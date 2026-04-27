Как 10 тигров чуть не сорвали съемки фильма «Полосатый рейс»: закулисье комедии

Сорок шесть миллионов зрителей за год — такой рекорд установил в 1961-м «Полосатый рейс», одна из самых любимых советских комедий. Но мало кто знает, что фильм родился почти случайно, с брошенной Никитой Хрущевым фразы.

Зарождение идеи и работа над сценарием фильма «Полосатый рейс»

По давно устоявшейся легенде кинематографистов, история создания фильма «Полосатый рейс» началась чуть ли не с чуда — и все из-за визита в СССР императора Эфиопии Хайле Селассие в 1959 году. Никита Хрущев сопровождал высокого гостя — и решил отвести его в цирк на Цветном бульваре, где выступала дрессировщица Маргарита Назарова.

Хрущева настолько поразило мастерство артистки — то, как она уверенно и спокойно управлялась с хищниками, — что он не сдержался и воскликнул: «Такой умнице и красавице пора сниматься в кино!» Эти слова тут же восприняли как прямое указание к действию: раз сам первый секретарь ЦК КПСС сказал — значит, кино будет.

За основу «Полосатого рейса» взяли реальную историю, которую рассказал писатель и капитан дальнего плавания Виктор Конецкий. По его словам, однажды он перевозил с острова Врангеля трех медведей для мурманского цирка.

Все шло гладко, пока один из зверей не вырвался из клетки и не устроил настоящий переполох на борту. Усмирить разбушевавшегося медведя удалось с помощью брандспойтов.

Конецкий решил превратить этот случай в киноисторию, но немного ее преобразил: вместо медведей появились тигры и львы — так сюжет стал еще зрелищнее и опаснее. А поскольку Виктор был настоящим моряком, он добавил в сценарий множество мелких деталей о жизни на судне — благодаря этому фильм получился очень достоверным, будто снятым изнутри морской жизни.

Но одной хорошей истории было мало. Чтобы довести сценарий до ума, привлекли опытного драматурга Алексея Каплера. Он добавил в картину романтическую линию — отношения между старпомом Олегом Петровичем и буфетчицей Марианной. Еще Каплер усилил комедийные моменты, чтобы фильм получился не просто приключенческим, а по-настоящему веселым.

Интересно, что до этого рассматривались и другие варианты сюжета — порой довольно необычные. Например, была идея снять фильм про хищников в коммунальной квартире. Но ее быстро отвергли: посчитали, что это как-то очерняет советскую действительность — мол, разве могут в советском доме происходить такие дикие вещи?

Потом предложили другой вариант — про процветающий колхоз, в котором почему-то живут дикие звери. Но и эту идею забраковали: теперь уже наоборот, сочли ее «лакировкой действительности» — слишком уж сказочно и неправдоподобно. В итоге выбор пал на морской вариант — он получился и зрелищным, и достаточно реалистичным, и с юмором.

Режиссер и творческая группа фильма «Полосатый рейс»

Режиссером «Полосатого рейса» стал Владимир Фетин — на тот момент он был почти новичком в большом кино. До этого он снял только дипломную короткометражку, так что взяться за такой сложный проект было настоящим вызовом.

Но Фетин не испугался: он подошел к делу с энтузиазмом и здоровым чувством юмора. Коллеги потом вспоминали, как он шутил на съемочной площадке: «Постараемся снять веселое кино, если останемся в живых!».

За безопасность отвечал Константин Константиновский — муж Маргариты Назаровой и очень опытный дрессировщик. На нем лежала огромная ответственность: он продумывал все опасные трюки, следил, чтобы животные вели себя предсказуемо, и учитывал характер каждого зверя.

А еще он иногда заменял актеров в самых рискованных сценах — в том числе и собственную жену. Для этого команде пришлось пойти на хитрость: Константину сделали специальный парик, чтобы он был похож на Маргариту.

В съемках «Полосатого рейса» участвовали настоящие цирковые звезды животного мира. Во-первых, все десять тигров, с которыми работали Назарова и Константиновский.

Во-вторых, лев по кличке Васька из Ленинградского зоопарка — он уже успел «засветиться» в кино, снимаясь в таких фильмах, как «Дон Кихот», «Она вас любит» и «Новые похождения кота в сапогах».

И наконец, шимпанзе Пират из киевского зоопарка — тот еще артист!

Правда, подружить льва с тиграми не получилось: хищники не слишком-то ладили между собой. Поэтому большинство сцен с Васькой снимали отдельно. Лишь в двух эпизодах, где по сюжету звери должны были подраться, их все-таки свели вместе — но под строгим контролем дрессировщиков.

