Позднее отцовство, звездное детство, ошибка в паспорте: откровения Егора Кончаловского

Егор Кончаловский заявил, что не считает дочь актрисой

Эксклюзивное интервью Егора Кончаловского — о позднем отцовстве, легендарных родственниках, сложностях в карьере и смене фамилии. Действительно ли в паспорте у режиссера значится другое имя? Почему он не одобряет, что его дочь стала актрисой? И как создатель легендарного «Антикиллера» отдыхает от тяжелых съемок? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня, например, не было такой вещи, очень неприятной, которая называется „синдром первой работы“. Я приходил, говорил: „Здравствуйте, вот меня так зовут, давайте снимем ролик“. Они говорят: „Это какой-то Михалков, наверное, что-то снимет“. Они даже не понимали, кто, что», — делится кинорежиссер.

Недавно Егор Кончаловский отметил юбилей. Знаменитому режиссеру исполнилось 60 лет. Праздновал именинник дома, в компании самых близких. Мужчина признался, что не любит шумных торжеств. А его идеальный день — это лежать на диване и ничего не делать.

«Когда, в общем-то, ты не замечаешь перехода из утреннего просыпания к вечернему отходу ко сну. Желательно, да. Можно ходить в пижаме, не причесываться. Ладно, зубы почистить надо. Я очень ленивый человек», — признается знаменитость.

Но по-настоящему посвятить себя безделью Кончаловский не может — не дают дети. Младшие сыновья — восьмилетний Тимур и трехлетний Марат — обожают проводить время с папой. У кинорежиссера также есть дочь от отношений с актрисой Любовью Толкалиной. Марии уже 27, у нее своя жизнь. Кончаловский говорит: отцовство в 30 лет и в 60 — две большие разницы.

«Я не хочу сказать, что это дико сложно. Это просто разные ощущения совсем: и возрастные, и все равно девочка, мальчики. Мальчики — другое», — отмечает режиссер.

У Марии с папой очень хорошие отношения. Девушка пошла по стопам родителей. Вот только Егор Кончаловский выбор наследницы не одобряет.

«Я ее не считаю актрисой, я ее считаю художницей. Она художница, вот ее работы висят. Это в 13 лет, это не сейчас. Это когда она подростком была. Мне будет жалко, если она станет актрисой и забросит художественный свой дар, занятие», — говорит он.

Кончаловский переживает, что чем бы ни занялась Маша, ее деятельность всегда будут рассматривать буквально под микроскопом. Ведь девушка — представительница легендарной династии. А сам Кончаловский на личном примере знает, как тяжело строить карьеру с известной фамилией.

«Если на нем, как Дамоклов меч, не висела бы фамилия его родителей, его рода, возможно, он бы стал существенно менее успешным, потому что ему пришлось доказывать это втройне, нежели ноунейму», — подчеркивает певец Алексей Чумаков.

Кстати, при рождении будущий режиссер был вовсе не Кончаловским, а Михалковым. Так же, как и его папа Андрей. Но потом оба сменили фамилию.

«Когда мой отец понял, что он уезжает в Америку, он сначала стал подписывать фильмы Михалков-Кончаловский, а американские стал подписывать Кончаловский просто, чтобы не вредить деду, который был депутатом Верховного Совета, Никите, который карьеру вот только строил свою на „Мосфильме“. А меня уже стали звать за отцом Кончаловским», — объясняет Егор Кончаловский.

Интересно, что в паспорте у него стоит совершенно другое имя. Это следствие ошибки, которая произошла много лет назад.

«Меня назвали Егором. Но когда я пришел паспорт получать, они говорят: „Как тебя зовут?“ Я говорю: „Егор“. Они говорят: „Что за Егор такой? Георгий, что ли?“ Я говорю: „Да, пишите Георгий“. Написали Георгий. Вот так, да. Но у меня есть один документ на Егора Кончаловского — члена Общественной палаты Московской области», — уточняет Кончаловский.

Мужчина гордится, что у него такая талантливая семья. Хотя в детстве совершенно об этом не задумывался.

«Я мог с речки прийти домой, на дачу на Николиной горе, пообедать быстро, пообедать и обратно на речку. А там за столом сидит Олег Табаков, Чингиз Айтматов, Рихтер Святослав, Люся Гурченко, Де Ниро иногда, пару раз. Коппола Фрэнсис Форд приезжал. Сидел, слушал, как цыгане орут», — вспоминает кинорежиссер.

По словам знаменитости, в его семье детям всегда давали много свободы.

«Вообще в Михалковской семье, Кончаловских, там так вообще присмотра особого нет, чтобы за тобой следили», — делится режиссер.

Он старается вести себя точно так же по отношению к собственным наследникам: не давить и предоставлять выбор. Пусть ему не слишком нравится, что Мария пошла в актрисы — свое мнение Кончаловский оставил при себе.

«С какого-то момента надо переставать слушать родителей. Просто слать их куда подальше. Потому что надо своим умом жить, свои решения принимать», — заявляет кинорежиссер.

Сыновья Кончаловского пока не знают, кем хотят стать. Он уверяет, что поддержит любое их решение. И поможет, если понадобится. Самое главное, чтобы мальчики нашли дело по душе и были счастливы.