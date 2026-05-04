Мышиный сезон: дачников предупредили о смертельной опасности на участках весной

В Роспотребнадзоре предупредили дачников об опасной геморрагической лихорадке

С наступлением теплых месяцев и открытием дачного сезона россиянам стоит быть особенно внимательными к своему здоровью. В этот период возрастает риск заражения опасной инфекцией, переносчиками которой являются обычные лесные грызуны.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом — тяжелом заболевании, которое может поражать сразу несколько систем организма.

«С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом — тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах», — рассказали РИА Новости в службе.

Как происходит заражение

Основными переносчиками инфекции считаются рыжие полевки, однако опасность представляют и другие мышевидные грызуны. Вирус способен долго сохраняться во внешней среде, особенно при низких температурах, и может оставаться на загрязненных поверхностях.

Заразиться можно при контакте с пылью, продуктами жизнедеятельности грызунов или предметами, на которых остался вирус. При этом специфической защиты от заболевания не существует — вакцины против него на сегодняшний день не разработано.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Первые признаки инфекции проявляются не сразу. Инкубационный период обычно составляет от двух до трех недель.

Среди основных симптомов:

выраженная слабость;

озноб;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

рвота;

нарушения сна.

При ухудшении состояния необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Как защитить себя на даче

В Роспотребнадзоре подчеркивают: ключевую роль играет профилактика и соблюдение элементарных правил безопасности.

Перед началом дачного сезона рекомендуется:

тщательно проветрить помещение;

просушить матрасы, одеяла и подушки;

провести уборку с использованием средств защиты.

Солнечный свет способен уничтожать вирус, поэтому вещи важно хорошо просушивать. Во время уборки следует использовать маску и перчатки, чтобы снизить риск контакта с возможными источниками инфекции.

