Как получить повышение на работе: 5 ключевых факторов, которые замечают руководители

Многие уверены: чтобы получить повышение, нужно просто хорошо работать и ждать, когда это заметят. Но в реальности все немного иначе. Руководители смотрят не только на опыт и стаж, но и на то, какой вклад человек вносит в развитие бизнеса — и готов ли он брать на себя больше ответственности.

Если посмотреть на карьерные траектории людей, которые действительно быстро растут внутри компаний, можно заметить несколько повторяющихся факторов. О них эксклюзивно 5-tv.ru рассказала HR-консультант Антонина Болгова.

Первый фактор для повышения в должности: работа на уровне следующей роли

Как получить повышение в должности на работе? Фото: 5-tv.ru

Карьерный рост редко начинается в тот момент, когда человека официально повышают. Обычно все происходит раньше.

«Руководители начинают обращать внимание на сотрудников, которые мыслят и действуют шире своей текущей должности. Например, специалист берет на себя координацию проекта, менеджер предлагает изменения в процессах, сотрудник участвует в обсуждении более стратегических задач», — отмечает эксперт.

И постепенно руководство начинает воспринимать такого человека не только как специалиста на текущей позиции, а как кандидата на следующий уровень. Есть простой принцип карьерного роста: повышают тех, кто уже действует как человек следующей роли.

Второй фактор для повышения в должности на работе: объяснимый результат

Как получить повышение в должности на работе? Фото: 5-tv.ru

Для бизнеса очень важно понимать, какой вклад приносит сотрудник. Поэтому быстрее растут специалисты, чьи результаты можно описать конкретно.

«Это может быть рост продаж, запуск нового направления, оптимизация процессов или повышение эффективности команды. Но есть важный момент: сильные специалисты умеют не только достигать результата, но и ясно формулировать его. Они могут объяснить, какие задачи решали, какие решения принимали и какое влияние это оказало на бизнес, и именно это делает их работу заметной для руководства», — объясняет Болгова.

Третий фактор для повышения в должности на работе: инициативность

Как получить повышение в должности на работе? Фото: 5-tv.ru

В любой компании возникают сложные задачи или точки роста. Но руководители особенно ценят сотрудников, которые приходят не только с проблемой, но и с предложением решения.

«Например, не просто сказать, что процесс работает неэффективно, а предложить несколько вариантов, как его можно улучшить, — такая позиция показывает зрелость специалиста. И постепенно человек начинает восприниматься не только как исполнитель задач, а как участник развития компании», — подчеркивает эксперт.

Четвертый фактор для повышения в должности на работе: репутация внутри компании

Как получить повышение в должности на работе? Фото: 5-tv.ru

Карьерный рост зависит не только от профессиональных навыков. Когда обсуждается повышение, руководство обращает внимание и на то, как человек взаимодействует с командой: насколько ему доверяют коллеги, умеет ли он работать с разными подразделениями, как ведет себя в сложных ситуациях.

«Даже сильная экспертиза не всегда компенсирует сложности в коммуникации. А сотрудники, которые умеют выстраивать конструктивные отношения и поддерживать рабочий диалог, чаще становятся кандидатами на управленческие роли», — объясняет Болгова.

Пятый фактор для повышения в должности на работе: разговор о карьерном развитии

Как получить повышение в должности на работе? Фото: 5-tv.ru

И еще один момент, о котором многие забывают: некоторые сотрудники ждут, что руководство само предложит им повышение, но руководители не всегда знают о карьерных ожиданиях членов команды.

«Поэтому важно периодически обсуждать свое развитие и говорить, какие задачи вы готовы брать на себя дальше, какие компетенции хотите усилить и какие шаги могут приблизить вас к следующей роли. Так карьерный рост превращается из случайности в управляемый процесс», — советует специалист.