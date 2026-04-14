Как определить беременность: от первых признаков до древних способов с жабами и бусами

Задержка менструации, тошнота по утрам, странные пищевые пристрастия — многие из нас с детства знают эти классические признаки беременности.

Но насколько они достоверны? И есть ли способы узнать о своем «интересном положении» еще до того, как тест покажет две полоски?

врач акушер-гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Татьяна Ковзель рассказывает, на какие сигналы организма стоит обратить внимание и как не ошибиться в их интерпретации.

Что действительно подтверждает беременность

Прежде чем погружаться в мир народных примет и субъективных ощущений, важно понимать: существует два достоверных метода, которые со стопроцентной точностью подтверждают или опровергают наступление беременности. И именно на них должны опираться женщины, желающие получить четкий ответ.

«Золотым стандартом» является анализ на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Он может быть в виде обычного аптечного теста, либо вы также можете сдать анализ крови на ХГЧ. И также к достоверным методам обследования является УЗИ малого таза, подчеркивает эксперт.

Аптечные тесты удобны и доступны, они работают по принципу определения хорионического гонадотропина человека в моче. Анализ крови на тот же гормон считается еще более чувствительным методом, позволяющим обнаружить беременность на самых ранних сроках.

УЗИ же не только подтверждает наличие плодного яйца, но и позволяет оценить его расположение, исключая внематочную беременность.

Однако, как отмечает врач, существуют и косвенные признаки, которые женщина может заметить сама, еще до похода в аптеку или к врачу.

Они, конечно, не дают гарантии, но могут стать поводом для более пристального внимания к своему организму.

Болят ли молочные железы на ранних сроках беременности

Многие женщины знакомы с ощущением набухания и болезненности груди перед месячными. Это нормальное явление, связанное с действием гормона прогестерона во вторую фазу цикла.

Но если в одном из циклов эти ощущения становятся значительно сильнее обычного, это может быть первым намеком на беременность.

«После овуляции следует вторая фаза менструального цикла. И это царство прогестерона, когда основным гормоном этой фазы является именно прогестерон. За счет его действия на молочные железы и возникает вот это ощущение болезненности, отечности молочной железы. И если в цикле болезненность и отечность намного сильнее, чем в предыдущих, то косвенно можно предположить, что вы беременны», — объясняет медик.

Грудь становится не просто чувствительной, а буквально «наливается», увеличивается в размере, может появиться видимая венозная сеточка. Некоторые женщины отмечают потемнение сосков и ареол.

Эти изменения связаны с подготовкой организма к будущему грудному вскармливанию и начинаются практически сразу после зачатия.

Как по базальной температуре выявить беременность

Измерение базальной температуры — метод, который использовали еще наши бабушки, но он не потерял актуальности и сегодня.

Базальная температура — это температура тела в состоянии полного покоя, измеряемая сразу после пробуждения, до того, как женщина встала с кровати.

«Измерять базальную температуру нужно каждый день в одно и то же время, не вставая с кровати. И подъем температуры выше 37,2 говорит о том, что да, действительно, возможно, вы беременны. Но здесь нужно оговориться. Во вторую фазу цикла поднимается температура тела. Это очень относительный признак, но он также может вам помочь», — предупреждает врач.

Дело в том, что во второй фазе менструального цикла температура в норме тоже повышается — это следствие работы все того же прогестерона.

Однако если после предполагаемой даты овуляции температура держится на повышенном уровне дольше обычного (более 14-16 дней) и не снижается к ожидаемой менструации, это с высокой долей вероятности указывает на наступившую беременность.

Измерения нужно проводить ежедневно, в одно и то же время, одним и тем же термометром, не вставая с постели. Любой пропуск или нарушение правил могут исказить картину.

Как вкусовые предпочтения и изменения в теле дают знать о беременности

Классический признак беременности, который часто обыгрывают в кино и литературе, — тяга к соленому или внезапное отвращение к привычным продуктам.

Правда, реальность может быть и более разнообразной, и более индивидуальной.

«Изменение вкусовой чувствительности, а также чувствительность определенная к запахам. Да, на самых ранних сроках беременности уже женщина может почувствовать себя немного иначе. Прежние духи, которыми она пользовалась, пахнут теперь отвратительно. Та еда, которая приносила удовольствие, она уже становится неприятной. И по этому признаку также можно предположить о своем интересном положении», — рассказывает специалист.

Некоторые женщины начинают остро реагировать на запах бензина, табачного дыма, парфюма коллег или даже запах еды, которая готовится на кухне.

Другие отмечают, что любимые блюда вдруг перестали вызывать аппетит, а продукты, которые раньше не нравились, стали казаться невероятно вкусными.

Известны случаи, когда беременные женщины испытывали непреодолимое желание есть мел, глину или другие несъедобные вещи — это так называемый пикацизм. Он связан с изменением гормонального фона и возможным дефицитом микроэлементов.

Все перечисленные признаки, безусловно, могут указывать на наступление беременности. Однако важно понимать, что они не являются абсолютно достоверными. Схожие симптомы могут возникать при предменструальном синдроме, гормональных нарушениях, некоторых заболеваниях или даже на фоне сильного стресса.

«Все эти признаки и методы, они могут лишь вам дать пищу для ума, для размышлений, но они не заменят точной диагностики. А это либо мочевой тест на ХГЧ, аптечный, обычный, можно сдать кровь на ХГЧ, а также УЗИ малого таза», — резюмирует акушер.

Когда стоит обратиться к врачу

Если вы заметили у себя несколько из перечисленных признаков, а тест показал положительный результат или вы просто хотите получить подтверждение своего положения, не откладывайте визит к гинекологу.

Ранняя постановка на учет позволяет своевременно выявить возможные риски, получить рекомендации по питанию и образу жизни, а также провести первое УЗИ, которое подтвердит, что плодное яйцо находится в матке и развивается правильно.

Важно помнить, что даже если тест оказался положительным, а УЗИ пока не проводилось, врач уже на раннем сроке может оценить состояние слизистой матки, исключить внематочную беременность и дать рекомендации по дальнейшему ведению беременности.

Кроме того, именно в первом триместре закладываются все основные органы и системы будущего малыша. Именно поэтому правильное поведение матери в этот период играет ключевую роль в его здоровье.

Умение прислушиваться к своему организму — важный навык для любой женщины. Но не менее важно уметь отделять субъективные ощущения от объективных данных.

Косвенные признаки беременности — это лишь подсказки, которые могут направить вас к более точным методам диагностики.

Народные способы диагностики беременности

А вот наши предки, не имевшие ни лабораторий, ни экспресс-полосок, выкручивались как могли, придумывая порой удивительные и даже пугающие способы подтвердить или опровергнуть беременность.

Одним из первых в истории «тестов» можно считать тампон из овечьей шерсти. Его пропитывали специальным травяным настоем и вводили во влагалище на несколько часов или даже суток. Затем извлекали, опускали в солевой раствор и наблюдали за изменением цвета. Покраснение говорило о беременности, зеленый оттенок — о ее отсутствии.

Гормональные сдвиги действительно могут влиять на кислотность влагалищной среды, а та, в свою очередь, способна менять окраску. Однако сам метод опасен — длительное нахождение инородного предмета внутри чревато инфекциями, особенно для будущей матери.

Многие способы ранней диагностики основывались на объективных признаках: задержка месячных, изменение вкуса, обострение нюха, склонность к рвоте. Например, женщине давали выпить грудное молоко кормящей матери, родившей сына. Если ее выворачивало — беременность считалась подтвержденной.

Также использовали резкие запахи. В комнате разливали пиво и сажали девушку рядом с лужицей. Если ее начинало мутить от пивного духа, результат считали положительным.

В XVII веке практиковали другой вариант — женщина мочилась на тряпку, после чего ткань поджигали в помещении. Если у испытуемой начиналась тошнота от едкого дыма, ей выносили вердикт — беременна.

Однако считать такие методы можно лишь частично достоверными. Во-первых, токсикоз бывает не у всех будущих мам. Во-вторых, запах пива в душной комнате или дым от горелой материи способны вызвать рвотный рефлекс даже у небеременной женщины, особенно если у нее от природы чувствительное обоняние.

А вот следующий способ, по мнению гинекологов, не имеет ни капли здравого смысла. Женщине во влагалище вводили дольку лука или чеснока. Если на следующее утро изо рта исходил характерный запах, считалось, что зачатия нет.

Если же запах отсутствовал, древние объясняли это тем, что плод будто бы перекрывает путь аромату от влагалища к желудку и ротовой полости.

Никакой связи между беременностью и распространением запаха лука или чеснока, разумеется, нет. Более того, едкие соки этих овощей раздражают слизистые и могут спровоцировать воспаление. Этот метод — яркий пример ложной народной мудрости.

Считалось, что если масло, втираемое в кожу женщины, быстро впитывается, то она скоро станет матерью. В действительности скорость впитывания зависит от увлажненности эпидермиса, а не от беременности.

Ржавчина в моче и винные опыты

Еще в глубокой древности люди заметили, что моча беременных отличается от обычной. Однако понять, в чем именно разница, удалось только в XX веке. Тем не менее наши предки пытались использовать этот факт. Женщина мочилась в таз или корыто, туда опускали металлический предмет — ключ, иголку, наконечник стрелы.

Через несколько часов оценивали результат: если на дне оставался след от предмета или появлялась черная, рыжая ржавчина, это указывало на беременность. Если ничего не было — зачатия не произошло.

В средневековье мочу смешивали с вином или другим алкоголем. Отсутствие помутнения считалось признаком беременности, а появление хлопьев — отрицательным результатом.

Доля логики здесь присутствует: состав мочи действительно меняется, и это могло давать те или иные химические реакции. Но точность таких методов была крайне низкой.

Пшеница и ячмень: первые полевые тесты

Исследованию мочи в древности придавали особое значение. Считалось, что у беременных она приобретает ярко-желтый цвет.

В одном из древних папирусов описан метод, где матерчатый мешочек наполняли пшеницей и ячменем, и женщина должна была ежедневно мочиться на него. Если семена прорастали — ждали ребенка.

Причем ячмень сулил мальчика, а пшеница — девочку.

Современные ученые подтвердили, что в этом методе есть рациональное зерно. Эстроген, содержащийся в моче беременной, действительно способен ускорять прорастание семян.

Этот же принцип лег в основу так называемой «пробы Мангера» в начале XX века.

Бусы на шее

На Руси использовали еще один любопытный способ, который, как ни странно, имеет под собой реальную основу. Еще до замужества девушка повязывала на шею бусы или нитку так, чтобы она плотно прилегала к коже. Если наступала беременность, украшение начинало врезаться.

Ведь во время беременности активизируется щитовидная железа, которая начинает производить больше гормонов для роста плода. Из-за этого окружность шеи может слегка увеличиться.

Однако метод не дает стопроцентной гарантии — увеличение объема шеи может быть связано с отеками, набором веса или другими причинами.

Кролики, жабы и лягушки

В 1920-х годах ученые обнаружили, что в моче беременных женщин содержится гормон, влияющий на репродуктивную систему животных. В лабораториях этот гормон вводили кроликам, после чего у них увеличивались яичники.

В 1940-х годах для подобных экспериментов начали использовать жаб и лягушек. Через 24 часа после инъекции они откладывали икру, если мочу взяли у беременной женщины.

Эти методы обосновывались наукой: гормон ХГЧ действительно вызывал у животных реакции, аналогичные человеческим. Однако с появлением современных тестов необходимость в таких негуманных экспериментах отпала.