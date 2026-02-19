Чистый понедельник: что можно и нельзя делать, приметы, как провести начало Великого поста

Чистый понедельник знаменует начало Великого поста — времени духовного очищения, внутренней дисциплины и подготовки к главному празднику христиан — Пасхе.

В 2026 году Чистый понедельник выпадает на 23 февраля. Он открывает собой период Великого поста, который учит верующих сдержанности, внимательности к себе и другим, внутреннему порядку и гармонии. Этот день символизирует очищение: как дома и быта, так и мыслей и чувств.

С древних времен Чистый понедельник сопровождался особенными традициями, обрядами и народными приметами, которые помогали людям правильно войти в пост, настроиться на духовный путь и прожить его с пользой для души.

Как правильно провести Чистый понедельник, что можно и нельзя делать 23 февраля — читайте в материале 5-tv.ru.

Чистый понедельник: истоки и духовный смысл праздника

Название «Чистый понедельник» говорит само за себя: этот день посвящен очищению — души, сердца, мыслей и жизни.

В православной традиции он считается первым днем Великого поста — периода подготовки к Пасхе, самого главного христианского праздника.

С поста начинается духовное путешествие длиной в 48 дней, поскольку к святой Четыредесятнице (так в христианстве называют первые сорок дней Великого поста) прибавляется еще и Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой, не считая самого Светлого Воскресения).

Важная часть литургии этого дня — особые богослужения, которые кульминацией имеют Вечерню прощения в воскресенье вечером перед Чистым понедельником. В этот момент верующие просят и дают прощение друг другу, очищая сердце от обид и внутреннего негатива.

Так начинается путь к внутренней чистоте и примирению — не только с Богом, но и с близкими.

Глубокий символизм Чистого понедельника: очищение тела и души

Чистый понедельник символизирует духовное и телесное очищение. Слово «чистый» в названии не случайно — оно отражает стремление человека освободиться от грехов, привязанностей и суеты, войти в новый этап с чистым сердцем и ясным умом.

Для верующих этот день — не просто начало поста ради формы, а возможность пересмотреть свою жизнь: что в ней устарело, что мешает духовному росту, от чего нужно избавиться.

Чистый понедельник: Великий пост как путь к чистоте

Главным внешним выражением Чистого понедельника становится строгий пост.

Великий пост предполагает отказ от мяса, молочных продуктов, яиц и, в некоторые дни даже от растительного масла. Многие верующие эту дату встречают с полным воздержанием от еды до причастия на богослужении.

Великий пост — это не наказание, а форма дисциплины. Он напоминает, что сдержанность тела укрепляет дух, помогает сосредоточиться на молитве, внимании к ближнему и заботе о своем внутреннем мире.

Чистый понедельник: богослужение и духовные практики

В храмах верующие собираются на особые богослужения, в которых звучат тропари, чтения и молитвы о прощении, покаянии и милосердии.

Вечером в воскресенье перед Чистым понедельником совершается Чин Прощения — трогательный обряд, когда люди искренне просят друг друга о прощении. Этот жест помогает начать пост без горечи и обид, с миром в сердце.

Чистый понедельник: народные обычаи и традиции

Хотя по сути Чистый понедельник — это церковный праздник, в народной культуре он тоже имеет множество интересных традиций.

После Масленицы — недели, наполненной блинами и лакомствами — Чистый понедельник словно символически «смывает» все излишнее.

На Руси в этот день было принято:

Тщательно убирать дом, чтобы начать Великий пост в чистоте;

Приглашать родных и друзей, делиться простой едой;

Гулять на свежем воздухе, наслаждаясь последним дыханием зимы;

Поддерживать мир и добрые отношения в семье.

Что нельзя делать в Чистый понедельник

Чтобы этот день действительно стал чистым и светлым, традиции рекомендуют воздерживаться от некоторых вещей:

Употреблять скоромную пищу: начинается строгий пост, поэтому мясные и молочные продукты под запретом;

Выбрасывать еду: остатки пищи лучше раздать, так как выбрасывание считается дурным знаком;

Не сквернословить и не ссориться — негативные слова и эмоции тянут сердце вниз;

Не заниматься тяжелым физическим трудом в доме (если это можно перенести), чтобы не расходовать силы;

Не тратить время на пустые споры и суету.

Чистый понедельник: народные приметы

В 2026 году на 23 февраля выпадает сразу несколько важных праздников — День защитника Отечества, Великий пост, Чистый понедельник и день Прохора Весновея.

Так, наряду с церковными практиками, сохранились и простые народные приметы: