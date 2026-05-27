Бесплодие без симптомов: как проверить себя и не упустить шанс стать родителями
Все чаще в России встречаются случаи, когда пара долгое время не может обзавестись детьми.
Почему важно проходить диспансеризацию репродуктивного здоровья? И как подготовиться к беременности? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».
«Проблема XXI века»
Бесплодие называют глобальной проблемой XXI века. В мире каждый шестой человек страдает нарушением репродуктивной функции.
В России распространенность женского бесплодия за последние десять лет выросла на треть, а мужского почти в два раза.
Марина и Евгений Лазаревы — многодетная семья и планируют еще ребенка.
«Вот что бы было, три сыночка и лапочка-дочка еще. Мы сейчас сдали анализы, дальше, когда получим ответы, тогда уже будет конкретно детально о чем-то разговаривать. Конечно, будем делать то, что прописывают», — рассказывает многодетная мать.
С 2025 года в России действует национальный проект «Семья». Один из его инструментов — бесплатная диспансеризация репродуктивного здоровья для мужчин и женщин от 18 до 49 лет.
А в Карелии к федеральной программе добавили региональный проект. Два раза в месяц по субботам в поликлинике проходит диагностика «Он и она».
«Акция появилась, чтобы увеличить доступность обследований, диагностики и чтобы людям было удобно. Это работающее население, которое постоянно занято, они не успевают ходить в поликлиники в часы ее работы. В выходной день, я думаю, это очень удобно: прийти, обследоваться и уйти», — объясняет главный врач Поликлиники № 1 города Петрозаводск Ирина Чернецова.
Как записаться на диспанцеризацию по ОМС
В 2025 году диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли почти 16 миллионов россиян. Две трети из них признаны здоровыми, у каждого седьмого выявлены факторы риска, а хронические заболевания нашли почти у 8% обследуемых.
«Диспансеризация женщины репродуктивного здоровья помогает выявить заболевание на ранних стадиях и при их наличии провести санацию», — поясняет заведующая женской консультацией поликлиники № 1 города Петрозаводск Татьяна Трыкова.
Мужчины в рамках репродуктивной диспансеризации, в частности, могут сдать анализы и сделать спермограмму.
«Мальчики могут узнать, сколько в ней сперматозоидов, насколько они подвижны и качественны. Также во время диспансеризации можно пройти тесты на инфекции, передаваемые половым путем. И пройти УЗИ органов мошонки, предстательной железы», — указывает уролог-андролог Владимир Максимов.
Ведущий Роман Перелыгин проверил все на себе.
«Записался на Госуслугах, но можно и просто прийти в поликлинику с паспортом и полисом ОМС», — делится он.
Начинается все с осмотра урологом, который проводит оценку здоровья с помощью анамнестической анкеты.
«Мы с вами осмотримся. И дальше вам дам рекомендации, какие исследования вам желательно пройти», — комментирует врач.
Серьезных проблем со здоровьем у Романа не обнаружили, но дополнительные обследования все же назначили.
«Миллионы россиян по всей стране уже прошли репродуктивную диспансеризацию. Национальный проект „Семья“ работает в каждом регионе, и цель у него одна — сделать так, чтобы рождение ребенка было желанным и безопасным», — разъясняет ведущий.
Диспансеризация репродуктивного здоровья по полису ОМС доступна всем, добавляет он.