Визуал лежал на операторе Дмитрии Месхиеве. Ему удалось поймать идеальный баланс: с одной стороны — живописные морские пейзажи, с другой — яркий цирковой антураж. А музыкальное сопровождение от композитора Вениамина Баснера отлично вписалось в общий настрой комедии.

Но это еще не все. Месхиев параллельно со съемками фильма успевал снимать… сами съемки! Он запечатлел на камеру множество закулисных моментов «Полосатого рейса»: как актеры репетируют, как дрессировщики работают с животными, как команда готовится к сложным сценам.

Позже из этих кадров смонтировали отдельный документальный фильм — «Внимание, тигры!» длиной 23 минуты. В 1961 году его показали по центральному телевидению, и зрители смогли увидеть, что творилось за кадром одного из самых необычных советских фильмов.

Кастинг актеров на фильм «Полосатый рейс»

Кастинг для «Полосатого рейса» начался с Маргариты Назаровой. Она была настоящей легендой советского цирка, и фильм решили делать под нее. А вот с остальными актерами все оказалось не так просто.

Когда режиссеры начали подбирать команду, многие артисты наотрез отказывались от ролей. Мысль о том, что придется работать рядом с тиграми, львами и шимпанзе, пугала даже опытных исполнителей. Но все же команда собралась — и какая!

На роль капитана почти без проб взяли Алексея Грибова. Режиссеры сразу поняли: его комедийный талант и огромный опыт в кино как раз то, что нужно.

Старпома Олега Петровича сыграл Иван Дмитриев. Режиссеры обратили внимание на его фактурную внешность: в 45 лет актер выглядел прямо как голливудские мачо 1950-х. Благодаря этому его персонаж добавил фильму романтического шарма и создал яркий контраст с остальными героями.

Евгений Леонов, которому досталась роль Глеба Шулейкина — незадачливого лжедрессировщика, — долго сомневался, стоит ли соглашаться. Мысль о сценах с тиграми его откровенно тревожила: как играть рядом с такими опасными животными? Но актер все-таки решился — и это стало одной из главных удач фильма. Его неуклюжий, но невероятно обаятельный Шулейкин сразу полюбился зрителям.

Сама Маргарита Назарова не просто сыграла главную роль — вместе с мужем она активно помогала дрессировать тигров прямо на съемках. Благодаря ее опыту и хладнокровию команда чувствовала себя увереннее: Маргарита знала повадки каждого зверя и могла предугадать, как тот поведет себя в той или иной сцене. Это было особенно важно в самых сложных эпизодах.

Среди актеров «Полосатого рейса» особенно выделялся Алексей Смирнов. Он оказался единственным, кто не просто не боялся хищников, а искренне хотел с ними взаимодействовать.

Смирнов быстро нашел общий язык с самым покладистым тигром — Пуршем. Их дружба зашла так далеко, что в одном из кадров актер даже потянул зверя за хвост! И что самое удивительное — сцена осталась в фильме.

Алиса Фрейндлих сыграла небольшую роль буфетчицы в цирке. Для молодой актрисы она стала одной из первых киноработ. Экранного времени у нее было немного, но персонаж получился таким живым и непосредственным, что зрители его сразу запомнили.

Василий Лановой попал в картину почти случайно. В тот момент актер отдыхал в Одессе и согласился сыграть небольшой эпизод. Но именно ему досталась фраза, которая потом стала крылатой: «Красиво плывут… Вон та группа в полосатых купальниках». Эти слова мгновенно ушли в народ — их до сих пор цитируют любители советского кино.

Еще один запоминающийся персонаж — Сергунчик, который уснул на пляже в красных трусах. Эту роль исполнил актер Овсей Каган. Его реплика: «Вавочка! Ты мне всегда снишься в экзотическом виде» тоже вмиг стала крылатой.

Локации и процесс съемок фильма «Полосатый рейс»

Съемки «Полосатого рейса» проходили не в павильоне, а прямо в открытом море. Основным «местом жительства» съемочной группы стал теплоход «Фрязино», который в фильме переименовали в «Евгения Онегина». Судно курсировало между Одессой и Батуми, и прямо на нем снимали большую часть сцен.

Но прежде чем выйти в море, команда провела две недели на другом корабле — «Матрос Железняк» в Ленинграде. Это было нужно, чтобы актеры и животные успели привыкнуть друг к другу.

Представьте: люди, тигры, лев и шимпанзе — все вместе, учатся понимать друг друга. Без этого этапа было бы невозможно снимать сцены с хищниками: актеры должны были перестать бояться, а звери — начать доверять людям.

Где же снимали разные эпизоды? Сцены на палубе — прямо в открытом море. Волны, ветер, качка — все по-настоящему. Это придало фильму особую атмосферу: видно, что герои не в декорациях, а в реальном плавании.

Эпизоды на берегу снимали в Одессе, на пляже Аркадия. Чтобы обезопасить всех вокруг, площадку оградили трехметровой каменной стеной — так можно было не бояться, что тигры вдруг решат прогуляться среди отдыхающих.

Знаменитый заплыв тигров в «Полосатом рейсе» сняли в акватории Черного моря. Представьте картину: клетку с хищниками отвозят подальше от берега, открывают — и вот уже полосатые силуэты плывут к суше. Зрелище впечатляющее, а главное — настоящее!

А часть сцен, особенно интерьерных, доснимали на «Ленфильме». Там, где не нужны были живые животные, использовали бутафорию: например, искусственную тигриную лапу или другие реквизиты. Это помогало обезопасить актеров и сэкономить время, но при этом сохранить нужную атмосферу.

Истории со съемок и работа с животными в фильме «Полосатый рейс»

Работать с хищниками на съемках «Полосатого рейса» было непросто — это и правда стало главным испытанием для всей команды. Тигров привезли из Херсонского зоопарка, а шимпанзе по кличке Пират — из киевского.

Одна из самых запоминающихся сцен — заплыв тигров. Все шло не по плану с самого начала. В первом дубле один из тигров вместо того, чтобы плыть к берегу, ловко залез на крышу клетки.

Операторы и часть команды в панике бросились прятаться — кто в каюты, кто даже на мачту! Со второй попытки тигры вроде поплыли, но двое вдруг передумали и вернулись на борт — снова переполох и срочное укрытие для съемочной группы.

Еще одна легендарная сцена «Полосатого рейса» — Евгений Леонов в ванной рядом с тигром Пуршем. Актер знал, что защитного стекла между ним и хищником нет, но все-таки решился сниматься. Чтобы привлечь внимание тигра, под голову Леонова привязали кусок мяса.

По воспоминаниям сына актера Андрея, от волнения Евгений Павлович даже перепутал мелодию: начал петь «Мыла Марусенька белые ножки», но почему-то на мотив песни «Сулико» — вот такой неожиданный момент получился за кадром.

Забавная история вышла с Василием Лановым. Ему заранее сказали, что на берегу тигров не будет — можно спокойно играть эпизод. Актер произносит свою знаменитую фразу: «Красиво плывут…» — и тут вдруг из-за кустов выходят тигры! Реакция Ланового была мгновенной: он бросился бежать. И эта самая настоящая, неподдельная реакция попала прямо в фильм — получилось еще смешнее, чем задумывалось.

Было и настоящее ЧП. Одна из тигриц перепрыгнула через трехметровую стену, которой оградили съемочную площадку на пляже, и оказалась совсем рядом со зрителями. Все замерли от ужаса, но ситуацию спасла одна из осветительниц: она не растерялась и резко ударила хищницу рукавицей по морде. Это на мгновение ошеломило тигрицу — и у дрессировщиков появилось время, чтобы взять ситуацию под контроль.

А там, где не нужно было рисковать и привлекать настоящих животных, команда обходилась бутафорией. Например, для некоторых сцен использовали искусственную тигриную лапу — она до сих пор хранится в цехе «Ленфильма». Плюс другие реквизиты, которые помогали создать нужную атмосферу без лишнего риска для актеров.

Реакция критиков и зрителей на фильм «Полосатый рейс»

Когда «Полосатый рейс» вышел на экраны, все буквально влюбились в этот фильм — и было за что! В 1961 году он собрал 46 миллионов зрителей и занял первое место в прокате.

Критики сразу отметили, что кино получилось веселым, динамичным и невероятно живым. Особенно хвалили работу режиссера Владимира Фетина, отмечая его умение сочетать цирковой азарт с морской романтикой: получилось и смешно, и красиво, и местами даже захватывающе. Никто не ожидал, что дебютный полнометражный фильм начинающего постановщика окажется настолько успешным.

Актерскую игру тоже оценили по достоинству. Евгений Леонов в роли незадачливого лжедрессировщика Шулейкина стал настоящей находкой — критики писали, что его герой вызывает и смех, и сочувствие одновременно.

Алексей Грибов в роли капитана тоже получил много комплиментов: его игра задала картине тот самый легкий, ироничный тон, который так полюбился зрителям.

Не остались без внимания и Маргарита Назарова с Константином Константиновским. Дрессировщица органично вписалась в актерский ансамбль. Ее харизма и уверенность рядом с тиграми завораживали: видно было, что это не просто артистка, а профессионал высочайшего класса.

