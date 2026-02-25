«Роман в моей жизни один»: как развиваются отношения Дибровой и Товстика

Полина Диброва рассказала, как развиваются ее отношения с избранником. Почему бизнесмен до сих пор не женился на возлюбленной? Правда ли в ближайшем будущем он может лишиться многомиллионного имущества? Как приняли мужчину сыновья модели от первого брака с Дмитрием Дибровым? Почему ее старший наследник ушел жить к отцу? И какие новые препятствия готовит паре бывшая супруга Романа Товстика Елена? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Роман в моей жизни один. Его фамилия Товстик», — подчеркивает модель.

Свой первый день Святого Валентина в новом статусе Полина Диброва и ее возлюбленный Роман Товстик планировали встретить в Грузии. Накануне модель заинтриговала поклонников, заявив, что выбор страны не случаен.

«Вы знаете, что там есть город любви Сигнахи, где можно в любой момент расписаться?» — спрашивает Диброва.

Поклонники внимательно следили за ее фотографиями в соцсетях, не появится ли на руке заветное кольцо. Но в итоге оказалось, что Роман не смог составить Полине компанию — она улетела отдыхать одна. А после женщина заявила: до свадьбы им еще далеко. Многие не понимают: почему влюбленные затягивают с браком? И что мешает паре узаконить отношения?

После громкого развода с супругом Елена Товстик не смогла простить ему предательства. Ходила по телешоу и не стеснялась в выражениях. А прошлой осенью СМИ написали, что она будто бы заказала у известной гадалки приворот на Романа и порчу на Полину.

«Она действует так же хладнокровно, как и мой муж», — говорит Елена Товстик.

С тех пор прошло уже пять месяцев, но она, похоже, планирует забрать у бывшего мужа как можно больше имущества. Сейчас в суде рассматривается ее иск о разделе нажитого с Товстиком. По данным СМИ, на кону особняк, квартира в Дубае и вилла на Кипре. Помимо всей недвижимости, бывшая потребовала от предпринимателя 150 миллионов рублей. Но Товстик считает: Елена слишком многого хочет.

«Я не против отдать ей денег. Но вместо 150 миллионов будет 70. И эта квартира, о которой ты говоришь, поменяется на такую же, только в горах. Она все время говорит, что занимается спортом в горах. Хочет жить в Италии. Да нет проблем», — заявляет предприниматель.

Также Роман с экс-супругой не смогли договориться о том, с кем будут жить их шестеро детей. Старшие наследники пары — 18-летний Андрей, 15-летняя Анна и 12-летний Артем — изъявили желание остаться с отцом. Но Елену это явно не устраивает.

«Мое первое условие, что дети должны быть все со мной. Когда он пойдет на эти уступки, мы будем обсуждать, как мы будем дальше жить с детьми», — подчеркивает Елена Товстик.

Очередное заседание суда состоялось 18 февраля. Пока же Товстик проживает с Полиной, старшими наследниками и сыновьями возлюбленной в арендованном доме. Модель уверяет: они прекрасно ладят друг с другом.

«Роман нашел абсолютно со всеми общий язык, кто мне дорог: это и моя мама, и моя бабушка, и мои родители в Ростове. Более того, дети с Романом, с детьми отлично общаются», — делится экс-супруга телеведущего.

Сам же Дмитрий Дибров ранее еще пытался уколоть соперника. Но теперь, судя по всему, смирился с уходом Полины. Телеведущий похудел, сменил имидж. Его все чаще стали видеть с молодыми красотками.

«Что ж я буду сидеть бобылем дома. Я парнишка молодой. Холостой теперь. Говорят, что кур доят (в ответ на вопрос про разговоры о новой девушке ведущего. — Прим. ред.). Знаете?» — заявляет Дибров.

Он заверил, что у них с Полиной дружеские отношения. Недавно бывшие супруги даже воссоединились в честь дня рождения старшего сына. Подарили Александру гитару и сделали все, чтобы именинник чувствовал себя комфортно.

«Мы всеми силами старались сохранить с Дмитрием теплые душевные отношения, мне кажется, у нас получилось. И я уверена, что дети чуть позже скажут об этом и поблагодарят», — признается Полина Диброва.

А вот Елена Товстик, по словам Полины, пытается разрушить связь своих детей с отцом. Так, на днях она публично заявила, что Роман не поздравил их дочь Алису с юбилеем. Диброва уверяет: это наглая ложь.

«На самом деле Роман сделал огромное количество подарков ребенку. Он приезжал, но его встреча с Еленой никак не связана. Елена может о чем-то и не знать. Рома уделил огромное количество времени ребенку. Собственно, ребенок в свой день рождения улетел на отдых, который, кстати, подарил Лене и ребенку Роман», — уточняет модель.

Словом, между Еленой и ее бывшим мужем до сих пор кипят нешуточные страсти. Хотя Диброва и Товстик уверены: они совершили правильный поступок, выбрав любовь, а не смирение.

«Нельзя держать все в себе, нельзя насиловать свою душу и жить в предательстве с самим собой. Это самое главное нарушение Вселенной», — подчеркивает певица Катя Лель.

Пока Полина и Роман наслаждаются конфетно-букетным периодом. Они путешествуют, устраивают друг другу сюрпризы и пока даже не планируют расписываться.

«Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Я думаю, что Роман сделает все вовремя, как только он решит это сделать», — отмечает Диброва.

Полина и Роман искренне надеются, что бывшая жена мужчины успокоится и смирится с ситуацией. Но, судя по поступкам и настрою Елены, все только начинается.