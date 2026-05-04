Жителей Москвы предупредили о возможных ограничениях интернета с 5 по 9 мая

Дарья Бруданова Журналист

Это необходимая мера для обеспечения безопасности.

Как будет работать мобильный интернет с 5 по 9 мая в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Операторы сотовой связи начали предупреждать жителей и гостей Москвы о возможности временных ограничений в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая. Об этом написало агентство РИА Новости.

В частности, о перебоях в работе мобильного интернета на этой неделе сообщил «Билайн». Такая мера, как уточняется, будет действовать в целях безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

В случае перебоев операторы сотовой связи порекомендовали своим абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет.

В марте этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на брифинге, говорил о том, что в ряде регионов могут вводиться ограничения в работе мобильного интернета по соображениям безопасности. При этом официальный представитель Кремля отмечал: когда исчезнет необходимость этих мер, то все нормализуется.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как будет работать интернет в Москве в майские праздники. 

