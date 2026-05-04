Суд отказал пожизненно осужденным братьям-убийцам в УДО

В Оренбургской области суд рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные двумя братьями, отбывающими пожизненное наказание за особо тяжкое преступление. Как сообщили в прокуратуре региона, оба осужденных провели в колонии более четверти века, однако добиться смягчения участи им не удалось.

Суд отказал в удовлетворении прошений, согласившись с доводами стороны обвинения. В надзорном ведомстве подчеркнули, что оснований для освобождения не нашлось, несмотря на длительный срок заключения.

История этого дела уходит в 1990-е годы. В сентябре 1994 года братья создали преступную группу, а спустя несколько лет, в 1997 году, совершили жестокое нападение на семью.

Их целью были деньги и ценности, однако преступление обернулось трагедией: погибли шесть человек, среди которых были дети. При вынесении приговора суд учел особую жестокость действий обвиняемых и назначил им пожизненное лишение свободы.

Во время рассмотрения вопроса об УДО представитель прокуратуры выступил против освобождения. Выяснилось, что за годы пребывания в колонии осужденные неоднократно нарушали установленный порядок, что стало одним из ключевых факторов при принятии решения.

В прокуратуре напомнили, что сам по себе длительный срок заключения не дает автоматического права на досрочное освобождение. Суд оценивает поведение осужденных, их отношение к установленному режиму и готовность к возвращению в общество. В данном случае эти критерии не были выполнены.

Суд поддержал позицию обвинения и постановил, что братья продолжат отбывать наказание в колонии особого режима. В надзорном ведомстве подчеркнули, что принятое решение соответствует закону и учитывает интересы безопасности общества.

