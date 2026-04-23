«Брючки укоротил»: Кирилл Андреев о костюме от Игоря Матвиенко и стиле
Солист «Иванушек» прокомментировал образ блогера Алины Ян на 48-м ММКФ.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Бессменный участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев старается одеваться стильно и со вкусом. Даже подаренный Игорем Матвиенко на его юбилей концертный костюм он немного укоротил. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.
«Обычный пиджак, я его купил на гастролях в Америке давно, — прокомментировал он свой выход в свет. — Игорь Матвиенко, наш композитор, мой композитор, подарил хороший концертный костюм черный, black», — рассказал о подарке Андреев. Кстати, день рождения он отмечал не 6 апреля, а 12-го, в Пасху.
Артист также прокомментировал дресс-код на 48-м Московском международном кинофестивале. По его словам, если образ вызывает много вопросов у публики, то об этом стоит призадуматься.
На вопрос корреспондента о том, как он может прокомментировать выход блогера Алины Ян, которая продемонстрировала на красной дорожке небритые подмышки, Андреев заявил, что «это ее личное дело» и сам он этого не видел.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Андрей Григорьев-Апполонов пришел в Большой зал Кремлевского дворца в чужой одежде. Он без стеснения поделился забавной историей, как забыл свой роскошный зеленый костюм возле металлоискателей. Выйти «в люди» ему пришлось в строгом черном пиджаке.
