос о замене лечащего врача. Пациент имеет право сменить специалиста, если ему некомфортно или он не доверяет доктору. Для этого нужно подать письменное заявление на имя заведующего отделением или главного врача.

Важно понимать, что врач также имеет право отказаться от ведения пациента при наличии веских причин. Например, при неадекватном поведении или постоянных конфликтах.

Не менее важным является право на доступ к медицинской документации. Любой пациент может запросить копии своей истории болезни, результатов анализов и других документов, обратившись с письменным заявлением к главному врачу.

Более того, пациент может заранее указать в информированном согласии круг лиц (не только родственников), которым разрешено получать эту информацию.

И наоборот — можно установить запрет на выдачу сведений кому бы то ни было. В этом случае даже близкие родственники не смогут получить медицинские документы, включая данные после летального исхода.

Обеспечение пациентов лекарствами и средствами реабилитации

Вопросы лекарственного обеспечения остаются одними из самых болезненных. Несмотря на гарантии, на практике пациенты часто сталкиваются с отсутствием необходимых препаратов в аптеках.

Причины могут быть разными: от логистических сложностей и санкционных ограничений до перехода на дженерики — аналоги оригинальных лекарств.

«У нас 30 дней дается на (ответ — Прим. ред.) обращений граждан», — отмечает юрист.

Что делать, если жизненно важного препарата нет в наличии в аптеке или больнице:

Обратиться на «горячую линию» регионального комитета по здравоохранению с запросом о сроках появления лекарства;

Получить письменный ответ — этот документ может стать доказательством в случае дальнейшего спора;

Приобрести лекарство за свой счет, сохранив все чеки. В некоторых случаях возможно возмещение расходов или получение налогового вычета. Однако, как подчеркнула юрист, система чаще предусматривает замену на терапевтический аналог, и требование именно оригинального препарата может привести к конфликту.

Похожие сложности возникают и с техническими средствами реабилитации (ТСР). Внедрение электронных сертификатов, призванное упростить процесс, иногда, наоборот, его замедляет.

Если направление на получение ТСР не приходит в разумные сроки, необходимо переходить к активным действиям: писать официальные обращения в комитет по здравоохранению и соцзащите с четким указанием сроков и требованием дать разъяснения.

Платные услуги в поликлиниках — законно?

Многие пациенты сталкиваются с парадоксальной ситуацией: попасть на прием к узкому специалисту по полису ОМС буквально невозможно, ведь бывает так, что «запись переполнена на месяцы вперед». Но за деньги эту же консультацию можно получить в тот же день в том же учреждении.

Юрист разъясняет: ведение платных услуг в государственных медицинских организациях является законной деятельностью.

Проблема кроется в соблюдении гарантированных сроков оказания помощи.

По программе госгарантий, прием у врача-терапевта должен быть предоставлен в течение 24 часов с момента обращения, а консультация узкого специалиста — в срок до двух недель.

Если эти сроки нарушаются, первым шагом должно стать обращение в свою страховую медицинскую компанию.