Загадочное явление: в Гидрометцентре оценили шанс увидеть шаровую молнию летом

Из-за низкой статистики ученые до сих пор не могут изучить этот природный феномен.
Фото: www.globallookpress.com/Cadu Rolim
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Марина Макарова: шаровые молнии появляются летом, но шанс их увидеть равен нулю
Несмотря на то, что вероятность появления шаровых молний в летний сезон возрастает, увидеть это редкое явление практически невозможно. Об этом в беседе с ТАСС сообщила сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«Это летнее явление возникает, когда много гроз. И теоретическая вероятность встречи возрастает. Но она возрастает от нуля до 0,01%», — заявила эксперт.
Синоптик отметила, что из-за низкой статистики наблюдений ученые до сих пор не могут их изучить. По ее словам, попытки воссоздать шаровую молнию в лабораториях не привели к успеху. Макарова также подчеркнула, что такие молнии появляются во время грозы в условиях высокой напряженности электрического поля.
При этом представитель Гидрометцентра предупредила, что молнии представляют угрозу. Так, зафиксирован случай гибели ученого, впервые описавшего это явление. Кроме того, люди обнаруживали повреждения от них в своих домах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодаре молния ударила в 45-летнего велосипедиста.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 27 мая
- Лето уже близко: какая погода будет в Москве до конца недели
- 25 мая
- К чему-то готовятся? Британцам посоветовали закрывать окна фольгой
- 25 мая
- Мокрый снег после жары: Москву ждет осеннее похолодание
- 24 мая
- Москву ждет резкое похолодание после жары
- 23 мая
- Организм может дать сбой: чем опасен майский перепад температуры
- 22 мая
- Разрушительная стихия: синоптик предупредил о возможном смерче в Подмосковье
- 22 мая
- Ждем прогрева: когда в России начнется купальный сезон
- 22 мая
- Жара все? Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
- 22 мая
- Размыло дороги: юг России залили тропические дожди
- 22 мая
- Осадки возвращаются: какая погода будет в Москве 22 мая
Читайте также
64%
Нашли ошибку?