Суд отказал пожизненно осужденным братьям-убийцам в УДО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Прошлое и поведение сыграли против них.

Суд отказал пожизненно осужденным братьям-убийцам в УДО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Оренбургской области суд рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные двумя братьями, отбывающими пожизненное наказание за особо тяжкое преступление. Как сообщили в прокуратуре региона, оба осужденных провели в колонии более четверти века, однако добиться смягчения участи им не удалось.

Суд отказал в удовлетворении прошений, согласившись с доводами стороны обвинения. В надзорном ведомстве подчеркнули, что оснований для освобождения не нашлось, несмотря на длительный срок заключения.

История этого дела уходит в 1990-е годы. В сентябре 1994 года братья создали преступную группу, а спустя несколько лет, в 1997 году, совершили жестокое нападение на семью.

Их целью были деньги и ценности, однако преступление обернулось трагедией: погибли шесть человек, среди которых были дети. При вынесении приговора суд учел особую жестокость действий обвиняемых и назначил им пожизненное лишение свободы.

Во время рассмотрения вопроса об УДО представитель прокуратуры выступил против освобождения. Выяснилось, что за годы пребывания в колонии осужденные неоднократно нарушали установленный порядок, что стало одним из ключевых факторов при принятии решения.

В прокуратуре напомнили, что сам по себе длительный срок заключения не дает автоматического права на досрочное освобождение. Суд оценивает поведение осужденных, их отношение к установленному режиму и готовность к возвращению в общество. В данном случае эти критерии не были выполнены.

Суд поддержал позицию обвинения и постановил, что братья продолжат отбывать наказание в колонии особого режима. В надзорном ведомстве подчеркнули, что принятое решение соответствует закону и учитывает интересы безопасности общества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:28
Аптекаря нашли мертвым в БДСМ-наручниках в доме под Москвой
13:21
Умер солист группы «Земляне» Юрий Жучков
13:05
Группа «Сироткин» выступит на фестивале «Мото Драйв»
12:47
«Я же поспал»: сколько выветривается алкоголь и когда можно садиться за руль
12:32
Грузовик протаранил более 10 машин на МКАД — есть пострадавшие
12:30
Суд отказал пожизненно осужденным братьям-убийцам в УДО

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Лучше не употреблять: почему кожура лимона может быть опасна для здоровья
Не являются причиной: ученый опроверг связь между магнитными бурями и мигренью
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео